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Главные советы начинающим спортивным ютуберам. О чем говорил основатель МЯЧ Production Александр Журавлев в инстаграм-лайве

После такого спича невозможно не захотеть попробовать себя в блогинге.





«Академия футбола» 8 апреля вышла в инстаграм-лайв с основателем популярного футбольного ютуб-канала МЯЧ Production Александром Журавлевым. Мы обсудили блогинг в условиях коронавируса, получили 5 советов для начинающих ютуберов и узнали, от чего зависит популярность ютуб-канала.

И собрали все самое интересное из разговора для вас ниже.

О канале МЯЧ Production

МЯЧ Production — это футбольная команда людей, работающая на ютубе. Постоянно в ней работает около 12 человек, со стороны кого-то привлекаем иногда, нанимаем операторов или монтажеров.

В кадре работают несколько человек: я, Васант, Гриша Телингатер, Кирилл Хаит на нашем втором канале. Другие люди к нам присоединяются как гости иногда.

Есть оператор, есть ведущие на других наших каналах. Юра Русанов, Слава Пахомов на теннисном канале. Три-четыре монтажера. Контента много — за прошлый год мы сделали 332 ролика на всех каналах.

Есть основной редактор, который вычитывает все тексты и человек, который ведет соцсети.

Откуда берется фактура для роликов

Прежде всего этим занимаемся я, редактор, Васант и Кирилл Хаит. Мы берем статистику как на общедоступных сайтах, как WhoScored и UnderStat, так и на закрытых с платной подпиской. Но там слишком узкоспециализированная и не всегда интересная информация. Самое сложное — все объединить. Одно дело — когда видишь новость из серии «10 футболистов с самым точным пасом». Другое — когда ты сам что-то такое хочешь сделать.

У нас был ролик про вратарей — «Лучшие вратари за последние 5 лет». Но решили делать не по пропропущенным мячам, потому что это не совсем правильно, и посчитали все удары в створ ворот и сколько из этих ударов вратари отбили и сколько пропустили. Считали процент, это нужно было делать вручную. Количество ударов в створ можно найти, это общедоступная статистика. Количество пропущенных мячей — тоже. Но нет такого, чтобы кто-то все это посчитал, вывел процент и так далее. Плюс тебе нужно посчитать статистику не 10, а 100 человек, чтобы из них составить топ-10.

Как ведущие выбирают позицию в роликах, где они спорят

Мы выбираем, какую сторону в ролике занять, исходя из того, как мы сами думаем. Бывает, что мы оба думаем, например, что после матча «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет дальше «Атлетико». Но Васант был на 100 процентов уверен, а я понимал, что шансы 50/50, поэтому подумал: «Окей, я буду за «Ливерпуль». Есть очень много аргументов в пользу этого». И я тоже, в принципе, верил.

Бывало, что ни Васант, ни я не хочет занимать какую-то позицию — мы просто не брали эту тему. Например, довольно глупо сейчас спорить о том, станет ли «Зенит» чемпионом. У клуба большой отрыв, хотя за перерыв может многое поменяться. Но я не вижу аргументов против. Когда кажется, что спор не будет интересным, есть перевес 90/10 — мы не спорим.

Не надоели топы?

У меня бывает настроение, когда хочется отдохнуть от всего. Но «топы» — это просто тема моей статьи. Я раз в неделю в формате топа пишу статью вместе с командой. По большому счету, топы — это условное название, условный рейтинг. Часто там футболисты расположены вообще не по рейтингу.

Топы — это универсальный формат. Например, у нас выходил ролик «Топ-10 футболистов, которые являются душой команды». Самые веселые футболисты. Ты можешь об этом написать обычную статью, какую важную на примере отдельного футболиста — условного третьего вратаря сборной Испании — можно роль играть не на поле, а в команде.

Поэтому топ не может надоесть, потому что он очень условен как формат подачи информации.



