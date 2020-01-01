О чем снимать, как кайфовать и почему монтировать лучше самому – даем советы начинающим спортивным видеоблогерам

Истории

О чем снимать, как кайфовать и почему монтировать лучше самому — даем советы начинающим спортивным видеоблогерам

Гуркин, Гудмакс и блогеры «Амкала» подсказывают.



Алексей Гуркин



Первый русский фифер-миллионник и видеоблогер Сергей Никифоров (FC KEFIR с 1,2 миллионами подписчиков на ютубе) говорит, что все места для спортивных видеоблогеров заняты и универсальных советов не существует. Действительно, за несколько лет спортивных проектов появилось множество, но мы все равно верим в новые проекты и креатив. Чем больше блогов, тем и взглядов на спорт — тем лучше.

Для «Академии футбола» автор Sports.ru и сам начинающий ютуб-блогер Женя Марков подготовил несколько советов: с чего начать, чего ждать и не ждать от первых выпусков, как выбрать тему и главное — как полюбить свое дело.

Для этого он пообщался с четырьмя популярными видеоблогерами, трое из которых играют за футбольный клуб блогеров «Амкал» (одно присутствие там — уже новые подписчики и популярность):

Не ждать быстрых просмотров, особенно если ты не Сычев, рассказывать о том, что любишь и знаешь, не избегать интервью со скелетонистами

GoodMax: «Выберите спорт, о котором бы хотели рассказывать. Желательно, чтобы этот вид спорта был с вами с самого детства, вы бы знали ключевые события, матчи, фамилии, причины явлений вроде футбольного фанатизма или вражды «Барселоны» или «Реала». Все это очень важно знать и быть в этом виде спорта экспертом.

Дальше — подобрать формат. В футболе — делать команду недели из 11 лучших игроков топ-чемпионатов. Или брать интервью у тех, кто заслуживает большего внимания, — может, это бильярдисты или ребята из скелетона.

Думайте и экспериментируйте».

Гуркин: «Просмотры хотят все и сразу, но первые год-полтора надо готовиться, что ролики не будут собирать. Это как раз время для анализа и изменений: что заходит или не заходит аудитории. У меня канал существует с 2016 года, но нормально (по сотне тысяч просмотров) ролики стали собирать только в апреле 2018-го, и за полтора года варки в ютубе понял, что интересно конкретно мне (путешествия и удары), что смогу дать аудитории (общение с футболистами), а что не смогу никогда (например, интервью с политиками). В общем, за первое время надо набить руку.

Резкий прорыв случается редко. Чаще всего — если человек был известен или его активно рекламируют. Из последнего мне нравится подкаст Сычева — свежая идея, интересные гости. Но Сычева знают, а если брать человека с нуля, то ему как раз потребуются эти год-два, чтобы завести качественный футбольный канал и обрасти узнаваемостью.

Также надо ответить на вопрос: для кого ты снимаешь видео? Если для себя и на узкую тему — нормально, что видео будут собирать 20 тысяч просмотров. Если для широкой аудитории — контент должен быть проще и в первую очередь развлекательный.

Тематика канала не должна быть про все самое актуальное (последние новости хоккея или новые бутсы) — такое уже не прокатит. Нужна ниша (особенно не занятая), а дальше долбить ее».



Chuzhoy13: «Если начали снимать, то не снимайте абы как: делайте качественно и от души, ведь на ютубе никто не знает, что взорвет, а что нет. 50 видео могут получить тысячу просмотров, а 51-е наберет заветный миллион. Но не думайте, что успех придет сразу: это очень долгая и кропотливая работа».

Не накручивать подписчиков, не шутить локально, не врать в обложке и названии

Гуркин: «Не накручивайте подписчиков и просмотры. Это просекут сразу, и вы будете выглядит убого. Или ты накрутишь, но тебе это ничего не даст. Лучше распространять видео самому: размещаться в пабликах ВК, писать в футбольные группы и каналы, скидывать видео в «предложку».

