Истории

От WM к 4-3-3: самые важные схемы в истории футбола

Краткая история тактики от Вадима Лукомского.

В последнее время все популярнее тезис «схемы условность — важна их интерпретация и стиль». Мануэль Пеллегрини даже называл формации «телефонными номерами, которые не очень важны». А Фабио Капелло лет десять назад сформулировал: «В современном футболе есть только одна схема — 9-1». Он имел в виду, что лишь позиция нападающего обязательна — в остальных зонах все максимально гибко. С тех пор даже наличие чистого форварда перестало быть нормой (привет ложным девяткам).

Все эти рассуждения справедливы. Правда есть два «но»: во-первых, так было не всегда; во-вторых, даже сегодня схемы служат удобной стартовой точкой для описания идеи и используются тренерами и игроками.

Главный теоретик современности Марсело Бьелса считает, что сейчас существует 29 самостоятельных схем — остальное лишь вариации. В истории футбола их было чуть больше, но некоторые уже вымерли.

В наш список попали те, которые оказали наибольшее влияния на развитие игры. Разберем их в хронологическом порядке.

3-2-2-3: WM

Согласно исследованию Джонатана Уилсона для книги Inverting the Pyramid, все начиналось с суператакующих построений — в первые годы существования футбола почти все играли 1-1-8 без видимых признаков организации.

Первая попытка обрести баланс — это 2-3-5 (пирамида). Постепенно почти все пришли к этой формации, то есть практически никто не получал преимуществ — побеждали лучшие игроки. Первой формацией, которая по-настоящему давала тактические преимущества и определила доминирование команды, стала WM.

Считается, что схему изобрел легендарный тренер «Арсенала» Герберт Чепмен. Есть некоторые свидетельства, что в других командах похожие идеи появились раньше. Но почти все сходятся, что Чепмен пришел к ней самостоятельно и использовал ее лучше всех.

Одним из принципов Чепмена были откровенные разговоры с футболистами о тактике. Одна из таких бесед натолкнула тренера на инновационную идею — после поражения от «Ньюкасла» 0:7 Чарли Бучан убедил тренера использовать на одного защитника больше. Предложение идеально наложилось на появление полноценного правила офсайда.

Эффект был феноменальным. До Чепмена «Арсенал» ни разу не был чемпионом, а в 30-е доминировал в английском футболе (5 чемпионств — из них 3 уже после смерти Герберта, но с командой, которую построил он). Постепенно идея стала доминирующей и в мире.

3-2-1-4: Венгрия 50-х

В 1953-м Англию с WM на «Уэмбли» размазала Венгрия (недавно у нас был отдельный разбор матча). В той игре венгры победили не за счет класса футболистов (хотя это их золотое поколение), а за счет использования системных недостатков в формации англичан.

Ключевым аспектом стала гибкость формации Венгрии. Схема трансформировалась прямо по ходу матча. Из-за движения Хидегкути и Закариаша команда получала численные преимущества в нужные моменты. А подключения защитников в атаку стали прообразом позиции крайнего защитника, которых тогда не существовало.

В то время футбол был очень популярен в Венгрии. В стране часто рождались яркие идеи. В великом матче на «Уэмбли» венграми руководил Густав Шебеш, но схему придумали и развили не в сборной, а внутри местного чемпионата. Новатора звали Мартон Букови — позже он тоже возглавит сборную, но тогда он тренировал чемпиона страны «МТК».

4-2-4: бразильский ответ венграм

Следующей доминантной схемой стали бразильские 4-2-4:

Во многих отношениях формация продолжала венгерские идеи. Появились полноценные фланговые защитники, в центр обороны на постоянной основе опустился еще один игрок, трансформация схемы по ходу матча по-прежнему играла огромную роль, но если раньше был один связующий игрок (роль Хидегкути), теперь в составе стало два таких полузащитника.

