Моби, Muse, Kasabian и, конечно, Аврил Лавин. Наши любимые песни из саундтреков FIFA

Академия футбола продолжает фестиваль ностальгии по спортивным видеоиграм детства. Мы (и вы) уже вспомнили первые в жизни FIFA, PES и менеджеры. Теперь вспоминаем любимые треки из FIFA.

Radiohead — Myxomatosis (FIFA 2004)

Матвей Медведев, дизайнер Sports.ru

FIFA 2004 — первая, в которую я поиграл. Думаю, что именно мяукающие вопли Тома Йорка отчасти определили мой музыкальный вкус.

В контексте игры песня крутая тем, что внутри фифашных сладостей она так тягуче мазала красиво, типо играет какой-то барный рочок, хоба, меняется трек и тут мяукает этот чел под грайндкорно подтянутую гитарку. Кайфурики.

Soprano — Victory (FIFA 09)

Глеб Чернявский, редактор Sports.ru

Когда FIFA 09 была актуальной, я был (не пугайтесь!) киберспортсменом. Тогда за это еще совсем не платили, но мне дико нравилось ездить на турниры и входить в закрытый клуб топ-игроков. Каждое утро я просыпался и пытался стать лучше (в смысле, играть сильнее), а мои амбиции сопровождал роскошный французский речитатив — трек Victory от марсельского рэпера Soprano.

Тогда же в моей голове случилась рэп-революция: от полного отрицания я перешел к тотальному восхищению. Конечно, в то время больше слушал русское, но трек от Сопрано точно появился в моем плейлисте «ВКонтакте». Я его слушал, представлял дождливый Париж и черные кварталы города. Тогда мне казалось, что Париж — это только такие кварталы.

Спустя годы мне захотелось послушать что-нибудь еще от Сопрано: оказалось, там просто тьма классных, ритмичных и мелодичных треков. Думал еще, что было бы неплохо как-нибудь пройтись по французскому гетто в наушниках с его музыкой. В Марселе на Евро-2016 было слишком много работы, а время провернуть такое нашлось только летом 2019-го в Париже.

На длинном пути от Нотр-Дама к Монмартру я отправил жену в отель приятной дорогой, а сам пошел по границе районов Северного и Восточного вокзалов. Для безопасности засунул только один наушник и стал гулять среди сенегальцев в народных халатах. Речитатив Сопрано звучал так, будто эти люди со мной разговаривают.

Дальше резко свернул налево, сместился на три квартала и двинул уже с двумя наушниками, пытаясь зачитывать по-французски на плюс. Конечно, у меня ничего не получалось, но зато в сознании наконец-то всплыли турниры, соперники и дни, когда я кайфовал от осознания, что киберспорт на самом деле спорт.

Underworld — Two Months Off (FIFA 2004)

Роман Мун, редактор Sports.ru

В FIFA я сыграл раньше, чем посмотрел Trainspotting, поэтому главный трек Underworld в моей жизни не Born Slippy, а вот этот девятиминутный рейв про отпуск мечты. Семнадцать лет назад это звучало как музыка из будущего — сейчас, в общем-то, тоже.

Persephone’s Bees — Muzika Dlya Fil’ma (FIFA 07)

Евгений Марков, журналист Sports.ru

В 2007 году я уже догадывался, что российский футбол не настолько хорош: сборной не оказалось на чемпионате мира в прошлом году, а в фифе до сих пор не появились клубы из России. Тем приятнее было услышать русскую песню в игре — похожие чувства я испытал, когда в GTA IV появилось русское «Владивосток ФМ» с песнями Глюкозы и Сереги.

И вот я начинаю карьеру за «Арсенал», покупаю на перспективу человека с рейтингом 52 в «Ньюкасл», подписываю контракт с «Астон Виллой» — а в игре звучит, что кто-то стоит на том берегу. Это и лирично, и грустно, патриотично. Разные смыслы смешались в этой песне. Я и сейчас езжу в метро, а в ушах у меня «А я стою на том берегу».

Спасибо за хорошую песню FIFA 07. Первый русский след в любимой игре еще до появления команд.

Jamiroquai — Feels Just Like it Should, Bloc Party — Helicopter (FIFA 06)

Александр Дорский, журналист Sports.ru

Возможно, у кого-то трек из FIFA стал любимым на всю жизнь — у меня точно не так (да и в целом сложно выделить один). Поэтому выделю два, которые раскрыли совершенно неизвестных для меня персонажей.

