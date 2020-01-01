Статистика в футболе с 30-х, но революция случилась недавно: «Болтон» изобрел математическую модель спасения, а «Ливерпуль» нанял скаута, который не смотрит футбол

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Статистика в футболе с 30-х, но революция случилась недавно: «Болтон» изобрел математическую модель спасения, а «Ливерпуль» нанял скаута, который не смотрит футбол

Клоппу все нравится.

Для начала две коротких сцены.

Наше время. Во время матчей «Сити» где-то на верхнем ярусе и подальше от журналистов сидит человек в клубной экипировке с инициалами C.P. На маленьком столике у него ноутбук, а в ушах гарнитура. Это Карлес Планшар, главный аналитик клуба, работает с Пепом еще со времен «Баварии». Весь первый тайм на его мониторе мелькают то цифры, то видео. К 40-й минуте он составляет цифровую картину матча и подкрепляет данные короткими клипами. Планшар — один из тех людей, к которому в перерыве спешит Гвардиола. Они какое-то время совещаются у плазменного экрана в раздевалке, а когда игроки остывают, Пеп делает пару хлопков в ладоши и объясняет, как нужно играть дальше. Большинство тезисов составлены на основе быстрого разбора от Планшара и данных на его ноутбуке.

«Эти технологии все упрощают для тренеров, — подтверждает Гвардиола. — Раньше у нас был просто тактический планшет, а сейчас мы можем показывать свободные зоны, нужные маневры в режиме онлайн прямо на видео».

Такие люди, как Планшар, есть в каждом более-менее серьезном клубе мира.

30-е годы прошлого века. На британских стадионах время от времени появлялся человек в шахтерской каске с фонариком. Он смотрел футбол и что-то постоянно царапал карандашом в блокноте. Это Чарльз Рип, служащий королевской авиации. Тогда ему никто не платил зарплату, человек гонял по Британии просто потому, что ему нравились футбол и математика. В 1933-м Рип попал в гости к капитану «Арсенала» Чарльзу Джонсу, и тот всерьез заинтересовался записями этого полусумасшедшего. Рип посетил более двух тысяч матчей, исписал сотни обойных рулонов (да-да, иногда вел статистику на обоях) и в конечном счете упаковал свои мысли в книгу.

В ней он, к примеру, научно доказал, почему лонгболы — спасение британского футбола. По его подсчетам в 91% случаев команды не могут сделать больше трех передач подряд, поэтому бессмысленно возиться с мячом, надо как можно быстрее закидывать его вперед.

К статистике не относились всерьез до 1995-го. Революция данных началась в Лидсе

Правда, теорию потом опровергли, хотя английский футбол действительно какое-то время жил по этой методичке Рипа.

Записки Чарльза Рипа доказывают, что данные были в футболе всегда — просто сто лет назад ими мало кто интересовался (отчасти из-за их примитивности и сложности сбора). Но с каждым десятилетием все менялось. В 70-е годы в Государственном центральном институте физической культуры ордена Ленина (сейчас — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма) изобрели знаменитую методику подсчета технико-тактических действий. Правда, первая версия технологии мало чем отличалась от записок аналитиков 30-х, возможно, была даже примитивнее. ТТД — это сумма вообще всех действий футболиста (пас, прием мяча, отбор и так далее), процент брака — соотношение между удачными и неудачными действиями. Идея ТТД очень понравилась Константину Бескову и Валерию Лобановскому, тренеры ее модернизировали (например, разделяли передачи по типу: вперед, назад и поперек) и придумали систему оценок. Говорят, в киевском «Динамо» ее использовали даже в нулевых.

Но в большинстве клубов мира данные не воспринимали всерьез. Чтобы их собрать, требовались силы, а пользу никто не доказал. Тогда никто не вел статистические базы, сейчас невозможно узнать, как точно пасовал Марадона, сколько «Ман Юнайтед» пробил по воротам «Ливерпуля» в 1982-м, какую дистанцию наматывал за 90 минут Пол Гаскойн. Эти данные, возможно, обрывками записаны в чьем-то блокноте, но общей картины нет ни у кого.

Кристоф Бьерманн, автор книги «Футбольные хакеры: наука и искусство революции данных», фиксирует момент превращения футбола в игру данных. По его мнению, все началось в 1995-м на тренировочной базе «Дерби». Клуб подписался на услуги компании ProZone, офис которой располагался в Лидсе. Каждое утро в 10:30 футболисты садились на 22 массажных кресла (вроде тех, что стоят в торговых центрах) и лениво смотрели на Стива Макларена (того самого), который показывал им видеонарезки матчей.





Тогда босс ProZone Рэм Мильваганам почувствовал, что тренерам нужно кое-что большее, чем просто видео — чтобы они могли сверять ощущения с математической картиной матча.

Для сбора статистики на домашней арене «Дерби» установили десятки камер — они следили за каждым игроком. Поначалу все работало очень плохо: камеры теряли футболистов и пропускали значительное количество моментов. Софт пришлось переписать.

«Тем не менее, это было новаторством, — рассказывал Мильваганам в интервью журналу Wired. — Мы создавали статистическую картину матчей».

Первые деньги за статистику ProZone получил только в 1999-м, когда Макларен перешел в штаб к Алексу Фергюсону в «МЮ» и рассказал боссу о прорывной технологии. В течение следующих 18 месяцев на ProZone подписались шесть клубов АПЛ, но в настоящее оружие статистику превратил «Болтон» Сэма Эллардайса.