Именно на центр поля из двух игроков ложился основной объем работы. Упрощенно эту идею часто формулировали: «Обороняемся шестью футболистами и атакуем шестью футболистами». Связующие полузащитники помогали и оборонительной четверке, и атакующей.

Основы формации заложил бразильский тренер Флавио Коста, но по-настоящему популярной идею сделал другой легендарный венгерский менеджер Бела Гуттманн. В конце 50-х он какое-то время работал в бразильском «Сан-Пауло», где подсмотрел схему, а потом уехал в Португалию, где выиграл два Кубка чемпионов и проклял «Бенфику».

1-4-4-1: катеначчо Эленио Эрреры

Итальянское катеначчо можно считать первой по-настоящему эффективной оборонительной системой. Ранее команды пытались перехитрить друг друга, добиваясь баланса между защитой и атакой, но уклон всегда был в сторону атаки. Здесь акцент впервые сместился в сторону защиты, но в лучших интерпретациях идея была крайне эффективна.

Ключевым аспектом системы стало появление свободного защитника. Некоторые элементы катеначчо зародились еще до войны, но на реально топовый уровень формацию вывел Эленио Эррера. Его «Интер» покорил Европу, используя эту схему.

Четверку атакующих футболистов соперника персональной опекой сковывала четверка защитников. При этом у команды оставался свободный защитник — либеро. При владении либеро шел вперед, а схема становилась более атакующей (пускай и не такой раскрытой как 4-2-4).

Сейчас идеи Эрреры почти всегда называют антифутбольными, но это не точное описание. «Интер» был организованной, но яркой командой. Например, Эррера запрещал футболистам контратаковать через дальние передачи — считал, что мяч в атаку должен доставляться серией быстрых коротких пасов (вполне приятное зрелище).

Система Эленио не мешала, а лишь помогала раскрываться атакующим звездам: Сандро Маццола блистал в атаке, а Луис Суарес (испанец) чаще любого другого игрока тех лет попадал в тройку на «Золотой мяч». Истинная причина плохой репутации Эрреры — подражатели, которые использовали его идеи не в полной мере, убивая яркость и оставляя только трусость.

4-3-3 (но это не точно): тотальный футбол Ринуса Михелса

Команды Михелса изображали и в схеме 4-3-3, и в 4-4-2 с ромбом, и в 4-2-1-3, и в 3-4-3, и в 1-3-3-3. Дело не в постоянной смене формации, а в том, как схему интерпретировали со стороны. Один и тот же состав разные источники изображают по-разному. Причина проста: команда показывала невиданную для той поры гибкость при владении и взаимозаменяемость игроков.

Упрощенные венгерско-бразильские идеи по трансформации схемы прямо по ходу матчей вышли на новый уровень. Лучшее описание — тотальный футбол. Даже современные команды не меняют роли футболистов так активно. Такой организованный хаос был настоящим кошмаром для соперников, которые строили защиту через персональную опеку.

Идеи Михелса можно считать ответом на успехи катеначчо. В финале Кубка чемпионов-1972 «Аякс» (ту команду построил Михелс, хотя тренером уже был Штефан Ковач) обыграл «Интер». Голландская газета Algemeen Dagblad назвала это «смертью катеначчо». Позже итальянские идеи преобразуют Джованни Трапаттони с Энцо Беарзотом (родится zona mista — апгрейд системы, где оборона строилась через зоны), но на тот момент тезис выглядел справедливым. Триумф был структурным — катеначчо в изначальном виде существовать больше не мог.

К победам «Аякса» в Европе добавились два выхода Голландии в финалы ЧМ (невероятное достижение для страны, у которой раньше не было значимых успехов). Идеи Михелса определенно доминировали в 70-е. Они также заложили основы современного футбола: структура владения, где важны правильные расстояния между игроками, и участие абсолютно всех футболистов в обороне (что приводило к такому прессингу).

