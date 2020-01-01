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7 побед России на Олимпиаде, Усман Дембеле — тренер «Урала». Просимулировали в FM следующие 100 лет футбола

100-летний Харри Кейн тренирует «Тоттенхэм».



Еще 20 лет назад никто не сказал бы, что условные «Манчестер Сити» или «ПСЖ» будут бороться за Лигу чемпионов.

А что будет с футболом через 100 лет? Обойдет ли кто-нибудь Месси в количестве «Золотых мячей»? Станет ли Россия чемпионом мира? И самый главный вопрос — упадет ли «Спартак» в первый дивизион? Мы просимулировали 100 сезонов в Football Manager 20 — и вот что получилось.

Франция-2120

Действующий чемпион — «Монако»

Наибольшее количество трофеев — «ПСЖ»: 95

Максимум побед подряд — «ПСЖ»: 46

Максимум матчей без поражений — «ПСЖ»: 119

Наибольшее количество голов в одном матче — Виктор Прошкин («ПСЖ», сборная России): 10

Если вы раньше не смотрели чемпионат Франции — можете не делать этого до 2060 года: каждый раз чемпионом становился «ПСЖ». Причем главными конкурентами были не «Лион» или «Монако», а скромные нынче «Реймс» и «Дижон». В 2061 году гегемонию посмел прервать «Сент-Этьен» — а потом еще на 18 лет трофей забронировал «Париж».

Вообще до сезона-2113/14 «ПСЖ» упускал титул 7 раз. Дальше — провал: за 7 сезонов клуб не попадает даже в тройку 6 раз. Да и состав не самый сильный: лучшим можно считать 31-летнего воспитанника «Краснодара» Сергея Кищенко, который последние 2 сезона почти не забивает.

Через 100 лет балом правят «Монако» и «Сент-Этьен», постоянно около титула «Нант» — стабильное место в топ-3. При этом «Лион» докатился до 3 национальной лиги (4 по рангу дивизион), а «Марсель» ошивается в середине Лиги 2.

Что случилось с нынешними звездами

Неймар так и остался в «ПСЖ» до 34 лет, а на закате карьеры уехал во «Фламенго». За все время он выиграл 45 титулов, из которых 2 — победы в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в 2021 и 2025 годах. Закончил в 36 лет. Тренером не стал.

Килиан Мбаппе провел всю карьеру в «ПСЖ» и за 609 игр забил 373 гола. За карьеру выиграл аж 60 трофеев, 3 раза выигрывал «Золотую бутсу», 7 раз получал титул «Игрок года в мире» и 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».

Бундеслига-2120

Действующий чемпион — «Бавария»

Наибольшее количество трофеев — «Бавария»: 104

Максимум побед подряд — «Бавария»: 76

Максимум матчей без поражений — «Бавария»: 155

Наибольшее количество голов в одном матче — Лусиано Энрике («Бавария», сборная Германии): 11

«Бавария» доминировала до 2028 года, а вот потом главными силами в Германии стали «Боруссия» и «Герта» (также разок титул выиграл «РБ Лейпциг»). До салатницы удавалось добраться даже «Штуттгарту» и «Шальке», но с 2050 года у «Баварии» началась серия похлеще, чем у «ПСЖ»: мюнхенцы упускали титул 1 (!!!) раз за 70 лет.

Что случилось с нынешними звездами турнира

Джейдон Санчо уехал летом 2020 года в «МЮ», где провел 14 лет. Завершил карьеру в «Вулверхэмптоне», доиграв до 36. Ни разу не выиграл значимой индивидуальной награды.

Эрлинг Холанд через 2 года уедет из «Дортмунда» в «Челси», где проведет 11 лет и за 330 игр настреляет 182 гола. 4 раза становился лучшим игроком АПЛ, 3 раза признавался лучшим форвардом Европы, 5 раз получил звание лучшего игрока Европы и трижды брал «Золотой мяч». Закончил карьеру в 36 лет в «Аяксе».

Кай Хаверц в 2021 году уехал в «МЮ», где провел 5 лет. Затем были 3 года в «Барсе» и 8 лет в «Челси». Разок получил «Золотой мяч» (2024 год).

Тимо Вернер всю карьеру умудрился провести в Лейпциге. Выиграл 4 трофея и ни разу не получал индивидуальных наград.

Роберт Левандовски закончил карьеру в «Баварии». Затем стал тренером с довольно средними характеристиками.

