Истории

Лекция Пьерлуиджи Коллины в «Академии футбола». Смотрите наш фототчет

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В понедельник 2 марта на первую лекцию образовательного проекта Sports.ru и платежной системы «Мир» заглянул судья-легенда Пьерлуиджи Коллина.

Лекция шла больше двух часов: гости завалили итальянца вопросами и поучаствовали в интерактиве, где нужно было поставить себя на место судьи и принять решение в сложной игровой ситуации.

За пределами лекционного зала для всех желающих работала интерактивная зона: можно было сыграть в приставку, кикер или футбол в VR-очках.

Если вы были участником мероприятия — ищите себя в нашем большом фотоотчете. Если нет — посмотрите, как это было. Совсем скоро состоится вторая лекция!

Больше красивых фото — в паблике «Академии футбола» ВКонтакте .