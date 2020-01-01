Истории

Автобус — это деградировавший катеначчо. На длинной дистанции он не работает

Парковку используют только ситуативно.

Было время, когда мы не представляли, во что играют восточноевропейские клубы в Лиге чемпионов и как называется то, что выдала Греция в конце финальной игры Евро-2004. Просто знали, что нам это не нравится, но конкретного термина для такого футбола не существовало.

Все изменилось осенью 2004-го, когда Моуринью приехал в Англию. В 6-м туре он играл с «Тоттенхэмом» — не той яркой командой, которая кошмарила АПЛ последнюю пятилетку, а старым серым «Тоттенхэмом», навечно припечатанным Колином Фарреллом в «Залечь на дно в Брюгге». «Шпоры» заперлись и надежно отработали на 0:0.

После матча Моуринью сгорел:

«Как говорят в Португалии, «Тоттенхэм» припарковал автобус перед воротами. Будь я болельщиком, который заплатил 50 фунтов за билет, я был бы разочарован. «Шпоры» приехали защищаться. Мы хотели забить, а они нет. Мы хотели играть, они — нет. Они просто выносили мяч подальше, падали так, словно были мертвы, постоянно требовали врача. Тимоте Атуба лежал 5 минут, еще 5 минут уходил на замену. Я очень расстроен. «Тоттенхэм» получил очко, которое не заслужил.

В конце мы выпустили на поле всех нападающих одновременно: Кежмана, Даффа, Дрогба, Гудьонсена. Вы никогда не будете доигрывать матч с таким количеством форвардов, если ваш соперник хочет победы. В следующий раз вместо Галласа и Смертина мы заявим Муту и Роббена. Нам не нужны защитники».

Ответ он услышал вполне ожидаемый. Тренер «Тоттенхэма» Жак Сантини пожаловался на разницу в классе, разумно разложил, почему играет с топ-клубом от обороны, и объяснил, что с другими соперниками «шпоры» действуют по-другому. Всем было плевать. Фраза вылетела, и остановить ее было невозможно.

Автобусы — это не тактика, а выживание. Так играли «Рубин» Бердыева и второй «Челси» Моуринью

В следующие несколько лет яркая метафора Жозе стала нарицательной — и, как это часто случается, размылась в ничего не значащую пустышку. Автобусом стали называть игру от обороны вообще, а потом — любую команду, которая провела больше времени в защите. Так говорили, даже если команда защищалась совсем не по своему желанию (как часто бывало с соперниками гвардиоловской «Барсы»). Это неправильно.

Автобус — это не просто игра от защиты. Это футбол на выживание. 10 игроков за линией мяча, три мощных защитных блока перед воротами, минимум агрессии в отборе, затягивание времени, игра на вынос — футбол ради нолика в пропущенных. Автобус не подразумевает конструктива. Вот его суть. Остальные оборонительные тактики избегают панических выносов и не стремятся избавиться от мяча как можно скорее ради минимизации риска.

Настоящих автобусов в истории было не очень много. Ситуативно парковались даже топ-клубы — особенно в решающих матчах на последних минутах. Но команд, которые использовали такую тактику на дистанции, не существовало вообще — и это логично, ведь с автобусом можно победить только случайно, а куча ничьих почти всегда гарантирует вылет (например, Греция-2004 вовсе не парковалась — она ставила катеначчо, который превращался в автобус только в очень сложные моменты). Никто не паркуется регулярно. Поэтому автобусами справедливо называть только команды, которые регулярно запирались в решающих матчах.

