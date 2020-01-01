Истории

Как менялась судейская форма: от строгих пиджаков до разноцветных футболок

Судейская форма почти всегда незаметна. Примерно так же, как должен быть незаметен хороший рефери. Традиционно форма судей строгая и консервативная: сначала арбитры носили костюмы, затем просто одевались в черное и только в 90-е у них появилось хоть какое-то разнообразие в цветах.

До 1950-х судьи выходили на поле в пиджаках. Дальше — три десятилетия носили черные рубашки с длинным рукавом

В первой половине XIX века играли без судей — все спорные моменты решались между капитанами. К первому розыгрышу Кубка Англии (сезон-1871/72), англичане придумали кое-что новое. Они решили, что судья не помешает, но он должен быть не один, а у каждой команды свой.

Надо понимать, что до 1891 года арбитры не бегали вместе с футболистами, а находились за пределами поля. В их задачи входило следить за временем и разруливать спорные ситуации. Когда к одному из судей обращались игроки, он совещался с судьей второй команды и они принимали общее решение.

Часто все затягивалось и вызывало еще большие споры — это злило английских болельщиков не слабее нынешнего ВАР. Поэтому в поздних раундах первого Кубка Англии добавили нейтрального арбитра, к которому оба судьи обращались, если не могли договориться между собой.

Первый финал Кубка Англии судил бухгалтер Казначейства Альфред Стэйр (нейтральный), помогали ему также госслужащие — Дж. Х. Джиффард (от «Ройал Энджинирс») и Джеймс Киркпатрик (от «Уондерерс»).

Их внешний вид не задокументировали, но можно предположить, что они — как и большинство арбитров того времени — носили не спортивную, а деловую одежду. Это придавало первым судьям авторитета и выделяло на фоне игроков.

Вот как элегантно выглядел рефери, который обслуживал матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» в 1913 году. К тому времени судьи уже вышли в поле и стали полноправными участниками матчей.

А это рефери Уильям Банелл перед финалом Кубка Англии-1927. Бабочка на месте.

Лайнсмены тоже предпочитали костюмы. Вот бригада арбитров с капитанами сборных Уругвая и Аргентины перед финалом Олимпиады-1928.

Бельгиец Джон Лангенус выходил на поле в брюках-гольф, пиджаке и галстуке. В 1930 году он судил финал первого чемпионата мира.

На ЧМ-1938 рефери все еще не отказались от костюмов. Вот капитаны сборных Италии и Венгрии обмениваются рукопожатиями перед матчем.

А это голландцы и чехословаки.

Рефери не расставались с пиджаками вплоть до 1950-х. На ЧМ-1954 форма стала чуть больше напоминать спортивную. Однако судьи по-прежнему жарились в черных рубашках с длинным рукавом и белыми воротниками.

Так выглядел советский рефери Николай Латышев перед финалом ЧМ-1962. Обратите внимание на шорты с выглаженными стрелками у лайнсмена.

Примерно один и тот же дизайн судейской формы сохранялся с середины 50-х до середины 80-х. Только тогда у судей появились первые футболки, но тоже черные и с белым воротником. Обратите внимание на француза Мишеля Вотро перед финалом Евро-1988.

Настоящий прорыв произошел на ЧМ-1994, когда судьям дали несколько цветов на выбор. Судивший финал венгр Шандор Пуль был очень заметен.

Судьи носили черную форму до 1990-х. Все изменило телевидение

Исторически сложилось, что судьи одевались в черное. Исключение — когда одна из команд играла в слишком темной форме.

Перед матчем между Италией и Францией (3:1) на ЧМ-1938 рефери снял пиджак. Очевидно, причина в черной форме Джузеппе Меацца.

В остальных случаях черный для арбитров стал родным. Именно поэтому в Европе так мало команд, которые играют в черном — как правило это только выездной или третий комплект. За судьями закрепилось прозвище «Люди в черном», а у английских фанатов появилась кричалка — «Что это за ублюдок в черном?».

Разнообразие пришло только в 1990-х. Как мы уже писали, на ЧМ-1994 судьям предоставили на выбор бордовый, желтый и белый, а в только что созданной АПЛ арбитры начали носить зеленый. Оба изменения сделали в угоду телезрителям.

У арбитров в карманах много всего: от свистков и карточек до монетки и блокнота. Иногда они путаются: Роналдиньо однажды показали красную вместо желтой

В 1878 году судья впервые применил свисток. Арбитры того времени все еще работали за пределами поля и в случае необходимости просто кричали или размахивали флажком. Свисток появился в матче Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Шеффилд Норфолк». Его создал изобретатель Джозеф Хадсон — он позже станет крупнейшим производителем свистков.