Топы голов я бы не очень хотел делать — их полно на пиратских сайтах, их постоянно банят и это не очень интересно. Я бы хотел делать контент, в котором было бы видео — потому что это более интересный контент. Но этого делать нельзя. У нас даже была договоренность с Okko, которые в этом году владеют правами на АПЛ. Они сказали: «Мы можем вам давать контент, но нужно отмечать, что это видео доступно только на территории России». А у нас 57% смотрит из России, 43 — из других стран. Иногда даже наоборот. В таком случае мы половину людей бы просто ограничили.

Как смотрит футбол ютубер

Когда смотрю матчи, бывает, думаю: «О, об этом моменте мы явно будем говорить много в моих выпусках». Когда с друзьями увидели гол Роналду через себя «Ювентусу», я сразу понял, что это лучший момент сезона, о котором мы явно будем говорить часто.

Но чаще, когда понимаю, что этот матч мне не будет полезен для контента, я его смотрю, как обычный болельщик: болею, периодически отвлекаюсь, смотрю на эмоциях, не профессионально.

Для удовольствия смотрю матчи «Челси», потому что я болельщик. Мне интересно следить за работой Лэмпарда, и в этом сезоне было много матчей, которые я смотрел, чтобы просто получить удовольствие.

Работа во время коронавируса

Мы продолжаем из дома работать, потому что почти все и так это делали. Но стараемся сейчас как можно реже ездить в студию — стараюсь заехать один раз на неделе и снять все, что возможно.

Роликов стало меньше на 40%, потому что меньше контента, ту же «Команду недели» мы не можем выпускать, потому что ее и нет, играет одна Беларусь и Таджикистан. Зато мы занялись тем, чем давно хотели — запустили один проект для стороннего заказчика и один для своего канала.



Но все не очень хорошо — нет футбола, нет активности, как результат, нет особо рекламодателей. Те, кто планировались на апрель, попросили о переносе интеграций. Мы пошли им навстречу, потому что к своим партнерам относимся уважительно. Месяц будет не очень удачный с точки зрения денег — наверное, самый неудачный за время существования проекта. Но мы понимаем, что такая ситуация во всем мире, во всех сферах. Это не худший вариант, потому что мы работаем в ютубе. Для меня главное — чтобы не запретили ездить в студию.

О страхе перед камерой и начале блогерства

Я работал на телевидении несколько лет — на «России-2» в том числе. И только потом пришел в ютуб. У меня не было страха, потому что ютуб был хобби, я параллельно работал на канале. Это было в 2013 году, ютуб был слабо развит: видео с котиками, какой-то трэш. Не было ни рекламы, ни заработков, это было делом для себя с минимальным доходом.

Самый правильный метод — когда есть какая-то основная работа и вы занимаетесь ютубом в свободное время. Но это не значит, что вы что-то снимаете раз в месяц. Если вы делаете блог, надо делать его регулярно — хотя бы раз в неделю что-то должно появляться. Иначе люди не будут на вас подписываться. А самое ценное, что есть у любого канала — это подписчики. Не все подписчики смотрят каждое видео, но они знают про канал, на него заходят, получают уведомления о новых роликах.

У всех в начале мало просмотров. У меня первые ролики, которые сейчас набрали по 100 тысяч просмотров, в начале набирали мало. Помню, мы четыре месяца работали и не могли набрать тысячу просмотров.

Ютуб — это не телек, где есть каналы, о которых ты знаешь, перещелкивая их пультом. Ютуб — это огромный океан, где новый канал это маленькая капля. Поэтому нужно делать видео регулярно и периодически выпускать хайповые ролики. Это важная штука, которая поможет продвинуть канал.

Например, у нас был такой примерно год назад: «Топ-10 футболистов-понторезов». Ты можешь постоянно делать правильный контент, все будет по чуть-чуть увеличиваться. А можно сделать хайповый ролик, который резко поднимет активность — и дальше ты будешь двигаться на более высоком уровне. Даже если эти люди не подпишутся на канал, дальше ютуб будет им предлагать твои новые ролики.

Есть два типа аудитории: хардкорная и сочувствующая. Первые хотят глубоко разбираться в футболе и смотрят все, вторые — следят за сборной, а так футбол смотрят иногда. Топ про понторезов интересен обоим типам зрителей.

