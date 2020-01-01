«Хочу затащить в наш подкаст Панарина, Кузнецова и Овечкина». Сычев – о «Марселе», игре с Дрогба и страхе выхода на ютуб

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«Хочу затащить в наш подкаст Панарина, Кузнецова и Овечкина». Сычев — о «Марселе», игре с Дрогба и страхе выхода на ютуб

Предел мечтаний в детстве — омское «Динамо».

Комментатор Денис Казанский в рамках «Академии футбола» провел прямой эфир с экс-футболистом сборной России Дмитрием Сычевым. Поговорили о футбольной карьере Дмитрия, а также о шоу «Сычев-подкаст и Денис Казанский», которое они вдвоем ведут на ютубе.

Смотреть футбол как болельщик Сычев научился со временем. Но он никогда ни за кого не болел

Сначала когда смотрел футбол, была только профессиональная оценка. Постоянные теории, разборы матчей, они все-таки давали осадок. Ты не можешь абстрагироваться от того, что постоянно анализируешь. Но со временем научился с этим справляться. Особенно какие-то важные матчи — Лигу чемпионов, дерби — я, конечно, смотрел как болельщик.

Я никогда не болел ни за какую команду, поэтому футбол смотрю объективно, получая удовольствие от действий обеих команд. Я считаю, в этом кайф. Когда ты болеешь за одну команду, то как бы ни хотел, ты не видишь плюсы и красоту другой команды.

В футболе стало меньше импровизации и ярких исполнителей

Футбол стал сложнее. Раньше было больше творчества, сейчас все скатывается к физической мощи. Не знаю, хорошо это или плохо. Очень мало таких ярких моментов, которыми мы наслаждались раньше. Да, было больше ошибок. Сейчас настолько качественно подходят в плане тактики, разбора слабых и сильных сторон соперника, что практически не оставляют простора для маневра. Мне кажется, стало мало того, что мы мы называем импровизацией.

Я не из того поколения, которое говорит: «А вот в наши времена играли». Мы подстраиваемся под нынешние реалии, живем в сегодняшнем дне. Но сейчас правда дефицит ярких исполнителей. Мы молимся на топ-5 или топ-10 игроков, которые остались. Раньше был, конечно, богаче выбор. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего с тем, что футбол стал бизнесом, всех готовят как конвейер. И требования в плане физики стали намного жестче.

У Сычева не было кумиров. Предел мечтаний — «Динамо» Омск

В Омске тех лет единственное, что ты можешь увидеть, это «Спартак» 90-х. Когда он громил всех в Лиге чемпионов под комментарий Василия Уткина. Мы больше ничего не видели. Естественно, все мечтали быть как ребята из «Спартака».

Я хотел быть просто футболистом, без каких-то конкретных имен. Мы всеми восхищались, но у нас был предел мечтаний — вторая лига, «Динамо» Омск.

Возвращение в Россию из «Марселя» – неосознанное решение

В «Марселе» ситуация сложилась стандартно для русского футболиста. Мне очень захотелось просто вернуться домой, в режим комфорта. Уезжать из ведущего чемпионата и клуба в Россию было немножко неосознанно. Были предложения в Европе, но, к сожалению, русский менталитет зовет домой.

Я ни в коем случае не пожалел. Обрел дом, «Локомотив» стал моей командой, я провел очень много счастливых лет в этом коллективе. Любовь, которую давали мне болельщики, до сих пор внутри меня. Это очень ценно, вряд ли я бы смог добиться такого же, оставшись в Европе. Для европейцев ты все равно чужак, они тебя никогда не примут. Чтобы тебя приняли, ты должен быть на голову выше местного.

Легионеры в России должны учить русский язык

Когда я приехал в «Марсель», со мной в раздевалке никто не разговаривал по-английски. Я сначала бесился, нервничал. Но потом я уже понял, что это они дали мне мотивацию, чтобы я выучил их язык и уважал их культуру. И тогда только меня приняли.

У нас в России, к сожалению, такого нет. В «Локомотиве» было много легионеров — им дают переводчика, водителя, все условия, чтобы они не учили язык. Болельщики правильно возмущаются, почему они должны болеть за футболиста, который не уважает Россию, культуру? Уважение складывается из того, что ты должен выучить язык и разговаривать на языке той страны, в которой играешь.

Когда Сычеву предложили делать подкаст, он хотел отказаться из-за страха. Первые выпуски чувствовал себя гостем на программе

Я человек старой формации. Нужно признать, что мы всегда были закрепощенными в плане общения с прессой, интервью. В Америке и Европе это воспринимается как данность, но у нас отголоски советского прошлого и воспитания давали плоды.

Все новое, ютуб — честно, был какой-то страх. У меня изначально было неприятие. Я понимал, что нужно двигаться в новом направлении, но понимания, что это такое, у меня не было. А когда ты не понимаешь, тебе лучше отказаться, чем согласиться. Ты не понимал, как зайдет, как люди отреагируют.

В интернете очень много грязи и хайпа, но ты не хочешь, чтобы это вылилось на тебя. Не хотелось у людей ассоциироваться с негодным контентом. У меня случилось осознание, что мы делаем что-то правильное и хорошее, когда ко мне в метро начали подходить. Узнавали не футболиста-Сычева, а то, что мы подкаст делаем. Это хорошее, душевное, доброе и важное дело.

В первое время я даже не знал, как себя вести. Ты (обращается к Денису Казанскому), понятно, опытный волк. Все это прошел, съел. А я первые передачи ощущал себя гостем у тебя на программе. Это можно сравнить с выстраиванием командной игры. Когда тебе дают команду и ты должен в любом случае потратить время, силы, эмоции, чтобы выстроить химию.

Уважение НХЛ, хотелось бы позвать в подкаст российских звезд

Учитывая, что мы с Денисом увлекаемся хоккеем очень серьезно, я бы хотел пригласить Артемия Панарина, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина. НХЛ безумно интересно смотреть, плюс они как личности очень яркие. Для меня будет награда, если получится их затащить в наш подкаст.

Самый талантливый игрок, с которым играл

Наверное, Дидье Дрогба. Изначально было понятно, какая у него перспектива, какой талант. То, что он развил его до неимоверных высот, говорит о многом.