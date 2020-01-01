Так когда игра рукой нарушение, а когда - нет? Предельно простая памятка Sports.ru

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Так когда игра рукой нарушение, а когда — нет? Предельно простая памятка Sports.ru

Поймут все.

До августа 2019-го критерий наказания за игру рукой был очень простым и одновременно размытым: судьи оценивали, преднамеренно ли футболист трогал мяч рукой или нет. Новая версия от IFAB (организация, которая формулирует правила игры в футбол) должна была все упростить, но в итоге немного усложнила.

Через несколько недель после введения новых правил к ним возник большой вопрос. Судьи АПЛ не засчитали гол форварда «Сити» Габриэла Жезуса в ворота «Тоттенхэма» из-за того, что мяч попал к нему от руки Эмерика Лапорта.

Выглядело это так.

«Я не понимаю, как в той ситуации можно было убрать руку, — жаловался одноклубник Лапорта Кевин де Брюйне. — После игры мне сказали, что если бы мяч таким же образом попал в руку защитнику, то это не считалось бы нарушением. А в случае атакующего игрока — считается. Я не понимаю это, не понимаю вообще. Этот вопрос еще нужно обсуждать».

Де Брюйне прав — теперь правила трактуются по-разному для атакующих футболистов и защитников.

Это как?

Вот три пункта, когда игра рукой считается нарушением:

Если игрок забивает или делает голевую передачу. Здесь нет никаких исключений. Судья должен свистеть всегда — даже если атакующий футболист ненамеренно сыграл рукой, даже если у него не было шансов увернуться. Например, после рикошета. Это как раз случай Лапорта. Еще раз: этот пункт не работает, если речь идет о защищающихся игроках (следующие два пункта — относятся ко всем). Мяч попадает в руку, которая поднята выше плеча. Футболист рукой увеличивает площадь тела, делает его неестественно большим.

Третий пункт непонятный, но рисунок Да Винчи все объяснит

Понять, когда рука «увеличивает площадь тела», а когда — нет, действительно не так просто. Вот как это поясняет технический директор IFAB Дэвид Эллирэй.

«Тело имеет определенный силуэт. Если руки выставлены за пределы этого силуэта, то это делает тело ненатурально большим, чтобы преградить путь мячу».

Снова звучит абстрактно. Пока лучше всего получилось объяснить этот нюанс у босса итальянских судей Николы Риццоли. Он взял Витрувианского человека Леонардо Да Винчи и все объяснил на нем. Вот краткая инструкция.

В итоге правила действительно стали сложнее, но критерии — четче. Чтобы вы не забыли нюансы, вот памятка, к которой можно возвращаться в спорные моменты. Поймет даже Кевин Де Брюйне.