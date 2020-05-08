История Венделла Лиры: забрал премию Пушкаша у Месси, в 27 завязал с футболом из-за травм, стал звездой киберспорта с полумиллионом подписчиков в ютубе

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История Венделла Лиры: забрал премию Пушкаша у Месси, в 27 завязал с футболом из-за травм, стал звездой киберспорта с полумиллионом подписчиков в ютубе



Та награда спасла игрока от суицида, а теперь помогает в борьбе с пандемией.

В мае 2015-го Месси сотворил красоту в финале Кубка Испании: начал забег с центра поля, обыграл половину «Атлетика» и повел «Барсу» к очередному трофею. Казалось, что Лео впервые получит премию Ференца Пушкаша, которую выдают за самый красивый гол года. Однако аргентинец занял только второе место.

Месси опередил бразильский форвард Венделл Лира, забивший за «Гоянезию» в Лиге Гояно. Кто не знает, это чемпионат бразильского штата Гояс. Вот тот самый гол, который набрал почти половину голосов — 46,7 процентов (у Месси — 33,3%).



Играл в молодежке Бразилии с Пато и Виллианом, мог уехать в «Милан», но из-за травм работал официантом и думал о суициде

Премия Пушкаша — главное событие в карьере Лиры. Он стал вторым бразильцем после Неймара, который ее выиграл. Карьера Венделла могла сложиться куда успешнее, если бы не травмы. В 2006-м он в составе сборной Бразилии до 20 лет отправился на Кубок Сендай в Японию. 17-летний форвард играл в одной команде с Виллианом и Алешандре Пато, забил один гол и помог команде выиграть трофей.

Вот он на том турнире (по центру).



Вернувшись в родной «Гояс» Лира провел отличный чемпионат Бразилии до 20 лет. Форвард с 7 голами стал лучшим бомбардиром турнира, его признали открытием чемпионата. Венделл привлек внимание «Сантоса», а затем «Милан» предложил за игрока 6 миллионов долларов. «Я хорошо себя показал и вызвал интерес. «Милан» даже сделал официальное предложение, но «Гояс» тогда не хотел меня продавать, потому что я только подписал контракт на 5 лет. Они надеялись получить больше прибыли», — вспоминал Венделл в интервью ESPN.

Вскоре «Милан» взял из бразильского «Интернасьонала» партнера Венделла по молодежной сборной — Алешандре Пато. «Было очень грустно, потому что я мечтал играть там, но я всегда верил, что однажды все может получиться», — говорил Лира.

«Венделл на год старше меня, но мы играли вместе, — вспоминал о бывшем партнере защитник «Аталанты» Рафаэл Толой. — Когда я приехал в команду ребенком, то помню матч, в котором он играл за «Гояс» против «Вила-Новы». Мы выиграли 5:4, а он забил четыре гола. Он был технически одарен».

Однако все пошло не по сценарию Лиры. В 2007-м футболист получил разрыв крестообразных связок и выбыл на 10 месяцев. Из-за постоянных травм выйти на прежний уровень не получалось, в 2010-м игрока отдали в аренду в «Форталезе», где он снова порвал кресты и пропустил почти весь сезон.

В 2012-м «Гояс» не стал продлевать контракт — Лира начал безуспешно кочевать по разным бразильским клубам. Форвард практически не забивал и нигде долго не задерживался. Даже на премию Пушкаша Венделла номинировали в период, когда он 3 месяца сидел без клуба. Несмотря на тот самый гол, «Гоянезия» отказалась от подверженного травмам игрока.

Непросто содержать семью (у Лиры жена и дочь), когда ты играешь в низших бразильских лигах, а еще периодически остаешься без работы. После первых серьезных травм Лира устроился официантом, но жена убедила его не бросать футбол.

В 2015-м финансовые проблемы были настолько серьезными, что Венделл задумывался о суициде. «У меня не было денег, чтобы заплатить даже за молоко для дочери, — вспоминал Лира. — Я испытывал огромное давление, потому что был безработным, без перспектив. Не мог смотреть на себя в зеркало».

В интервью ФИФА футболист рассказывал, что номинация на премию случилась очень вовремя: «Я уже решил, что собираюсь лишить себя жизни, награда пришла в решающий момент. Слава Богу, я не сделал эту серьезную ошибку. У меня не было денег, чтобы прокормить жену и ребенка. Я не видел другого выхода».

В январе 2016-го Лира со слезами на глазах принимал главную награду в своей футбольной карьере. До него это премию выигрывали Роналду, Неймар и Златан.

С португальцем и бразильцем Венделл даже познакомился лично по ходу церемонии.

И не только с ними, а еще с кучей игроков топ-уровня. Дани Алвес и Кака очень рады за соотечественника.

