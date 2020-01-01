На поле я тот же человек, что и в жизни. Но сделало меня таким судейство

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«На поле я тот же человек, что и в жизни. Но сделало меня таким судейство». Самое интересное из лекции великого Пьерлуиджи Коллины

Проект «Академия футбола» наконец-то вышел в офлайн: 2 марта состоялась первая лекция о судейском искусстве. Ее хедлайнером стал итальянец Пьерлуиджи Коллина: сейчас глава судейского корпуса УЕФА, а до этого — рефери финала Лиги чемпионов-1999, финала ЧМ-2002 и сотен других матчей. Пересказываем все самое интересное, что сказал Коллина.

«Поскольку это начало цикла ваших лекций, логично, что первым пришел судья и дал стартовый свисток», — с ходу пошутил итальянец.

Главное:

Коллина ответил на все претензии по поводу системы видеоповторов — VAR нуждается в доработках, но стоит помнить, что это еще очень юная система

Судейство помогает организовать жизнь и может сделать тебя взрослым уже в 17 лет

Все рефери забывают в раздевалке свистки и карточки, но выкручиваются

Судья обязан быть заметен на поле, но его главная миссия — в другом

Ну, а теперь — подробности.

Вопрос, который страшно надоел

Каждый раз, когда начинался важный турнир — например, чемпионат мира — и меня приглашали судить его финальную часть, итальянские журналисты спрашивали меня: «Ты предпочитаешь сам судить финал? Или лучше, чтобы туда вышла Италия?» Мне кажется, это не очень умный вопрос. Судья самоотверженно выкладывается и работает ради высшей точки — чтобы судить финал чемпионата мира.

Судьи сейчас как никогда заботятся о физической форме — без маек их не отличить от игроков

Когда-то, в середине и начале 90-х, для работы судьей достаточно было знать правила. Потом произошли большие перемены, и сейчас судей не отличить от спортсменов — они суперподготовлены физически.

Когда вы смотрите матч Лиги чемпионов и обращаете внимание на камеру, которая до матча следит за игроками по отдельности — вы видите судей, видите их телосложение. Разница незаметна: она только в том, что судьи на 15 лет старше игроков. И поэтому им сложнее поддерживать такую форму.

В Италии Коллина играл за команду судей

В футбол я играл до 17 лет — до того, как начал работать судьей. А в Италии у нас была команда судей, мы играли благотворительные матчи против команд актеров, музыкантов и так далее. Было проблемой найти судью на такие матчи.

Как наладить контакт с футболистом-звездой?

Это вопрос того, как строить отношения с людьми. Нет одного рецепта: нужно понять, что действительно нужно в каждый конкретный момент. Иногда это улыбка; иногда человека нужно проигнорировать; иногда пошутить; иногда поговорить с ним на одном языке. Нет метода, который всегда успешен: нужно подстраиваться под ситуации. И я всегда был самим собой — и у меня со всеми были хорошие отношения.

Великая суперзвезда и подающий надежды [футболист] — это для меня одно и то же.

Судейство помогает организовать жизнь — и благодаря этой работе Коллина почувствовал себя взрослым в 17

На поле я был тем же человеком, которым являюсь в жизни. Но в жизни я кем-то стал, потому что судил, был таким на поле. Когда я начал судить в 17 лет, то научился брать на себя ответственность — это то, что обычно ты не делаешь в этом возрасте. Когда ты на поле один, ты должен решать все сам.

А так как жизнь состоит из решений, то в ней ответственность тоже играет большую роль. И за это я благодарен судейству.

В России говорят — чем незаметнее судья, тем лучше. Коллина с этим не согласен

Не думаю, что судья должен быть незаметным. Судья должен быть заметным — но он не главный герой матча, он находится на службе у игры. Он должен гарантировать, что матч будет играться по правилам. Должен быть готов принимать правильные решения. И должен быть готов к тому, что он заметен, его видят.

Как судье вести себя в современном медиапространстве

У меня нет ни фейсбука, ни твиттера, ни инстаграма, ни даже тиктока… Ничего. Хотя я про тикток узнал только из газет — я не знаю, что это такое.

Судья должен быть внимателен. Он не должен давать повода себя использовать, а социальные сети могут привести именно к этому.

Мы не можем сказать судьям: «Вам нельзя вести соцсети». Но ведение социальных сетей во время крупных соревнований — это всегда риск. Поэтому в этот период такая активность под запретом.

Было ли Коллине когда-нибудь страшно на поле

В первое время бывало — особенно когда судил матчи любительских команд. Я приезжал на стадион за полтора часа до игры и видел, как болельщики домашней команды бьют игроков приехавшей команды. И я думал: «Боюсь себе представить, что они сделают со мной, если их команда проиграет».

В профессиональном футболе таких мыслей не бывает — там тебя защищают. Есть только страх, что какой-нибудь идиот со второго яруса стадиона бросит монету, и эта монета попадет тебе в голову. Мне не прилетала, но, к сожалению, я знаю судей, с которыми это случалось. Разбить таким образом голову не очень приятно.

Все судьи забывают в раздевалке карточки

Это со всеми случалось. Особенно когда жаркая погода или идет дождь — ты переодеваешься между таймами и забываешь переложить карточки.

Бывало, я в таком случае просто подходил к кромке поля и просил четвертого судью мне что-нибудь передать.

Я помню одного хитрого рефери — он забыл желтую карточку в раздевалке, но выкрутился: он очень быстро поднимал и опускал руку без карточки!