Еще один пример хайпового видео — ролик Варламова про Читу и мусор. Люди офигели, как много там было мусора — и об этом говорили Яндекс, правительство региона. И в месяц, когда у Варламова вышел этот ролик, у него было +100 тысяч подписчиков. Обычный прирост у него — +20-30 тысяч. Поэтому я советую периодически их снимать, даже когда в них нужно больше вложиться, в том числе деньгами.

Но смотрите и на фидбэк аудитории. Если им что-то понравилось, делайте вторую часть того же ролика, снимайте похожее.

Сколько времени отнимает работа

Свободное время — моя главная проблема. Его не хватает, чтобы реализовать все мои проекты. За прошлый год мы сделали 332 ролика, все они так или иначе прошли через меня. Плюс переговоры со спонсорами, постоянная работа в команде — это сложно. Рабочий день может начаться в 10 утра, а закончиться в час-два ночи.

Когда ты блогер, тебе нужно всегда делать контент. Ты не можешь на две недели уехать отдыхать и все заморозить. Ты можешь так сделать, но потом будет тяжело восстановить динамику просмотров. Ютуб перестанет активно предлагать твой контент людям.

Наш топ делается три дня: день мы ищем статистику, день пишем текст и снимаем, день уходит на монтаж. Иногда на монтаж уходит два дня, потому что в роликах около 200 фотографий, больше 100 сносок с инфографикой. Это огромная работа. Плюс редактура.

Самый сложный съемочный день — понедельник, стараюсь по-максимуму все отснять к выходным. На неделе много разъездов, встреч со спонсорами — график насыщенный. Часто я работаю в выходные и отказываюсь куда-то поехать с друзьями, когда они зовут.

Сколько зарабатывает?

Нужно поделить ответ на две составляющие, потому что в начале я работал на oSporte TV и ушел оттуда два года назад, создав МЯЧ Production.

На oSporte TV первые 2-3 года мы ничего не зарабатывали, доходы были минимальными: у роликов были небольшие просмотры, монетизация на ютубе была пониже. Я получал основной доход от работы на ТВ. Потом, на третий год, когда каждый ролик начал набирать по 150-200 тысяч просмотров, появились спонсоры. Нужно понимать, что спонсоры часто приходят, когда у тебя уже есть большие просмотры.

Но это был 2015/16 год, сейчас ютуб другой. Зарабатывать стало легче: здесь больше медийных лиц, реклама подорожала, поменялось отношение к платформе. Ппри этом 95% блогеров, по моему мнению, не зарабатывают в ютубе. Ты хорошо зарабатываешь, когда у тебя есть стабильно больше 100 тысяч просмотров у каждого ролика.

Блогером легко стать — очень тяжело стать блогером, который много зарабатывает. Тут очень высокая конкуренция, 30 тысяч человек на место.

Топ-5 советов начинающим блогерам

Первое — просто делайте. Ютуб — это самая демократичная платформа в мире. Тут не нужно проходить кастинг, все зависит от тебя. Нужен компьютер, планшет, телефон — просто сделайте удобоваримый звук и удобоваримую картинку. Не ждите, когда наступит «вовремя»

Второе — найдите нишу, которая интересна и где есть, что сказать. Блогинг — это площадка для личностей со своей позицией. Если вам нечего сказать нового — то лучше этого не делать.

Третье — не думайте, что сразу нужно собирать команду. Начните один или с кем-то вдвоем. Первый месяц я работал в МЯЧ Production один: арендовал студию и снимал себя на камеру за 8 тысяч рублей.

Четвертое — не отчаивайтесь, если сразу не получается. Популярность и просмотры приходят не сразу. Проходило по 4 месяца, пока первые ролики на oSporte tv набирали по 1000 просмотров.

Пятое — экспериментируйте. Нужно делать разный контент, меняя каналы и форматы взаимодействия с аудиторией. С одной стороны — хорошо делать одно и то же, с другой — можно застрять на одном месте.