Но больше всего за Венделла радовалась жена, которая прошла с ним все трудные времена.

Шумиха с номинацией привлекла внимание бразильских клубов. Осенью 2015-го Лира после трехмесячного простоя нашел новую команду, подписав контракт с «Вилла Новой». Но вновь безуспешно: форвард не забил ни одного гола и в мае 2016-го снова остался без команды. Летом уставший от травм Венделл решил завязать с футболом: «Есть несколько факторов для такого решения. Одним из главных было мое разочарование в футболе. У меня были серьезные проблемы, операции, я был измотан из-за лжи, грязных людей, поэтому предпочел уйти навсегда.

Бог дал мне этот замечательный приз, который будет со мной до конца жизни. После очередного разочарования в «Вилла Нове» я решил двигаться дальше».

Венделл Лира завершил карьеру в 27 лет, но не ушел из футбола совсем. С того момента он решил сосредоточиться на виртуальной игре.

Теперь у Лиры больше полумиллиона подписчиков в ютубе. Он все-таки уехал в Европу (перешел в команду «Спортинга» по FIFA), а началось все с победы над чемпионом мира

Решение уйти в киберспорт не было спонтанным. Еще в 2012-м Венделл стал чемпионом штата Гояс по FIFA, а в ноябре 2015-го 25 дней лидировал в бразильском рейтинге, что почти квалифицировало его на Интерактивный чемпионат мира FIFA-2016 (FIFA Interactive World Cup, FIWC).

Полноценно уйти в киберспорт Лире вновь помогла премия Пушкаша. После победы над Лео Месси на Венделла вышел победитель FIWC-2015 Абдулазиз Альшери. Аравиец бросил вызов Лире. Бразилец опасался, но все же согласился на матч, в котором неожиданно обыграл действующего чемпиона мира со счетом 6:1.

«Я определял свою жизнь двумя мечтами: одна реальная, вторая практически невозможная. Одной из них было стать профессиональным футболистом и чего-то в нем добиться, — говорил Лира. — Это сложно, по сути, 95% игроков в бразильском футболе выживают. Я провел в нем 15 лет, у меня были хорошие и плохие моменты. Были те, которые я никогда не забуду. Я играл вместе с великими звездами, всерьез мечтал стать футболистом, у меня было желание зарабатывать этим на жизнь.

Но также я мечтал стать геймером. Почти невозможно уйти из футбола, чтобы начать геймерскую жизнь, но Бог мне дал такую возможность. После победы в премии Пушкаша у меня разрывался телефон. Мне постоянно звонили и предлагали помочь тому или иному клубу. Но я уже принял решение. Я сказал, что больше не хочу играть в футбол и хочу посвятить себя тому, что мне нравится».

Венделл поймал момент, когда к нему было приковано внимание всего мира и создал ютуб-канал про FIFA, где он рассказывает об игре, дает советы по тактике и снимает влоги. «Видеоигры были очень важны для моей футбольной карьеры. Они учат вас рефлексам и тому, как быстро импровизировать. Это мне очень помогало. С другой стороны, футбол также помог мне в видеоиграх.

Многим вещам, которые я делаю сегодня в FIFA, я научился в реальном футболе. Например, тактика и схемы», — говорил Лира. Даже в описании канала Венделл написал, что ютуб объединяет две его страсти — футбол и видеоигры.

Сейчас Венделл Лира — звезда. На его ютуб подписано 580 тысяч человек, почти 108 тысяч — в твиттере, больше 330 тысяч — в инстаграме.

В ноябре прошлого года бразилец усилил киберспортивную команду португальского «Спортинга». На пресс-конференции 30-летний экс-футболист признался, что всегда мечтал играть в Европе: «К сожалению, я не смог воплотить эту мечту в реальность, но теперь я здесь. Моя история хорошо сочетается со «Спортингом». У меня было много травм во время игровой карьеры, но я никогда не думал, что это конец. Надеюсь, это только начало чего-то великого».

Конечно, Лира не забыл, какой момент в свое время помог ему начать новую жизнь. «Это был волшебный гол. Момент чистого творчества, в бразильском стиле. Мне еще не удалось забить подобный гол в FIFA», — пошутил Лира.

Премия Пушкаша-2015 продолжает приносить пользу даже спустя 5 лет. На прошлой неделе Лира вместе с «Гоянезией» решили разыграть футболку, в которой футболист забил тот самый гол. Собранные средства пойдут пострадавшим от пандемии в Гоянезии.

История Венделла Лиры — лучшая иллюстрация того, зачем премии Пушкаша иногда вручают футболистам не из топовых лиг.

Азатхан Чекабаев редактор блогов Sports.ru