Сейчас большинство рефери используют свистки канадского бренда Fox 40. На матч судья выходит с двумя свистками: один на шее, а второй в кармане шорт.

Привычные всем желтые и красные карточки появились в футболе намного позже, чем свистки — впервые их опробовали на ЧМ-1970 в Мексике. До этого предупреждения выносились устно, что затрудняло процесс во время международных матчей. Первую желтую пришлось доставать уже в матче открытия чемпионата мира — ее получил полузащитник советской сборной Кахи Асатиани.

«Первые желтые и красные карточки делали из обыкновенного цветного картона, — вспоминал арбитр Сергей Мостовой. — Часто прямо на них записывались номера провинившихся футболистов. Со временем для долговечности карточки стали ламинировать, а у арбитров появились специальный блокнотик и карандаш. Авторучку брать нельзя: погода бывает разной, и то ручка не пишет, то чернила размазывает. Теперь у всех профессиональных судей в нагрудном кармане пластиковые карточки, в основном китайские, с обязательно ярким «кислотным» цветом. Перед выходом на поле арбитр кладет их под обложку блокнота вместе с карандашом.

Листок блокнота расчерчивается пополам по вертикали. Первая графа — «хозяева», вторая — «гости». Арбитр в блокноте фиксирует: на какой минуте показана карточка, номер игрока и за что тот наказан. Главное — не путаться в столбиках и в номерах предупрежденных игроков».

Помимо карточек, судейского блокнота и свистка, рефери берут с собой на игру часы, монетку для подбрасывания, гарнитуру для общения с помощниками, которая работает по типу рации. В некоторых чемпионатах арбитры также используют исчезающий спрей.

Нет строгих правил, что класть в какой карман. Однако от этого зависит качество работы и на судейских форумах можно увидеть массу рассуждений на тему.

Вот один из таких комментариев от рефери из Англии на сайте Refchat: «Раньше я держал желтую карточку в левом кармане, а красную — в правом. Но однажды я перепутал и случайно показал красную вместо желтой. Игрок был в ужасе, да и я тоже! К счастью, я только вынул ее и не успел поднять. С тех пор я кладу красную в задний карман. Хотя все зависит от личных предпочтений и нет правильного или неправильного варианта».

От таких случае не застрахован даже Рональдиньо. В 2009 году американский рефери Хорхе Гонсалес чуть не удалил бразильца, но вовремя исправился.

Матч хоть и с «Интером», но товарищеский, оба просто посмеялись:

Судьям можно носить бороды и тату, но их почти ни у кого нет. Кепки и солнцезащитные очки — под запретом

Сейчас ФИФА позволяет арбитрам носить 5 цветов — черный, красный, желтый, зеленый и синий. А вот шорты, гетры и обувь должны быть черными.



Судья, его помощники и резервный должны выступать в экипировке, которая отличает их по цвету от игроков обеих команд и вратарей. Как правило, первыми цвет формы выбирают команды, затем рефери, а после них вратари. У всей судейской бригады униформа одинаковая.



На международных матчах ФИФА арбитры надевают форму adidas. Немецкий бренд уже 50 лет сотрудничает с организацией — с тех пор, как поставил официальные мячи на ЧМ-1970. Действующий контракт закончится только в 2030-м.



Экипировку арбитрам делают из специальной синтетической ткани, которая выводит пот и сохраняет комфортную температуру тела. В отличие от игровой формы, на футболке арбитров есть карманы.



Судьям не запрещено иметь татуировки и бороды, но они мало у кого есть. Тату, как правило, расположены не на видных местах.



Судейская экипировка исключает головные уборы, за исключением обязательного покрытия по религиозным причинам. В Великобритании первой рефери в хиджабе в 2017-м стала Джавахир Робле, она судит в низших дивизионах Англии.



Солнцезащитные очки также недопустимы. Они создают барьер для зрительного контакта с игроками, а также создают иллюзию плохого зрения.

Фото:eastnews.ru /imago sportfotodienst, AFP;fifa.com ,wikimedia.org /Nationaal Archief;gettyimages.ru /Keystone, Topical Press Agency, Monty Fresco, H. F. Davis, Hulton Archive, Mike Hewitt, Bongarts, Mike Cooper/Allsport, Ian Walton, Ross Kinnaird, Dave Thompson