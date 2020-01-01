Первый Football Manager два брата сделали на чердаке. Искали составы команд в библиотеках, пытались продать игру создателям FIFA

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Первый Football Manager два брата сделали на чердаке. Искали составы команд в библиотеках, пытались продать игру создателям FIFA

А теперь для игры нанимают скаутов.

В конце 80-х видеоигры делали не огромные студии из сотни человек, а небольшие группы энтузиастов. В свободное от работы или учебы время программисты-самоучки создавали серии, которые мы вспоминаем и через 25 лет. Football Manager — одна из них.

Первую часть делали на чердаке 6 лет. Создатели FIFA отказались издавать ее

Championship Manager не был первой игрой в жанре менеджера — еще в 80-х вышли Football Manager (название позднее перейдет к CM), Football Director, League Division One, The Boss и еще несколько проектов. Они мало отличались друг от друга — простая графика, только английские лиги и выбор из нескольких основных схем.

CM придумали англичане Пол и Оливер Коллеры в 1985. «Тогда мы играли в другие симуляторы — League Division One, Mexico ‘86 (аркада для игровых автоматов) и Football Manager, — объяснял Оливер. — Мы с братом смотрели на них и понимали, что нам они не слишком нравятся. И мы самонадеянно решили, что сможем сделать игру намного лучше».

Оливер (слева) и Пол Коллеры

Работа над первой версией растянулась на 6 лет — братья учились в колледже и разрабатывали менеджер в свободное время. «Иногда мы по полгода ничего не делали [с игрой]. А иногда мы запирались на чердаке на все выходные, чтобы улучшить какой-либо аспект CM».

Прототип будущей легенды футбольных симуляторов назвали The Game. Перед завершением работы над дебютной версией игры разработчики разослали дизайн-документ во многие игровые издательства. Одной из компаний была Electronic Arts (ее сотрудники даже нашли вирус в бета-версии CM). EA и другие издатели отказали Коллерам из-за скучного геймплея:

«Графика действительно была проблемой, — добавляет Оливер. — Нам прямо говорили «добавьте туда хоть немного графики».

В то время по телевизору не показывали так много футбола — большая часть матчей транслировалась по радио. Возможно, поэтому мы и не ставили графику в приоритет.

Письмо с отказом от EA

Мы решили, что лучше вы сами визуализируете матч в своем воображении, чем будете наблюдать за маленькими точками на схематичном поле.

И мы добавили строчные комментарии — как будто вы следите за матчем по радио».

Через 6 лет EA выпустит FIFA Manager — с графикой, но гораздо более слабой проработкой трансферов, скиллов футболистов и печальным игровым движком. В 2013 году компания закроет проект — тягаться с Football Manager будет невозможно.

Игра не впечатлила журналистов, но зашла геймерам. А французская версия была популярнее оригинала

Единственным издателем, который поверил в Коллеров, стала британская компания Domark (она же выпускала первые Tomb Raider). По просьбе инвесторов игру переименовали в Championship Manager и выпустили в 1992 для консолей Atari ST, Amiga и PC.

Первый Championship Manager включал 4 английских дивизиона, каждый состоял из 20 команд (хотя в реальности ни в одном дивизионе не было меньше 22). Кроме того, в игру добавили Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, Кубок Обладателей Кубков и все английские кубки — был даже Англо-Итальянский кубок (турнир между клубами вторых дивизионов Англии и Италии).

В Англии у всех игроков были вымышленные имена и рандомные скиллы, с иностранными командами Коллеры обошлись еще проще — у футболистов не было имен, а назывались они по номерам в зависимости от той позиции, на которой они играли.

Игровых журналистов Championship Manager не впечатлил — игра была слишком некрасивой и простой по сравнению с другими симуляторамии. Впрочем, даже такой Championship Manager собрал вокруг себя преданных фанатов, которые и дальше будут играть в менеджер.

«Мы были счастливы, когда читали положительные отзывы о нашей игре. После дерьмовых обзоров журналистов мы разочаровались, но потом мы увидели, что простым людям игра понравилась. У нас была поддержка, а остальные просто не поняли суть игры», — объяснял Пол.

Издатель продал 20 тысяч копий Championship Manager — но и такой неидеальный результат позволил начать разработку следующей части. Во многом на решение Domark повлияло то, что программный код Коллеров позаимствовала французская компания Ubisoft. Она выпустила Guy Roux Manager (в честь Ги Ру — легендарного тренера «Осера», который возглавлял клуб более 40 лет) с двумя дивизионами Франции — игра продалась даже большим тиражом, чем CM.

Базу игроков собирали через фанатов (некоторые завышали характеристики футболистам). А во время разработки играли в Doom

В 1993 году Коллеры выпустили вторую часть, Championship Manager 93/94. В ней перерисовали графику, добавили реальные имена футболистов, дополнительное время в матчах, замены и трансферы между лигами.

