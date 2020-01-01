Истории

«Судья-скандинав», «Буффонище», «Какой же Клопп крутой». Главные футбольные мемы России

Про угол головы тоже не забыли.

Это сейчас слово «мем» — обыденность для культуры и для спорта. Так было не всегда — мемы проникли в нашу жизнь только в эпоху массового распространения интернета. Но это вовсе не значит, что раньше их не было. Специально для «Академии футбола» мы составляем энциклопедию самых легендарных мемов русского футбола — в том числе из эпохи, когда их так не называли.

Гинер все купил

Пожалуй, один из главных мемов нулевых. ЦСКА был самым мощным клубом страны, к судейству в его матчах часто возникали вопросы у соперников.

По версии болельщиков «Спартака», мем возник на гостевой московского клуба после поражения от ЦСКА в 2003-м (и пары других матчей заклятого соперника)

«Сначала прописью писали всю фразу, потом появилась аббревиатура ГВК. Стебались так, троллили. Без особой злобы, просто подкалывали соперника по-доброму», — рассказывал Sports.ru Олег «Мосфильмовский» Семенов, директор фан-клуба «Спартака».

Фанаты ЦСКА уверены, что мем придумали они сами. Он якобы возник как ироническая реакция на обвинения болельщиков других клубов, а первым запустил его легендарный фанат Дима Бугров по прозвищу «Лысый». Он тоже наткнулся на сарказм на цээсковской гостевой и решил придумать заряд. Сам он вспоминал это так: «Вначале никак не мог подобрать рифму к слову «купил», но потом вроде бы пошло-поехало. Первый раз я озвучил это на последнем матче 2006 года».

Мукунку хороший

«Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России!», — главная цитата в карьере Олега Романцева, после которой можно было вообще ничего не говорить.

Конголезец рубился за «Спартак» на Кубке Содружества-2003 (и больше нигде), играя строго по 15-20 минут. Фанаты были шокированы трансферами африканцев (тогда же подвезли Огунсанью и Кебе), поэтому иронично аплодировали каждому касанию Мукунку: тот появлялся на поле на последние 15-20 минут, если «Спартак» вел с разницей в два мяча, а это бывало не всегда.

Угол головы



Трудно поверить, но когда-то Евгений Савин еще не был Красавой и играл в футбол. И даже вызывался в молодежную сборную России. Молодежка в 2007-м раздавила Португалию (4:1), а Савин забил (главное, не вздумайте гуглить состав — захлебнетесь от ностальгии).

После игры в эфире «Первого канала» он выдал легендарное: «Мяч попал мне на угол головы». Видео до сих пор гуляет по интернету. Сава, впрочем, говорил, что вовсе не обиделся на насмешки: «Меня вообще очень сложно обидеть. Я тогда просто пытался пошутить, но вышло не очень. Я это понимаю, у меня с самоиронией все нормально».

Судья-скандинав

В 2005-м российская молодежка проиграла в гостях Дании (1:3), а ирландский арбитр Алан Келли удалил пятерых россиян. Жирков протянул лайнсмену футболку и посоветовал ему выйти на поле, Быстров бросился защищать партнера — оба получили по красной. Дальше были удалены Черногаев и Бухаров, а со скамейки отправили Самедова.

После игры Владимир Быстров выдал легендарное: «Куда смотрит наше руководство? Где все? Как можно назначить судью-скандинава, который, можно сказать, из Дании?». Ирландский судья не обиделся.

А вы вообще за Россию болеете?

Евро-2016, сборная России играет так кошмарно, что некоторые игроки зайдут в номер к Леониду Слуцкому и признаются: «Мы все говно». Сам коуч тоже в этом сознается и уедет учить английский.

После поражения от Словакии, которое сопровождалось потасовкой болельщиков на трибунах, грустный Владимир Стогниенко вышел в эфир программы «Прямой эфир», где обсуждали игру.

Борис Корчевников, еще не ушедший на «Спас», назвал его Владимиром Гарниенко и спросил о нападении на российских болельщиков, вспомнив первую игру — с Англией, когда по версии прогосударственных российских СМИ, именно англичане прорвались в сектор россиян. Когда комментатор поправил ведущего и сказал, что это россияне рванули к англичанам, выступила Мария Погребняк, жена Павла Погребняка: «А вы вообще за Россию болеете? По вашему настрою вы как-то совсем против нас». Первая часть этой фразы ушла в народ, а Мария извинилась перед Стогниенко после эфира.

Впрочем, сам Владимир не считает ту историю чем-то выдающимся. Вот что он рассказал Sports.ru: «С тех пор мы с Марией Погребняк не встречались. Ушла [фраза в народ] — да и прекрасно. Но по факту это был мем на год, все забыли уже, мне кажется. Я на «свои» комментарии равняюсь, у меня их в соцсетях хватает. Раньше остряки этот мем часто вспоминали, но давно перестали».

Помогите

2017 год: лето выдалось для Массимо Карреры и его парней тяжелым, «Спартак» похмеляется после чемпионства и пытается перестроиться. Запоминающимся выдался матч с «Анжи»: москвичи с трудом заковыряли первый гол, потом пропустили два и отыгрались, но вошли в историю благодаря великолепному угловому, который привел ко второму голу «Анжи».

Один Андрей Ещенко против четырех игроков махачкалинской команды и подпись «Помогите». Вы точно видели или оригинал, или его вариации (тот же «Спартак» регулярно давал поводы для аналогий). Этот мем появился на ВГИКе на пару лет раньше, но в окончательном виде оформился только к этой истории. Кирилл, админ главного паблика русского футбола про стеб (анонимность — принципиальное условие ВГИКа), рассказал Sports.ru историю становления мема. «Во времена, если не ошибаюсь, Якина и Гунько у «Спартака» примерно постоянно возникала ситуация, когда на вратаря и одного защитника вываливалось по 3-4 игрока соперника. А в один из моментов кто-то защитников, кто остался один с вратарем, крикнул что-то типа «Ну помоги ты мне, #####» партнеру по команде. Собственно, после двух-трех раз постинга стало понятно, что это родившийся мем. И он зашел».

«ДАСВИДАНЬЯ», «Пушка страшная», «Я сейчас закончу вообще все», «Машина в специальную больницу», Буффонище

Можно сколько угодно не любить Георгия Черданцева, но нельзя отрицать, что он — самый меметичный комментатор России. Да, все эти фразы он придумал еще в прошлом десятилетии (почти все), но они настолько въелись в наше сознание, что мы воспринимаем их как часть русского футбольного фольклора.

Признавайтесь — вы наверняка уже и не вспомните про Дениса Колодина, но зато «пушку страшную» не раз произносили, играя во дворе или комментируя игру с друзьями в баре.

Какой же Клопп крутой

Довольно уникальная история — в российском интернете родился мем не про русский футбол, у которого нет аналогов на Западе. «Какой же Клопп крутой» впервые сверкнул в комментариях на Sports.ru в апреле 2016-го, его закрепили в фотопостах и соцсетях — и понеслось.

Тогда все были в шоке от того, что сделал «Ливерпуль» в Лиге Европы: горел «Боруссии» 0:2 и 1:3 в матче, в котором нельзя было проигрывать (а после пропущенного гола — и даже играть вничью), но благодаря гению Деяна Ловрена вырвал победу и подарил Клоппу прозвище.

Эта фраза живет уже четыре года и по-прежнему никому не надоела. Под каждой новостью и постом про него есть вариация вечного мема.

Или даже оригинал.