«Ньюкасл чемпик» – легендарный мем из 2012-го. Его помнят до сих пор: в ВК даже есть фан-паблик автора

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«Ньюкасл чемпик» — легендарный мем из 2012-го. Его помнят до сих пор: в ВК даже есть фан-паблик автора

Он записал трек «Ньюкасл чемпик»!

Мы уже вспоминали главные мемы России — среди них «Какой же Клопп крутой», родившийся в комментариях Sports.ru. Но есть еще один культовый мем из комментариев, у которого даже есть конкретный автор.

Весна 2012 года была не очень богата на темы для шуток. Футбольные паблики в ВК уничтожали Фернандо Торреса за безголевую серию (не забивал с октября по март во всех соревнованиях) и шутили над словами Широкова про сидеть дома. Именно в это время в паблике «Футбольные мемы» появились лаконичные комментарии Александра Кадышевича.

Под постами на любую тематику Александр писал одну и ту же фразу: «Ньюкасл чемпик». Выглядело это примерно так:

С «Футбольных мемов» Кадышевич перескочил на другие паблики, абсурдный посыл зацепил людей (в последний раз за чемпионство клуб боролся в середине девяностых) — так «Ньюкасл чемпик» стал культовым мемом, а сам Александр — легендой.

«На фоне мемов про черную полосу Торреса и «сидеть дома» Широкова не так много было идей для футбольных мемов. Вот и мой выстрел этим самым «Ньюкаслом» сделал свое. Я просто оказался в то время и в том месте», — объясняет автор.

Почему именно «Ньюкасл»?

Сезон-2011/12 — лучший для «Ньюкасла» с 2004 года. По ходу предыдущей кампании в команду пришел Алан Пардью, который летом 2011-го организовал мощную французскую закупку: Сильвен Марво, Йоан Кабай, Габриэль Обертан, Демба Ба.

Будущий «чемпик» на старте сезона не проигрывал 11 матчей подряд (лучший результат за 17 лет), в январе выцепил Паписса Сиссе из «Фрайбурга» (на пару с Демба Ба они забили 29 голов в АПЛ), обыграл «Челси», «Ливерпуль», «Юнайтед» и запрыгнул в Лигу Европы.

Кадышевич даже сейчас злорадствует, представляя эмоции противников мема, когда «Ньюкасл» занял пятое место.

В следующем году фраза «Ньюкасл чемпик» стала еще смешнее — на контрасте с результатами команды. В сезоне-12/13 клуб чуть не вылетел.

Мем стал универсальным термином и актуален до сих пор

Восемь лет спустя мем еще жив. Каждый год «Ньюкасл» выдает неожиданный результат — и футбольные паблики вспоминают легендарную фразу. Так было, например, 30 ноября 2019 года: команда Стива Брюса сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Иногда врывается и сам автор.

Есть и классические картинки для тех, кто помнит.

Фразу можно встретить даже в интернет-магазинах пива — в отзывах к «Ньюкасл Браун Эль».

Комментарии про чемпионство команды с северо-восточного побережья Англии можно найти и в паблике Sports.ru — их оставляет и сам Александр.

Александр объясняет живучесть мема исключительностью слова «чемпик».

«Фраза стала культовой. Не как фраза целиком, а именно слово «чемпик». Приятно видеть, что его начали массово использовать», — говорит автор.

В словаре современного болельщика от Eurosport.ru указали на универсальность «чемпика»: с помощью него можно хвалить андердогов и троллить фаворитов.

«Чемпик — игрок или команда, очень сильно проявившая себя в определенном матче или на определенном отрезке сезона. Может использоваться в ироничной форме (пример: «МЮ — чемпик»)».

У Кадышевича есть фан-сообщество в ВК и собственный трек «Ньюкасл чемпик»

«Ньюкасл чемпик» живет не только в комментариях.

В ВК около 80 групп про разных чемпиков: «ПСЖ», «Монако», «Анжи», дворовые сборные и комада 7-А. Есть сообщество и о «Ньюкасле» (753 подписчика), но новых постов здесь не было с июня 2019-го.

В Днепре (бывший Днепропетровск) в 2018-м открыли футбольную школу «Чемпик» для дошкольников от 3 до 6 лет. Основатели школы признались, что руководствовались принципом «Чемпик = маленький чемпион». К сожалению, к «Ньюкаслу» школа никакого отношения не имеет.

Про самого Кадышевича тоже не забывают. В отличие от авторов других мемов, его знают по имени и даже добавляют в друзья — у Александра почти 8 тысяч френдов в ВК.

В прошлом июле Аслан Бабазаде создал сообщество фанатов Александра. Группа небольшая (30 человек), но активная: здесь регулярно появляются новые картинки и даже песни про автора легендарного мема.

Кадышевич грамотно пользуется популярностью: он делает биты и регулярно выкладывает треки у себя на странице; псевдоним у него соответствующий — C H E M P I C K.

Вряд ли творчество Александра пересекается с увлечениями аудитории, но есть композиция, которая точно понравится всем — как минимум названием. Да, это «Ньюкасл чемпик».