GoodMax: «Локальные фразы, мемы, юмор — все это очень важно. Обязательно общайтесь с аудиторией (в комментариях, реагируя на просьбы в выпусках, отвечая в соцсетях) — важно, чтобы они чувствовали: «От нас тоже зависит, что будет в следующих видео, мы принимаем активное участие».

Хаха, ну и не забывать пропагандировать здоровый образ жизни. На собственном примере показывать, что футбол и фитнес — полезно. Что бургеры и жирные продукты — нет».

Чужой: «В свои видео не надо вставлять много глупых вирусных шуток (баянов, которые знают все) — шутить надо редко, но метко. Публика же, как и вы, растет, и им не вкатывают глупые шутки. Когда это уместно и вы сами смеетесь над каким-то моментом, то его можно приукрасить вирусным видео или шуткой. Но старайтесь искать самые свежие, а не заезженные: то есть шутить не над Бускетсом, который симулирует, а, например, — над нарушителем карантина Кайлом Уокером».

Гуркин: «Еще важно, чтобы в обложке и названии не было вранья. Некоторые пацаны преувеличивают содержание видео (например, что в матче произошла драках, хотя там была легкая стычка): сначала народ открывает и смотрит, но с таким важно не переборщить».

Светитесь на видео других блогеров (на этом поднялся Савин) и кайфуйте от процесса, а еще — делайте все сами

Гуркин: «Выходите на других блогеров, которые снимают в вашей сфере, и делайте коллаборации, если у кого-то есть оригинальная идея. Например, ты мне пишешь: «Лех, давай вместе снимем видео с Дриусси — ты проведешь с ним тренировку, а потом поугараем на испанском у меня на канале». Я скажу: «Жек, только за». Любой блогер точно так же согласится: без бабла, потому что ему тоже нужен герой, а для тебя это будет хороший буст — ты засветишься в моем ролике (тебя узнают), а я в твоем (мои подписчики придут на меня посмотреть к тебе).

Но прежде чем бустить, у тебя должны быть видео и уже сформированный канал. Если пишешь с нуля: «Йоу, давайте сделаем, у меня на канале ноль видео» — никто не согласится. Пусть там будут хотя бы несколько роликов.

Пример Жеки Савина как раз про это: хотя у него уже была известность по временам карьеры, мы с пацанами (блогерами и игроками «Амкала») помогали ему, когда он светился в наших видосах. Бустили его».

Chuzhoy13: «На начальном этапе старайтесь делать коллаборации с известными блогерами — это важно как раз для для старта. И главное — снимайте то, что интересно вам. Публика не будет смотреть то, чем вы сами не горите».

Гуркин: «Важно реально кайфовать от самого процесса и поначалу не относиться к ютубу, как к заработку. Сразу делать бизнес-проект — не лучшая идея, тем более сначала лучше все делать сам. Я сам монтировал в базовых программах и сам себя снимал, набивал руку.

Не советую только снимать, а потом отдавать на монтаж. Когда делаешь сам, то вносишь в видео частичку себя, ты сам никогда не будешь делать на «отвали». А если и работать с монтажером, то только таким, у которого схожий взгляд с твоим».

Как запустить видеоблог — коротко и тезисно от Elkhan

Определится, для какой аудитории хочешь снимать: детской, взрослой, футбольной, хоккейной. С самого начала снимать авторский контент (не быть похожим на других) и тем самым цеплять зрителя. Важны коллабы с другими блогерами — желательно из той же сферы, что и ты. Не зацикливаться на доходе. Участвовать в роликах у других блогеров. Но не соваться всюду — уважать себя, свое время и появление в кадре. Быть взаимным со своей аудиторией — отвечать, проговаривать спорные моменты (долгая пауза в видео), делиться переживаниями. Быть готовым, что сначала будет сложно и может ничего не получиться. Не стесняться шутить: многие смотрят ютуб, чтобы просто отдохнуть, а если у вас развлекательная сфера — тем более! В любом случае не сдаваться: 10 роликов не зайдут, но 11-й — обязательно.

Фото: instagram.com/alexeygurkin, instagram.com/elkhan13, instagram.com/goodmax_official, youtube.com/Alexey Gurkin, youtube.com/Chuzhoy13

Евгений Марков