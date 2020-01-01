7 принципов Бергкампа, которые сделали его великим. Он все рассказал в своей книге

Истории

7 принципов Бергкампа, которые сделали его великим. Он все рассказал в своей книге

Рекап одной из лучших футбольных биографий.

В 2005 году автор Financial Times, ESPN и «Футболономики» Саймон Купер был на званом ужине в Амстердаме. Приехали и звезды местного футбола. Около полуночи подвыпившие гости свели разговор к вечному вопросу: кого считать лучшим голландским футболистом всех времен?

Игроки из Нидерландов получили семь «Золотых мячей»: по три у Ван Бастена и Кройффа, еще один у Гуллита. Было бы логично, если публика назвала лучшим кого-то из них.

«Но Ян Мюлдер — в прошлом великолепный нападающий, ставший писателем — назвал игрока, который никогда даже не приближался к получению этой награды. Более того, не было у него и победы в Лиге чемпионов. Ян назвал Денниса Бергкампа. Гус Хиддинк кивнул, и вопрос был решен», — вспоминал Купер.

Так что же делает Бергкампа особенным? Мы изучили книгу Денниса «Хладнокровие и скорость» и собрали его секреты.

Главное качество футболиста — интеллект. Без него до топ-уровня не добраться

«Я всегда говорил: играть нужно головой. Почему игроку приходится догонять мяч? Потому что он стартовал слишком поздно. Будь внимателен, включай мозги и ищи правильную позицию на поле. Если позиция неправильная, ты опоздаешь. Бергкамп никогда не опаздывал», — кажется, никто не мог бы описать Денниса точнее, чем это сделал Кройфф.

Тьерри Анри был уверен, что большинство голов партнер придумывал еще до того, как принимал мяч. Деннис мыслил на бесконечное множество ходов вперед: позиция защитника, в какую сторону он развернется, стоит ли вратарь на прямых или согнутых ногах.

При этом голландец скромно перекладывает заслуги на опыт и тренировки. Но один из лучших форвардов в истории «Арсенала» Иан Райт не согласен с таким определением.

«Тренировками он, конечно, улучшил мастерство, но как отточить чувство, которое помогает просчитать все возможные углы отскока мяча или знать, не глядя, как располагаются защитники и полузащитники? Где этому учат? Деннис создал для меня много голов. Помню, как забил «Эвертону». Он получает мяч, а я делаю рывок. Следует пас, настолько точный, что мне достаточно одного касания, чтобы забить. Я просто бегу, а мне вкладывают мяч в ноги. Не надо даже бить, все уже сделано за тебя.

Под передачи других надо было подстраиваться, но когда это делал Деннис, мне не приходилось крутить головой или идти в борьбу с защитником, чтобы отвоевать мяч. Он пасовал удобно для меня и неудобно для защитника, так, что тот ничего не мог поделать», — говорил Райт.

Двор — главный учитель: на бетонной площадке Бергкамп заложил технику и баланс

Героем для Денниса был Гленн Ходдл: «Меня не интересовали дриблинг, финты и голы. Контроль — вот что меня интересовало. Нам показывали несколько матчей чемпионата Англии каждую неделю. Я восхищался Гленном Ходдлом, потому что он всегда сохранял баланс.

Он ловил падающий сверху мяч на ногу и мгновенно обрабатывал его. Максимальный контроль. Его прием мяча был прекрасен», — вспоминает голландец.

Говорили, что Йохан Кройфф и Луи Ван Гал научили Денниса технике и развили ее. На самом деле, к моменту прихода в академию «Аякса» Бергкамп уже все умел: свободное время он проводил во дворе с друзьями и прокачивал там навыки.

Дети играли на бетонной площадке — если хочешь вернуться домой с целыми коленями, учись балансировать и контролировать тело. Вместо ворот — небольшое деревце; промазавший бежит за мячом, поэтому необходимо прокачать и точность.

«Чтобы обыграть соперника и не попасть при этом в машину, нужно было изобретать: играть в касание со стеной или автомобилем, целиться в колесо, быть точным и ловким. В этом весь смысл. Ты всегда искал решение», — объясняет в книге Бергкамп.

Райт был уверен, что голландцу даже не нужно тренировать ведение мяча и передачи:

«Ему это дано от природы. Почему я акцентирую внимание на этом? Потому что мне эти вещи давались нелегко».

Даже в 35 лет Бергкамп тренировался больше молодежи

Отец Денниса был простым рабочим, мальчик с детства слышал: делай все, что можешь, выкладывайся на полную — и тогда результат точно будет.

От этой концепции Бергкамп не отходил никогда: в «Арсенале» голландский ветеран оставался на тренировках дольше всех (даже когда получал от силы 20 минут игрового времени). Арсен Венгер отмечал, что Деннис — настоящий перфекционист, и ставил его в пример молодым игрокам.

Робин Ван Перси переехал в Лондон 20-летним немного зазнавшимся парнем. Одну из тренировок он закончил пораньше и откисал в джакузи, когда увидел 35-летнего Денниса, тренирующегося вместе с двумя игроками из академии и физиотерапевтом.