В 2005-м, как типичный 10-летний юноша, я узнавал о музыкальных новинках, смотря «Муз ТВ» и MTV. Тогда гремели Black Eyed Peas (на день рождения одноклассники даже скинулись на их диск — он до сих пор валяется у родителей), 50 Cent (его диск я уже купил сам), Gorillaz выпустили второй альбом (с гениальной Feel Good Inc.), а Mattafix — бессмертный Big City Life.

В общем, я что-то знал, но Jamiroquai почему-то прошел мимо меня. Когда услышал в FIFA 06 Feels Just Like It Should — вставило, особенно от повторения одной фразы в припеве. Через пару месяцев я увидел клип на MTV — и его сумасшествие увлекло еще сильнее.

Став постарше, я углубился в Jamiroquai — и не только услышал Love Foolosophy, Virtual Insanity и Cosmic Girl, но и оценил влияние на других музыкантов (в том числе — нестыдных русскоязычных).

С Bloc Party и их Helicopter из той же FIFA 06 получилось чуть иначе. Песня заела, но дальше не пошло — о Bloc Party я забыл на 7 лет, до поступления в универ. Там мне о них рассказал одногрупник — я был в шоке от его знания. Еще больше меня возбудило, что одногрупник говорил не просто так — в тот вечер Bloc Party давали концерт в Петербурге. Конечно, мы его не пропустили.

На Jamiroquai я тоже попал — на «Пикнике Афиши» в 2014-м.

Правда, с FIFA 06 все закончилось грустно. Естественно, у меня был пиратский диск — бесконечные выносы великим капитаном «Фенера» Алексом (турецкой лиги в режиме карьеры вроде бы не было, поэтому покупал его в любую свою команду из лиги «Остальной мир») закончились вирусом и покупкой нового компьютера.

Больше я никогда не покупал пиратскую FIFA.

Mando Diao — God Knows (FIFA 07)

Кирилл Воробьев, босс соцсетей Sports.ru

Треклист в FIFA 06 и FIFA 07 сформировал мой музыкальный вкус. Там была куча крутого музла, но больше всего мне зашел бодрый рок от Mando Diao — God Knows. Вы могли слышать их хитяо Dance With Somebody или Give Me Fire, но на мой взгляд, именно трек из фифы — их лучшее творение.

Кстати, у группы кайфовая история названия: одному из участников группы приснился сон, в котором бегал человек и кричал «Mando Diao»! Никто не знает, что это значит, — даже сами музыканты — но тарабарщина из сна озаглавливает с тех пор их творчество.

Teddybears feat. Mad Cobra — Cobrastyle, Doves — Black And White Town (FIFA 06)

Максимилиан Алфимов, автор и блоговый редактор Sports.ru

На самом деле мой любимый трек увел Эухенио Марков — «Музыка для фильма» до сих пор в моем плейлисте.

А второе место делят сразу два — и оба они из моей первой сознательной фифы, FIFA 06. Как только я включил Cobrastyle (текст не понимал тогда — да и сейчас вряд ли разберу, но какое это вообще имеет значение?!), то сразу проникся ностальгией, захотел взять диск из ящика стола, открыть дисковод своего первого компьютера (да, игра шла только с диском, это была лицензия!) и запустить ярлык FIFA 06. Но дисковода у меня нет, игры давно идут без диска, их можно купить в интернете и скачать.

Ну, а второй трек… Давайте я просто перечислю фамилии, и вы все поймете: Паулета, Роналдиньо, Андерсон, Руни, Йебоа (всегда мечтал его легендарный гол), Ди Канио, Бекхэм, Жюли, Бергкамп, Кантона.

Marteria — Verstrahlt (FIFA 12), Jungle — Busy Earnin', Madden Brothers — We Are Done (FIFA 15)

На самом деле мой любимый трек увел Максимилиан Алфимов. Cobrastyle — это моя первая FIFA, где я рубился против брата и проигрывал, несмотря на то, что он раз за разом брал жалкий «Дерби Каунти».

Вторая — легендарный Verstrahlt из FIFA 12. Когда она впервые заиграла в меню, я жестко недоумевал. Немецкий? Рэп? Еще и такой монотонный? К концу первой минуты я уже ждал следующий трек, но тут ворвался припев и мощнейший хук с названием песни. Набор звуков «Убензонщенферштральт» навсегда врезался в мой мозг. С тех пор у меня появилась хорошая подруга, которая обожает немецкий рэп. Гении из Marteria и рекомендации подруги заложили серьезный кредит доверия, но ничего даже близкого по величию к Verstrahlt на немецком я так и не услышал.