Таким был «Рубин» конца 2000-х — возможно, он до сих пор снится Месси в кошмарах. Шесть защитников, численное преимущество в линиях и полностью перекрытые коридоры для передач обеспечивали казанцам очки даже на «Камп Ноу». «Рубин» побеждал непобедимую «Барсу» Гвардиолы, нанося 3 удара по воротам, пропускал меньше гола за игру и в сезоне-2010 в РПЛ пропустил 16 голов за 30 матчей. Помните «Рейнджерс», в финале с которым «Зенит» выиграл последний российский еврокубок? Шотландцы дошли до решающего матча с 2 пропущенными в 8 играх. Главный тренер Уолтер Смит выстроил команду в 4-1-4-1. Центрбеки располагались широко, а опорник занимал место между ними — получалось пять защитников в линию, пройти мимо которых почти невозможно. В Европе эту тактику назвали Уолтеначчо. Но Аршавина она не остановила. Второй приход Моуринью в «Челси» получился не таким ярким, как первый. Лондонцы больше не были самой стремительной вертикальной командой Европы — вместо этого Жозе парковал автобусы, за которые когда-то ругал «Тоттенхэм», и стоял насмерть в важных матчах. В полуфинале Лиги чемпионов Моуринью приехал к «Атлетико» и на полтора часа превратил команду Симеоне в «Барсу»: грубоватые парни Эль Чоло возили мяч, а «Челси» запер штрафную на пять защитников и увез 0:0 с двумя ударами в створ.

Автобусы появились из тактики катеначчо. Она тоже была оборонительной, но подразумевала и мощные контратаки

До того, как автобусами стали называть любую игру в защите, так же поступили с другой оборонительной тактикой — катеначчо. Ее не любили до ненависти. Но в отличие от автобусов, ее еще и боялись. Катеначчо был совсем не безобидным. Он угрожал сохранить нолик в пропущенных, но при этом обязательно забить.

Сегодняшние автобусы появились именно из катеначчо.

Все началось в 1930-х, когда австрийскому тренеру Карлу Раппану приснился кошмар о проигрыше его команды. Его защиту разобрал скоростной нападающий, которого не смог удержать центрбек. Проснувшись, Раппан создал новую оборонительную тактику — верроу. Карл убрал одного полузащитника и поставил дополнительного центрбека позади трех остальных; команда перестроилась в 1-3-3-3. В футболе появились чистильщики.

В конце 40-х итальянец Нерео Рокко взял схему 1-3-3-3 и на ее основе создал катеначчо. Идею он подсмотрел на озере: опытные рыбаки натягивали страховочную сеть позади двух основных — избежав первых ловушек, рыба запутывалась в дополнительной. Логично рассудив, что соперник не выиграет, пока не забьет, Рокко создал безжалостный ультраоборонительный стиль. Катеначчо строился на нескольких принципах:

низкая защита в несколько линий, в обороне участвуют почти все игроки;

контроль пространства на своей половине, жесткий отбор и максимально плотная игра с каждым соперником;

чистильщик позади защитников;

мгновенные разжимания после отбора и переход в атаку через длинный пас.

Параллельно стиль развивал тренер «Интера» Эленио Эррера. В его интерпретации появился защитник-диверсант, который включался из глубины и создавал неожиданное численное преимущество в атаках. В 60-х катеначчо захватил мир. Эррера и Рокко выиграли по два Кубка чемпионов. В начале 90-х Фабио Капелло модернизировал катеначчо и создал самого холодного доминатора в истории: «Милан» выиграл скудетто-1993/94, забив 36 голов в 34 матчах — зато пропустил всего 15.

Из этой идеи и появились автобусы. Катеначчо стал подарком для слабаков: он не требовал больших затрат и надежно обеспечивал максимум с минимальным бюджетом. Команды быстро забыли, что суть стиля — в контратаках. Зато научились запираться на несколько замков.

«Большинство тренеров, которые копировали меня, скопировали неправильно, — жаловался Эррера. — Они забыли об атакующих принципах, которые были частью катеначчо. Да, я играл с чистильщиком, но у меня был и Факкетти — первый защитник, который забивал больше форвардов».

В каком-то смысле автобусы — деградировавшая копия катеначчо. Парковка переняла основные черты главной оборонительной тактики — низкую защиту в несколько линий, участие почти всех игроков и отказ от мяча, — но упустила ключевой момент. В катеначчо атака строится от защиты. Отобрав мяч, команда улетает вперед в несколько вертикальных передач, а если не получается — строит низкое владение и готовит длинный перевод к чужой штрафной в стиле Бонуччи.

Катеначчо стремится к победе. Автобусы согласны на ничью.

Андрей Клещенок редактор Sports.ru



