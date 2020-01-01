У «Академии футбола» появилась своя коллекция одежды. На футболках – зашифрованные отсылки к российским клубам

Истории

У «Академии футбола» появилась своя коллекция одежды. На футболках — зашифрованные отсылки к российским клубам

Найдете все?

Вы уже знаете, что «Академия футбола» — это место, где на футбол смотрят с самых разных сторон. В середине июня прямые эфиры и другие материалы Академии посвящены связи футбола и современной уличной моды.

То, как смотрят на футбол дизайнеры, нам показалось логичным показать не с помощью текстов, тестов или инфографик, а прямо коллекцией одежды. Ее сделало творческое объединение «Кружок», смотрите:



Все вещи в коллекции вдохновлены именно «Академией футбола». Их в коллекции всего три — футболка, свитшот и панамка.

Дизайн футболки состоит из паттернов, напоминающих о российских клубах. Они перемешаны между собой, что дает простор для фантазии — каждый может интерпретировать футболку по-своему. Найдете все клубы, которые мы зашифровали?

Свитшот отсылает к вратарским свитерам. Форма голкиперов ближе всего к моде, это всегда яркий, запоминающийся крой — так что материала для вдохновения и переосмысления было очень много.

Ну, а панамка — просто дополнительный элемент для придания законченности образу, ее цвет можно подобрать исходя из клубных пристрастий.

У коллекции ограниченный тираж. Ее можно купить только в официальном сторе «Кружка» или выиграть в социальных сетях платежной системы «Мир», партнера «Академии футбола». А еще футболку, свитшот и панамку получат все спикеры «Академии футбола».

Увидимся на выпускном 25 июня!