FIFA 15 — единственная часть, которую я прямо заиграл — и на своем устройстве. Консоли у меня никогда не было, поэтому я играл с друзьями, а к выходу 15-й фифы мне наконец-то перепал более-менее мощный ноут, который тянул игру хотя бы на средних настройках.

Больше всего я рубился в Ultimate Team: как-то насобачился играть на клавиатуре и даже дошел до первого дивизиона (главный повод для гордости до поступления в вуз). Там происходило много дичи: зарубы с арабами, которые ругались в голосовом чате, турками, которые покупали Месси и Роналду (но в опорку обязательно ставили Мехмета Топала), такими же, как и я, русскими школьниками с Мусой и Думбией в атаке.

При чем здесь две эти песни? Они почти всегда играли именно после обидных поражений со счетом 4:5 или 5:6 и беспощадно троллили расслабленным и веселым мотивом.

Kasabian — Club Foot (FIFA 13)

Faceless, ведущий ютуб-канала о FIFA

FIFA всегда радовала звуковым сопровождением, крутых композиций раньше всегда было достаточно. Но вот первую очередь у меня в голове всплывает Club Foot.

Stereophonics — Dakota, Hard-Fi — Cash Machine (FIFA Manager 06)

Никита Киселев, редактор Sports.ru

Да-да, головастые ребята уважают Football Manager и не особо котируют менеджер от EA но, думаю, у многих был и такой этап.

Было чудесно.

Играя в менеджер, ты мало торчал в самих матчах. В основном — экраны с выбором состава, скаутскими отчетами и тренировками. Музыка там шла безостановочно, и у песен из плейлиста были большие шансы запомниться надолго.

Мои вечные фавориты — Stereophonics — Dakota и Hard-Fi — Cash Machine. Они обе из FIFA Manager 06, и они по-настоящему уносят меня в славное и очень простое время: чтобы выиграть Кубок лиги, надо было просто занять особую позу перед монитором и щелкать мышкой по отработанному алгоритму (я правда верил, что все эти ритуалы работают). Dakota шла на загрузках и была символом того, что я уже пришел со школы, повесил пиджак на стул, и впереди у меня парочка абсолютно беззаботных часов.

Потом все стало сложнее (так обычно и случается, когда взрослеешь). Я узнал перевод и понял, что Hard-Fi — Cash Machine на самом деле про то, что с деньгами бывает туго (хотя говорят, смысл песни шире).

Пускай. Когда все это отпечаталось фоном чего-то легкого и прекрасного, уже не хочется это менять.

Дарья Касаткина, теннисистка

Любимые треки:

Нашла статью на Sports.ru 2017 года про саундтреки и сперла все оттуда, но, честно, всех их помню.

Blur — Song 2 (FIFA 2000)

Роман Петухов, редактор Cyber.Sports.ru

Для кого-то она ассоциируется с рекламой пива, но для меня — с одной из лучших заставок FIFA. В силу возраста с песней я столкнулся раньше, чем с игрой. Но после просмотра клипа я был обязан изучить все — и тот симулятор, и тот эпизод из «Южного Парка» про Кубок Стенли, и даже научиться играть ее на басу.

Если кого-то школьные друзья подсаживали на курение, то меня они подсадили на панк-рок — и Song 2 стала одной из моих первых песен подросткового восстания против учителей и родителей. А ведь до этого мне было норм и от альбомов Софии Ротару и Андрея Губина…

Второй трек на альбоме Blur длительностью две минуты и две секунды с двумя куплетами и двумя припевами снес башку не только мне — после FIFA 98 песню использовали практически на всех стадионах мира. Бейсбол, хоккей, футбол — уверен, вы не сможете сбежать от прилипчивого «вуу-хуу» даже на каком-нибудь Гран-при по фигурному катанию.

Avril Lavigne — Complicated (FIFA 04)

Вадим Кораблев, редактор Sports.ru

Я не фанат Аврил Лавин, знаю всего пару песен, но одной готов подпевать всегда. Мне почему-то кажется, что Complicated чаще других играла в меню (разве нет?), поэтому даже сейчас легко вспомню мотив. Тогда трек помогал окунуться в игру, был просто приятным сопровождением, а теперь это билет в беззаботное детство, когда можно было сесть за компьютер и спокойно убить за ним пару часиков (если, конечно, не погонят родители). А за окном тепло, и в голове не кувыркается список взрослых проблем.

Why'd you have to go and make things so complicated?

Хороший вопрос, кстати.