Еще в командах Михелса часто была ложная девятка. Как правило, роль исполнял Йохан Кройфф. Такого названия еще не существовало, но, описывая свою роль в голландском ромбе, голландец по сути сформулировал функции игроков, которых теперь называют ложными девятками (опускался с позиции нападающего в опорную зону, чем запутывал центральных защитников).

4-4-2: зонный прессинг Арриго Сакки

Арриго Сакки всерьез заинтересовался футболом именно из-за Михелса. По его словам, команды Ринуса показали ему, что побеждать можно через тактику, а не через класс. Сакки изучил и адаптировал к эпохе голландские идеи. Но к яркому атакующему футболу добавил инновационную организацию игры в обороне.

Его зонный базис живет до сих пор (например, в командах Юргена Клоппа и Диего Симеоне). Арриго требовал, чтобы команда синхронно смещалась относительно положения мяча — расстояние между линиями не должно было превышать 20-25 метров. Сакки достигал этого за счет «теневых тренировок». В ходе этих упражнений мяч вообще не применялся, а весь акцент делался на правильное расположение игроков относительно друг друга. Команда практиковала слаженность движения лишь по инструкциям Сакки о том, где находится «воображаемый мяч».

Поскольку голландские идеи предполагали гибкое движение в атаке, а схема для них не была критичной, при выборе формации Сакки ориентировался на свои принципы зонной обороны. Для них лучше всего подходила формация 4-4-2. Все просто: она дает наилучший контроль над всем периметром поля.

4-2-3-1: главная схема нулевых

В 90-е активно преобразовывали правило офсайда. Теперь атакующий игрок мог быть на одной линии с последним защитником (раньше — обязательно за ним), также появилось понятие пассивного офсайда. Эти изменения вынудили команды значительно опустить линию защиты. Больше не было возможности поддерживать эталонное расстояние в 25 метров между линиями, но схема 4-4-2 оставалась самой популярной.

Зона между защитой и полузащитой стала больше. Логично, что появились игроки, которые это пространство используют. Какое-то время их просто записывали нападающими в 4-4-2 (например, Эрик Кантона в «МЮ» и Деннис Бергкамп в «Арсенале» 90-х), но на практике наличие такого футболиста делало схему гибче и давало команде преимущество.

Следующим шагом стала эволюция формации в 4-2-3-1, которые создают десятке оптимальные условия.

Это кажется естественным процессом, к которому футбол в любом случае пришел бы, но формально у схемы есть изобретатель — великий испанский теоретик Хуанма Лильо (тут можно прочитать, как у него это получилось).

4-3-3: современный топ-футбол

В последние годы чистые десятки, которым так удобна 4-2-3-1, стали вымирать (или, как минимум, перерождаться в других ролях). Причина — прессинг-революция Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Примерно в одно время (конец 00-х) они взорвали футбол разными философиями, но с одним общим ключевым элементом — мгновенное давление сразу после потери мяча. Прессинг стал обязательным на топ-уровне — в жертву ему принесли последнюю роль, которая предполагала освобождение от оборонительных обязанностей.

Без десятки удобнее всего организовать команду в схеме 4-3-3. Это касается и прессинга, и позиционных атак:

Юрген и Пеп до сих пор активно развиваются и изучают друг друга, вместе с ними развивается и весь футбол. Оба в качестве основной выбирают схему 4-3-3 (максимально подробно о феномене популярности этой формации — тут).

Среди нетоповых команд все еще популярнее другие схемы (4-4-2 и 4-2-3-1), но в решающих стадиях ЛЧ стабильно доминируют 4-3-3.

Это главная схема современного футбола — до следующей тактической революции.

Фото: globallookpress.com/Andy Hooper/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, Naoki Morita/AFLO, gettyimages.ru/Kirby/Topical Press Agency, Keystone/Hulton Archive, Shaun Botteril, wikipedia.org

Вадим Лукомский журналист Sports.ru