«Они отрабатывали передачи и удары по манекенам. Я поспорил сам с собой: вылезу из джакузи, когда Деннис ошибется. Занятие длилось 45 минут, он не сделал ни одной ошибки! Он выкладывался на максимум. Мои пальцы сморщились от воды, но я сидел и смотрел, ожидая единственной ошибки. Так и не дождался», — вспоминает Робин.

Ван Перси признался, что этот эпизод кардинально развернул его карьеру в «Арсенале»: он выкладывался на каждой тренировке и не позволял расслабиться. Так делал Бергкамп — значит, это правильно.

Ветеран сформулировал идею максимально просто: «Чтобы хорошо играть, нужно оставаться после тренировок».

«Я не слышал от него фразы «А давайте повеселимся», — говорит Тьерри Анри. — Никогда! Я смотрел на него и понимал: вот почему он Деннис Бергкамп. Он вникал в каждую мелочь. Мяч недокачан — поменяйте. Ветер дует сильнее обычного — ага, надо учесть и это.

Он и меня изменил — мое отношение и подход к тренировкам. Он мог бы сказать: «Я Деннис Бергкамп, мне 35. И зачем мне пахать на тренировках? Я ведь даже не выйду на поле на этой неделе». Но он продолжать работать на полную катушку».

Деннис признается, что ему повезло: и в сборной, и в клубе он играл с невероятными футболистами. Бергкамп изучал и запоминал действия Райкарда, Гуллита, Ван Бастена, а на тренировках боролся с Адамсом и Кэмпбеллом.

«Если ты можешь разобраться с Солом, то кто в Премьер-лиге тебя остановит? На тренировках мы были соперниками и в противостоянии становились лучше», — резюмирует голландец.

Венгер привез в Англию профессиональный подход, а Бергкамп привил его одноклубникам

У Арсена Венгера было правило: от нападающих старше 30 лет лучше избавляться. Но Бергкамп закончил в 37, до последнего играя в «Арсенале». Для голландца не делали исключение — просто Деннис приспособился к футбольному старению.

«Для меня спорт — это, прежде всего, профессия. Я всегда чувствовал, что нужно моему телу, как правильно готовиться, и к концу карьеры это осмысление только усилилось. Я правильно питался и соблюдал режим.

Чем лучше готово твое тело, тем лучше ты сделаешь свою работу. Как и в любом другом деле, у тебя ничего не получится, если твои инструменты не работают», — объясняет форвард.

Лишний вес? Значит, потеряешь в скорости. Вместо полноценного восстановления поглощаешь фаст-фуд? Забудь о выносливости в следующем матче. Венгер принес в Англию правильное питание — кажется, Бергкамп знал все это еще в молодежной команде «Аякса».

Деннис 2 года изучал физиотерапию в академии «Аякса» и постоянно узнавал у тренерского штаба детали: нагрузки, восстановление, профилактика травм и повреждений. Главный физиотерапевт «Арсенала» Гари Левин отмечал, что иногда Бергкамп напоминал ему дотошного старика.

«Деннис принес в клуб привычки, которые стали неотъемлемой частью профессионального мышления футболиста. Если тренировка начиналась в 10:30, то Деннис был на базе не позже 10, а зачастую даже раньше. Каждый раз он тщательно проверял свою экипировку: все должно быть в идеальном состоянии, иначе тренировка пойдет не так», — рассказывал Левин.

Футболисты ради спонсорских контрактов меняли бутсы каждый матч, но Бергкамп играл в паре, которую разносил в предсезонке: считал, что смена бутс повлияет и на игру.

Больше всего от Бергкампа доставалось старомодному английскому лозунгу «Сражайся до конца»: голландец логично предполагал, что Терри Бутчер с окровавленной головой вряд ли играл на 100% возможностей.

«Мой главный девиз — не делать глупостей. Пол Гаскойн сам полез в глупый подкат и травмировался в финале Кубка. С Ван Бастеном то же самое: стык с игроком «Гронингена» в 22 года изменил его жизнь. С того эпизода и начались его проблемы с лодыжкой, а в 28 или 29 он фактически закончил карьеру.

Я отслеживал действия защитников, предугадывал, когда они пойдут в подкат и когда нужно подпрыгивать, знал, как правильно поставить ногу. Когда я ошибался в этих расчетах, тогда и получал травмы», — рассказывает Бергкамп.

Хороший тренер сделает тебя лучше, даже если вы не ладите

«Я — не продукт работы кого-либо из тренеров. Лучшими для меня были те, кто давал мне делать то, что я хочу: Кройфф, Венгер и Гус Хиддинк в сборной. Они понимали меня», — Бергкамп убежден, что хороший руководитель не будет мешать игроку.

В списке пропущены фамилии не только тренеров «Интера» (очевидно, голландцу не хочется вспоминать худший этап карьеры), но и Луи Ван Гала. Деннис идеологически расходился с тренером: Бергкамп, как и Кройфф, считал, что развитие игроков сделает присутствие тренера лишним. Луи не мог смириться с таким подходом, ведь считал себя главным.

