Истории

Финальный конкурс эссе «Академии футбола»

Приз — обучение в научном центре «Барселоны» по программе Digital Marketing.

Проект Sports.ru и платежной системы «Мир» «Академия футбола» выходит на финишную прямую — это значит, что пришло время для конкурса с самым серьезным призом. На протяжении четырех месяцев вы узнавали, как футбол выглядит с точки зрения бизнеса, болельщиков, блогеров и других. Предлагаем вам применить новые знания на практике и составить маркетинговую стратегию для целого футбольного клуба.

Автор лучшей стратегии получит грант на онлайн-обучение по направлению Digital Marketing в научном центре Barca Innovation Hub — большом научно-образовательном проекте при футбольной «Барселоне». Обучение длится два месяца в онлайн-формате на английском языке.

Итак, задание.

Есть два вымышленных футбольных клуба «Мир» с разными моделями существования. Прочитайте их историю и выберите один из них для выполнения задания.

При составлении стратегии можно опираться на любые маркетинговые инструменты и шаблоны (например, SMART). Большим плюсом будет, если вы подкрепите тезисы реальными примерами и референсами — их можно вставить в свой ответ ссылками или залить на облачное хранилище (не забудьте открыть доступ).

Заявки принимаются до 14:00 1 июля. Победителя мы выберем 3 июля.

Удачи!