«Болтон» придумал математическую модель спасения, а Мойес просил игроков делать 600 передач за матч

Если вы смотрели трансляции тех времен, то, возможно, помните, что Эллардайс появлялся на скамейке в наушниках и с рацией. В 1983-м он еще игроком съездил на сезон в «Тампа-Бэй Раудис» (соккер) и набрался впечатлений, его особенно зацепило, с какой изящностью в американском футболе используют продвинутую статистику. В 2001-м «Болтон» вернулся в АПЛ, но был аутсайдером и первым претендентом на вылет. Эллардайс придумал математическую модель спасения — она состояла из четырех тезисов и поэтому называлась «Фантастическая четверка».

Для спасения нужно как минимум 16 матчей провести на ноль — а значит, делать упор на оборону. Если забить первым, то вероятность победы взлетает до 70%. А значит, взрывной темп в дебюте очень важен. Треть всех мячей забивается со стандартов. А значит, нужно придумать, как навести хаос в штрафной соперника при вбросах аутов и подач угловых. Шанс как минимум на ничью равен 80%, если дистанция на спринтах от 30 км/ч больше, чем у соперника. А значит, надо быстро бегать.

Эти четыре смешных принципа сформировали стиль «Болтона» — малопривлекательный, но очень эффективный. С 2003-го по 2007-й клуб регулярно финишировал в первой восьмерке и дважды выходил в Кубок УЕФА.

Все эти тезисы могут показаться поверхностными (возможно, так и есть), но статистика реально засела в голову многим тренерам. По наблюдениям автора книги The Mixer Майкла Кокса средний процент точных передач за десять лет (с 2003-го по 2013-й) в АПЛ вырос с 70% до 81%. Многие пытались копировать стиль «Барселоны» простым приемом — увеличивали число острых передач. Если все еще сомневаетесь, вот байка от Рио Фердинанда.

«Как-то на установке Дэвид Мойес сказал: «Сегодня нам надо сделать 600 передач. В прошлой игре было всего 400». Да кого это волнует! Я предпочту лучше забить 5 мячей, чем сделать 10 передач».

Эта реплика хорошо отражает и настроение футболистов тех времен — многие считали статистику ненужной и высмеивали все эти жуткие таблицы. Похожее отношение было и у топ-менеджеров. Некоторые считали, что продвинутые данные не просто бесполезные, но и вредные, что они дают ошибочное представление об игроках и матчах. Все потому что первые версии аналитического софта и правда был не совсем совершенными.

В «Боруссии» высмеяли алгоритм поиска новичков, а «Ливерпуль» нанял скаута, который не смотрит футбол

Скаут «Боруссии» Свен Мислинтат в 2012-м показывал боссам свой алгоритм оценки игроков. В его основе разделенное на 100 квадратов поле, у каждого квадрата своя ценность. Пас в чужую штрафную ценится намного выше, чем у своих ворот, победа в единоборстве во вратарской гораздо важнее, чем в центре поля, удар из штрафной продуктивнее, чем дальний и так далее. Мислинтат впечатлил начальство, но потом все испортил.

«А теперь я вам покажу символическую сборную Бундеслиги на основе моего алгоритма», — сказал скаут и врубил слайд, на котором в центре обороны светился Лассе Собех из «Гройтер Фюрта». В «Боруссии» прекрасно знали этого футболиста — он вырос в местной академии и ничем не запомнился — его отпустили и после ни разу не пожалели. Спортивный директор Михаэль Цорк и гендиректор Ханс-Йоахим Ватцке вышли из комнаты со смехом.

Мислинтат не получил денег на разработку, но все равно запустил стартап Matchmetrics. Со временем он усовершенствовал алгоритм и к 2017-му дождался предложения от «Арсенала».

Со временем топ-клубы научились совмещать практический опыт тренеров с теоретическими знаниями парней в очках с ноутбуками на коленях. Идеальный тандем сложился в «Ливерпуле». Главный скаут лучшего клуба Англии — Иан Грэм, физик-теоретик, который вообще не смотрит футбол. Его первая встреча с Клоппом получилось очень смешной.

Грэм разложил перед Клоппом таблицы со статистикой прошлогоднего матча «Боруссии» с «Майнцем» и сказал, что дортмундцы тотально переиграли соперника, но уступили из-за двух случайных ошибок.

— Да! Так все и было. Ты же видел, как мы их сделали? — загорелся Клопп.

— Нет, я не смотрел игру, — ответил Грэм.

Они очень быстро нашли общий язык, тем более что Грэм работает не просто с продвинутой статистикой вроде xG. Он копает глубже и совершенствует свою модель. Например, научился определять вклад каждого футболиста в результат: по своим формулам просчитывает шанс каждого забить гол перед определенным действием и отслеживает, чьи именно передачи и движения превратили атаку в по-настоящему голевую. Именно Грэм посоветовал «Ливерпулю» купить Мохамеда Салаха, хотя тогда многие сомневались: да, египтянин хорош в «Роме», но ведь он провалился в «Челси». Грэм выложил аналитику: в те 500 минут в Лондоне Салах играл так же полезно, как и в Серии А, ему просто не дали шанса.

Но его главная находка — кажется, не Салах.

«Наш главный департамент вот там, в задней части здания, — признавал Клопп Брюсу Шенфилду из NY Times, показывая на офис Грэма. — Я здесь благодаря этим парням».

Слова, которые доказывают: продвинутая статистика нужна не только для того, чтобы спасать «Болтон» от вылета.