«[Чтобы собрать информацию о командах], мы просто писали в фанзины с просьбой помочь нам. Они с радостью соглашались. Из их ответов и состояла наша первая база данных».

Не обошлось и без изменений: «Помню нам прислали ростер «Норвича» — у всех игроков стояли двадцатки (максимальное значение скилла у футболиста — Sports.ru). И мы такие: «Парни, ну серьезно! Вы же «Норвич», — вспоминал Оливер.

Коллеры даже выпустили дополнение с Серией А (хотя это скорее была отдельная игра — без чемпионата Англии). Частично выпуск Championship Manager Italia братья профинансировали сами:

«В то время многие смотрели Серию А — возможно, потому что ее начали показывать на Channel 4 (британский телеканал — Sports.ru). И мы подумали, что людям будет интересно поиграть за итальянские клубы.

Мы пришли с этой идеей к Domark, но там ее не оценили. Тогда мы сами занялись издательством, но в конце концов компания все-таки решила нам помочь».

А информацию о командах пришлось искать самим:

«Мы шли в книжный магазин и искали любую информацию об итальянских лигах, — рассказывал Оливер. — Распечатали все таблицы, составы и статистику. Вручную вносили все в базу».

Championship Manager 93/94 стала одной из первых игр в истории, к которой выпускались официальные апдейты. Через несколько месяцев после релиза игры разработчики выпустили дискеты Data Disks с обновлениями трансферов и составов — их продавали как отдельную версию игры.

В финальном обновлении End of 1994 Season Data Up-Date Disk Коллеры добавили в игру двух вымышленных игроков: нападающего Марка Соллинса и защитника Фера Ороско из «Кэммбридж Юнайтед». Так звали двух программистов, помогавших братьям с разработкой.

Championship Manager 93/94 купили почти 100 тысяч геймеров и в 1994 году братья переехали из чердака в отдельный офис — они открыли студию Sports Interactive, которая до сих пор работает над франшизой.

Третья часть игры вышла в 1995 году. Правда, называлась она Championship Manager 2 — Коллеры давали номера только принципиально отличавшимся друг от друга частям с новым игровым движком.

Молодая студия была увлечена работой над «чем-то прорывным». Не сойти с ума помогал Doom: «Он чуть не остановил работу над CM 2, — с юмором вспоминают Коллеры. — Шутер как раз только вышел, и мы все ходили в соседний офис, чтобы поиграть в него. Когда вам был нужен перерыв, вы просто шли играть в Doom.

Когда мы делали игру дома, мы просто веселились. Теперь же мы знали, что наша игра нравится людям. Появилось небольшое, но давление».

В CM 2 добавили фотографии стадионов, а также озвучку матча — для этого привлекли известного английского комментатора Клайва Тильдслея, который через 10 лет станет голосом английской версии FIFA.

Тогда же о менеджере впервые узнали в России — крупнейшие игровые журналы написали обзоры, некоторые открывали специальные разделы на сайтах для любителей CM 2. Фанаты даже частично перевели игру на русский язык — с кучей ошибок, но многим и этого было достаточно.

Через 2 года случился настоящий прорыв: в Championship Manager 97/98 было девять европейских лиг, полноценный режим карьеры (вы могли переходить из одного клуба в другой), правило Босмана, выбор исполнителей стандартов, молодежные сборные и многое другое.

Championship Manager стал одним из самых популярных футбольных симуляторов — в 1997 году CM был самой продаваемой игрой на PC (только в Англии Championship Manager: Season 99/00 продался тиражом в более чем 200 тысяч копий). Хотя Sports Interactive намеренно не добавила на диски защиту от пиратства — одну копию игры можно было скопировать на сотни компьютеров.

«Мы пытались создать футбольную вселенную. Остальные же делали игру, которая заканчивалась через сезон — все ваши действия не имели последствий. Но Оливер говорил, что нам должно быть все равно, играет ли в CM человек или бот — игра все равно должна быть живым миром. Этого мы придерживаемся до сих пор», — объясняет Майлз Джейкобсон, нынешний руководитель Sports Interactive.

***

Дальнейшую историю Championship Manager знают все фанаты симулятора: постепенно появлялись новые лиги, навыки футболистов проверяли ресерчеры, комментарии по ходу матча сменились на схематичное изображение футболистов в виде кружков на тактической доске, а игру переименовали в Football Manager.

Футбольный менеджер перестал быть просто игрой. Уже в версии 1999 года база игроков насчитывала более 25000 футболистов. Студия нанимала на работу скаутов, которые собирали эксклюзивные данные.

Football Manager в итоге превратился в понятный футбольный справочник. В 2008 году «Эвертон» использовал базу FM для поиска футболистов, а Андре Виллаш-Боаш и Оле-Гуннар Сульшер признавались, что в начале тренерской карьеры им очень помог опыт игры в менеджер.

А ведь все началось с желания двух братьев сделать игру своей мечты.