Коллина — о проблемах системы ВАР

Хочу напомнить вам, что мы пока говорим об очень новом предмете. ВАР — это ребенок, который только научился ходить. Впервые я участвовал в совещании по поводу ВАР в ноябре 2014 года в Белфасте. И за пять с небольшим лет мы дошли от ничего до технологии, которая применяется в более чем 36 крупных футбольных турнирах.

Мы говорим о том, что, безусловно, хорошо работает, но все еще новое и нуждается в совершенствовании, чтобы быть понятым и принятым людьми.

Уже через пять лет эти проблемы не будут актуальны, потому что технологии скакнут вперед. В баскетболе и волейболе есть перерывы на 5-6 минут, и все к этому привыкли. А в футболе пока что есть привычка к высокому темпу. Нам нужно, с одной стороны, учиться работать быстрее, с другой — привыкать к новому. Сейчас у тебя есть эпизод, снятый на шесть камер — и нужно потратить по 20 секунд на каждую. Это уже полторы минуты. И это вечность для болельщика, который смотрит матч дома или на стадионе.

Сейчас мы пытаемся разработать технологию, которая была бы проще. Затраты на ВАР все еще высоки — нужны человеческие ресурсы. Пока на каждом матче с ВАР работают два человека, которые смотрят в мониторы, и один оператор.

Куда будут двигаться технологии в футболе

В ФИФА есть департамент, который отвечает за технологические инновации. И он уже разрабатывает технологию полуавтоматического выявления офсайда. Ее мы попробовали в Катаре в прошлом декабре на клубном ЧМ. Полуавтоматическое выявление сразу фиксирует в прямом эфире футболиста в офсайде — вместо линии, которая появляется на повторе. Это экономит много времени.

Коллина — об идеях Венгера

[Арсен Венгер — глава по развитию футбола в ФИФА. Он предложил свое правило определения офсайда: если хотя бы одна часть тела футболиста, который может забить гол, находится на одной линии с защитником, то офсайд фиксировать не нужно].

Его предложение будет анализироваться в ближайшие недели. Мы с Венгером в пятницу и субботу общались в Белфасте, где было заседание комиссии, которая занимается регламентом. И такая идея правда есть.

О том, как специфика национальных чемпионатов влияет на стиль судейства

Мы стараемся работать [над тем, чтобы был единый стандарт судейства]. 30 лет назад было все гораздо хуже. Сегодня больше однородности, больше единообразия. Все еще сохраняются отличия в том, как играют футболисты в разных чемпионатах, в Англии и Испании, например. Но мы работаем над этим.

О Сергее Карасеве и международном судействе

Сергей — молодой судья, это был его первый чемпионат мира [ЧМ-2018 в России], на котором ему было важно поучаствовать и отсудить свой один матч. Безусловно, если он подтвердит свои качества, которые он демонстрировал до сегодняшнего дня, то у него впереди будет много возможностей судить важные матчи, международные в том числе.

Должны ли судьи объяснять свои решения, связанные с ВАР

Это тема, которую обсуждают уже много лет. Объяснять в тот же момент, что произошло, — полезно. Другой момент — возможно, этим стоит заниматься не судье, а какой-нибудь организации. Для судьи было бы очень тяжело каждый раз после матча объяснять все свои решения — ты все еще испытываешь стресс, не пересмотрел все эпизоды.

Насколько допустимо отходить от правил ради игры

Иногда говорят, что судье нужно было руководствоваться здравым смыслом. Здравого смысла у судей не существует. Ведь если я прибегну к здравому смыслу по отношению к одной команде, то вторая потерпит ущерб из-за этого решения. Существуют правила, им нужно следовать — и точка.

Рутина судей перед важными матчами

Рутина перед игрой — это важно, и у каждого она своя. Моя — в том, как правильно организовать свое время: в определенное время я всегда делал что-то определенное.

В Иокогаме на матч [финала чемпионата мира 2002 года] должен был приехать император Японии. Когда он передвигается по городу на транспорте, весь трафик стоит. Поэтому нам сказали — будьте на стадионе за два часа 15 минут. И мы все приехали — судьи, команды. Найти, чем заняться в дополнительные 45 минут, было сложно. Мы сидели в раздевалке и пытались придумать, чем себя занять.

После финала ЛЧ-1999 Коллина утешал проигравших футболистов «Баварии». Он жалеет проигравших?

Это не жалость и не сострадание. Если ты всю игру находишься внутри матча, то ты во всем участвуешь эмоционально. Это соучастие. И когда видишь игроков, у которых только что разбилась мечта — возможно, был единственный шанс на трофей ЛЧ в жизни — ты проживаешь этот момент вместе с ними.

Об алопеции — заболевании, которое провоцирует облысение

Это заболевание случилось со мной в 24. Если подумать о том, что сегодня многие люди бреют голову налысо, то быть таким как я, лысым, — не такая уж большая проблема. Мне очень повезло.

Когда мне было 24, один из моих лучших друзей заболел раком — он проходил химиотерапию, и его голова выглядела так же, как моя. Я благодарю бога за то, что я здесь. Потому что мой друг уже не здесь.

Но это проблема для детей — они жестоки в том, как они подчеркивают различия. Для ребенка облысение — что-то действительно сложное, для меня оно таким не было.

О насилии в футболе

Насилие — одна из главных проблем современного футбола. Особенно в молодежном — и это что-то не укладывающееся в голове, абсурдное. Ребята 16-17 лет словесно и физически оскорбляют родителей игроков, которым столько же лет, сколько судьям — это то, с чем невозможно мириться. И это происходит во все большем количестве стран — нужно поставить эту проблему и вмешаться, найти решение.