Тем не менее Деннис обязан Ван Галу позицией и карьерой. В молодежке и в первый сезон при Кройффе Бергкамп играл вингера. Получалось так себе, новому тренеру «Аякса» Луи Ван Галу посоветовали избавиться от бесполезного актива. Вместо этого упертый Луи нашел Бергкампу новую позицию.

Деннис играл второго нападающего, действующего ниже основного форварда. Оказалось, что у этой странной позиции нет названия — голландские медиа придумали термин schaduwspits, «теневой нападающий». В этой роли он был великолепен: установил рекорд чемпионата Голландии, забив в десяти матчах подряд.

Но вместо радости за игрока Ван Гал, по словам Бергкампа, лишь набивал себе цену.

«Он подошел на одной из тренировок вместе с помощником Антуаном Коном и сказал: «Если кто-нибудь спросит, кто поставил тебя на позицию десятого номера, ты знаешь, что ответить, верно? Мы сделали это». Это выглядело ужасно», — признавался футболист.

Тем не менее, без открытия теневого нападающего Бергкамп остался бы средним вингером. Поэтому Деннис благодарен всем коучам, работавшим с ним: «Я нашел что-то новое в работе с каждым тренером. Иногда новые знания были негативными — но это же полезный опыт, который помогал мне в будущем».

Стать топ-игроком можно только рядом с подходящими партнерами

Фанаты любят спорить, заиграл бы Месси вне «Барселоны», и Бергкамп прекрасно понимает эту дискуссию: два года в Италии были адом, а в Англии он превратился в лучшего игрока Нидерландов по версии Мюлдера и Хиддинка.

«В «Интере» я немного сбился с пути, но «Арсенал» возродил во мне любовь к футболу. Итальянцы не слушали молодого игрока, в «Арсенале» опытные футболисты были готовы к переменам. Им было любопытно, что я мог бы добавить в игру команды», — объясняет разницу Бергкамп.

Кроме общей готовности экспериментировать, Деннис разделял взгляды нового клуба на общение вне футбола. В «Интере» его считали нелюдимым игроком, который отказывается проводить время с командой.

«Но сначала нужно разобраться с футболом — это главное!» — кажется, Деннис до сих пор возмущен.

Венгер сравнивал команду с оркестром: футболисты должны уметь играть и партии на все инструменты, и давать пространство для прекрасного соло. Бергкампа этот подход всецело устраивал, поскольку пересекался с идеями Кройффа. В правильной философии Деннис расцвел.

«У меня есть индивидуальное мастерство, но оно заточено под то, чтобы поучаствовать в создании чего-то общего — гола или атаки. Кто-то должен быть адресатом моей передачи, моего движения, с кем-то я должен обыграться в стеночку», — объясняет голландец.

Ради команды, в которой нравится играть, Бергкамп развивался и развивал других. Иан Райт считал, что с Деннисом его игра улучшилась на 30-40 процентов. Тьерри Анри называет голландца учителем, а Ван Перси переосмыслил отношение к делу, увидев тренировку ветерана.

Даже на закате карьеры форвард приносил пользу. В золотом сезоне АПЛ-2003/04 голландец наиграл 1764 минуты (63 в среднем) и оформил 4 гола + 8 ассистов. При этом он не всегда играл на любимой позиции оттянутого форварда.

«Он ведь мог сказать: «Я почти не выхожу в составе. Ну, я попытаюсь забить, но не обещаю». Но нет. А знаете, сколько раз он играл опорника? Или справа на фланге. И он действительно отрабатывал в защите. Деннис Бергкамп в свои тридцать пять!» — восторгался Анри.

В выпрашивании пенальти и штрафных нет ничего плохого — это часть игры

Обычно книги о спортсменах очень прилизаны: в них нет грязи и неприятных деталей. «Хладнокровие и скорость» выгодно отличается — как минимум признанием Бергкампа, что он одобряет грязные приемы на поле.

Деннис говорит, что порой отталкивал защитника чуть сильнее, чтобы выиграть позицию, и дорисовывал неочевидный эпизод с пенальти и штрафным.

«Я не назвал бы это обманом. Часто тебя толкают или просто чувствуешь легкое касание, которое не позволяет тебе добраться до мяча. Если продолжишь бежать, штрафной не дадут, потому что это касание никто не заметил. Поэтому надо слегка приукрасить, чтобы привлечь внимание рефери и заработать штрафной.

Я видел многих футболистов, которые ныряли. Я тоже порой так делал. Но, думаю, честно поступал гораздо чаще», — признается форвард.

Разумеется, грань очень тонкая: нападающий и защитник за игру сталкиваются бесчисленное количество раз. Обычно это незаметные стычки, которые зритель не увидит. Судьи тоже могут пропустить: они следят за мячом, а умные игроки прихватывают соперника на доли секунды.

В конце концов, хитрости нужны только для одного — победы.

«Он просто ненавидел проигрывать», — объясняет Патрик Виейра.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Staff, Christopher Lee, Clive Mason, Bernd Lauter, Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Paul Gilham; REUTERS /Darren Walsh/Action Images; globallookpress.com /via www.imago-images.de/www.imago-images.de, imago sportfotodienst