Серия А-2120

Действующий чемпион — «Интер»

Наибольшее количество трофеев — «Интер»: 88

Максимум побед подряд — «Ювентус»: 51

Максимум матчей без поражений — «Интер»: 141

Наибольшее количество голов в одном матче — Франсиско Мартос («Милан», сборная Испании): 14

Что ж, и в Италии можно заметить грубое доминирование одной команды. Правда, это не «Ювентус», как сейчас, а «Интер»: за 100 лет «нерадзурри» выиграли Серию А 70 раз. Периодически титул забирали «Рома» и «Наполи», а вот «Ювентус» сдулся уже к 2030 году.

Интересно, что в 2120-м году главный тренер «Интера» — 100 летний (!) Тайлер Адамс, нынешний игрок «Лейпцига». При этом все флагманы все еще в Серии А: на месте и «Милан», и «Аталанта», и «Лацио». Не удалось найти только «Фиорентину», которая обитает в Серии С2.

Что случилось с нынешними звездами турнира

Криштиану Роналду играл до 39 лет за «Юве», после чего завершил карьеру. Больше не выигрывал индивидуальных трофеев на международном уровне, но 5 раз признавался лучшим игроком Серии А. Позже стал руководителем отдела по работе с молодежью в том же «Ювентусе», дважды выиграв турниры U23.

Пауло Дибала всю карьеру провел в «Юве», закончив в 36 лет. Из индивидуальных достижений — 3 место в голосовании«Золотого мяча» в 2026 году. Тренером или функционером не стал.

Маттейс де Лигт также всю карьеру провел в «Ювентусе», закончив в 38 лет. Завоевал с командой в общей сложности 21 трофей, но ничего не добился ни со сборной, ни в индивидуальных наградах.

Лаутаро Мартинес все-таки перешел в «Барселону». Правда, только в 2024 году — транзитом через «Ливерпуль» (команда Клоппа выплатила клаусулу в 111 млн в 2021). В том же году занял 2 место в борьбе за «Золотой мяч». Заканчивал карьеру в «Лацио». В общей сложности собрал 21 трофей.

Джанлуиджи Доннарумма в 2021 году примкнул к «Ман Сити», с которым дважды доходил до финала ЛЧ. В 2023 стал игроком «ПСЖ», где и закончил карьеру. 4 раза признавался лучшим вратарем мира, плюс завоевал 46 командных трофеев.

Ла Лига–2120

Действующий чемпион — «Реал»

Наибольшее количество трофеев — «Реал»: 102

Максимум побед подряд — «Реал»: 68

Максимум матчей без поражений — «Реал»: 122

Наибольшее количество голов в одном матче — Кеннет Ромп («Реал», сборная Нидерландов): 14

И даже в Испании Football Manager не побаловал нас разнообразием: «Реал» стал такой же доминирующей силой, как «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» в других чемпионатах. «Барселона» держала марку до 2034 года, чередуя трофеи с мадридцами: после этого они брали титул лишь 2 раза за 86 лет. Теперь вторая сила Испании — «Валенсия», а третья — «Леванте». Периодически в списках призеров всплывали «Атлетико», «Севилья» и «Райо».

Что случилось с нынешними звездами турнира

Федор Смолов — человек, о судьбе которого ничего не известно: игра удалила его из базы данных, чтобы не раздуваться до совсем больших размеров. Зато появился некто Павел Смолов, который через школу «Локомотива» доехал до «Шальке» и «Герты» (которая на тот момент боролась за чемпионство).

Лионель Месси закончил в 2025 году, проведя последние полгода в «Барселоне В». Добавил себе еще один «Золотой мяч» в 2020 году. Тренером не стал.

Эден Азар 2 раза выиграл титул чемпиона Испании и раз — кубок Испании. Закончил в 36.

Жоау Феликс ушел из «Атлетико» в 2022 году, причем достался «Манчестер Сити» всего за 62 млн евро. Провел там почти всю карьеру (под конец заглянул в «Дижон»), завоевал 17 трофеев, но вообще не заработал ни одной личной награды. Может, и правда переоценен?

Марк-Андре Тер Штеген провел всю карьеру в «Барсе», закончил в 38. Дважды признавался лучшим кипером мира. Позже стал тренером вратарей, но не добился особых успехов.

