Пора снова обсудить ВАР: что делать с пиксельными офсайдами, как часто теперь отменяют голы и правда, что система не спасает от ошибок?

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И все-таки, как работает ВАР? Что делать с пиксельными офсайдами, как часто теперь отменяют голы и правда, что система не спасает от ошибок?

Совсем коротко о том, как работает ВАР

Главному судье помогают два видеопомощника, они работают из фургона на стадионе (как в России) или из специального централизованного ВАР-центра (как в Англии). Судьям помогает оператор повтора — по командам он показывает эпизоды с нужных ракурсов и прорисовывает офсайдные линии с помощью специального софта.

Об этом часто забывают, но видеосудьи вмешиваются только в пяти случаях:

• Когда есть подозрение, что гол был забит с нарушением правил

• Когда есть подозрение на пенальти

• Когда есть подозрение, что футболист заслуживает прямую красную карточку

• Когда есть подозрение, что карточка показана не тому футболисту

• Когда есть нарушение при 11-метровом ударе — например, вратарь убрал ногу с линии до удара (как минимум одна нога должна оставаться на линии).

Если главный судья не зафиксировал возможное нарушение, то ВАР включается сам и отсматривает момент. На время первоначальной проверки игру не останавливают.

Это приводит к комичным историям: например, в феврале этого года в матче «Тоттенхэм» — «Сити» рефери назначил пенальти в ворота хозяев более чем через две минуты после нарушения, все эти две минуты матч продолжался. А бывало и еще смешнее: Феликс Брих в матче Лиги наций сначала назначил пенальти в ворота Швейцарии, посмотрел повтор — и назначил пенальти в ворота Португалии. Из-за эпизода, который уже давно забыли.

Почему ВАР так много ругают?

В АПЛ систему обсуждают почти каждую неделю. Пройдемся по конкретным претензиям.

Претензия 1: пиксельные офсайды бесят, из-за этого теперь в футболе не празднуют голы

Человеческий глаз не может точно фиксировать офсайды, особенно в сложных ситуациях, поэтому помощник судьям явно нужен, оставлять все как раньше нельзя. Но и в новых технологиях пока есть минусы.

Видеосудьи при определении офсайдов пользуются софтом HawkEye — c его помощью определяют точки тела, по которым рисуют линии. Заявлена высочайшая точность, хотя даже при частоте камеры 50 кадров в секунду нет уверенности на уровне миллиметров. Как минимум в АПЛ это признают — через ИФАБ (занимается разработкой правил игры) они хотят продавить изменения и внести 10-сантиметровую маржу в пользу атаки. В этом случае были бы засчитаны 9 из 25 отмененных голов АПЛ этого сезона. Но быстро такие вопросы не решаются.

Прицепом к офсайдам следует претензия Юргена Клоппа — он больше не празднует голы, потому что любой мяч могут отменить. Вот статистика в ответ: по данным на начало февраля, в АПЛ отменили только 38 голов, это лишь каждый 18-й мяч, в 95% случаев гол засчитывают. Так что праздновать все еще можно.

Претензия 2: ВАР убивает динамику, матчи растягиваются до бесконечности

Несколько фактов в ответ.

Чтобы минимизировать время на просмотр момента, в АПЛ еще летом решились на апгрейд системы: главные судьи не смотрят повторы, потому что в этом нет смысла — за монитором в ВАР-центре сидит точно такой же судья, которому можно доверять. Условно говоря, Майк Дин сегодня может работать в поле, а завтра — в ВАР-центре.

По данным ESPN, две трети матчей АПЛ проходят вообще без вмешательства ВАР. Они, конечно, отсматривают эпизоды, но не включаются, потому что главный судья справляется и без подсказок.

Только в 3% случаев на решения ВАР уходило более 90 секунд (статистика на ноябрь 2019-го).

Претензия 3: судьи все равно ошибаются

Кажется, самая справедливая претензия. Четче всего ее сформулировал Жозе Моуринью: «Я могу принять ошибку судьи в поле, но не могу принять ошибку человека за монитором».

Официальная статистика это подтверждает: по словам босса судей АПЛ, в 91% ключевых моментов судьи все делают верно, в 9% случаев кому-то не везет. Правда, по сравнению с прошлым сезоном (когда не было ВАР) процент верных решений вырос на 9%.



Фото:gettyimages.ru / Emilio Andreoli / Stringer, Alex Pantling, Richard Heathcote