Френки де Йонг на удивление быстро покинул «Барселону», в 2022 году за 156 миллионов переехав в «Париж». Там провел 10 сезонов и завоевал большую охапку внутренних трофеев, а также ЛЧ-2025. Также занял 2 место со сборной на ЧМ-2026. Заканчивал Френки в «Арсенале» и «Реал Сосьедаде». Индивидуальных наград не завоевал.

Винисиус Жуниор, Родриго — оба ничего не добились ни в «Реале», ни в последующих клубах. Даже в сборную не особо вызывались.

Усману Дембеле травмы, видимо, так и не дали раскрыться. После «Барселоны» были «Челси» и «Марсель», но в обоих клубах Усман играл редко. Интересно, что после окончания карьеры француз поработал в «Урале», «Химках» и «Торпедо» в качестве главного тренера.

Ансу Фати наоборот сделал шикарную карьеру: дважды чемпион мира, обладатель «Золотого мяча», 50 трофеев. Правда, большинство завоевано не в Каталонии, а в «ПСЖ», куда Фати перешел транзитом через 2 года в «Ливерпуле».

АПЛ-2120

Действующий чемпион — «Ливерпуль»

Наибольшее количество титулов — «Ливерпуль»: 60

Максимум побед подряд — «Арсенал»: 37

Максимум матчей без поражений — «Манчестер Сити»: 94

Наибольшее количество голов в одном матче — Руй Пиава («Ливерпуль», сборная Испании): 9

А вот в Англии все было намного более жизненно. Чемпионы сменялись куда чаще. Трофей завоевывали все представители нынешней большой шестерки Премьер-Лиги: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Впрочем, лондонские команды поднимались на вершину не слишком часто, а вот «Манчестеры» и «Ливерпуль» в последние 50 лет доминировали.

Состав АПЛ тоже не претерпел особых изменений. Забавна только позиция «Ньюкасла» в Лиге 2. Деньги шейхов до них так и не дошли.

Что случилось с нынешними звездами турнира

Рахим Стерлинг играл в «Сити» до 35 лет, после чего закончил карьеру в «Юве». Всего выиграл 15 трофеев, взял серебро с Англией на ЧМ-2030. Но вот на личном фронте — лишь звание лучшего игрока АПЛ-2027.

Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» в 2021 году, собрав с ним все возможные трофеи. «Реал» выложит за египтянина 112 млн евро. В Испании Салах отыграл 7 лет, став обладателем «Золотого мяча»-2023 и лучшим игроком мира 2021 и 2023 года. Всего вингер получит 24 индивидуальные награды за карьеру.

Садио Мане играл в «Ливерпуле» до 2025 года, после чего укатил в «Ювентус». В отличие от Салаха, индивидуальных наград больше на завоевывал. После окончания карьеры работал спортивным директором «Брентфорда».

Харри Кейн — 100-летний менеджер «Тоттенхэма». Так и отыграл в составе «шпор» до 2030 года, а затем принялся тренировать «Суонси», «Ньюкасл», «Эвертон» и даже дортмундскую «Боруссию», после чего вернулся в родную команду.

Кевин де Брюйне до конца карьеры не получил вообще ни одного индвидуального трофея. После «Сити» поиграл пару лет в «Ювентусе» и «Лионе».

Трент Александер-Арнольд всю карьеру провел в «Ливерпуле»: выиграл в общей сложности 30 трофеев и 4 раза признавался лучшим защитником Лиги чемпионов. Потом проработал 10 лет в «Кристал Пэлас» руководителем отдела по работе с молодежью.

Бернарду Силва потренировал ФК «Ахмат» и «Краснодар». Также в его карьере были «Вест Хэм», «Лидс» и «Севилья», после чего он возглавил «Манчестер Сити». «Горожан» он привел к победам в ЛЧ и клубном ЧМ. Интересно, что после «Краснодара» его напрямую позвали в «Баварию».

Игроцкая карьера не так интересна: на закате карьеры поиграл за «Барсу» и «Юве», индивидуальных наград не получал.

Нголо Канте — совсем скучно. Ничего не выиграл с «Челси», завершил карьеру в «Монако» в 35 лет.

Поль Погба так и не перешел в «Ювентус», зато выиграл ЧМ-2026. На закате карьеры в том же «Монако» дошел до финала ЛЧ.

Вирджил Ван Дейк выступал за «Ливерпуль» до 2027 года, а закончил карьеру в «Вулверхэмптоне». Потом центрдеф возглавлял «Химки» и «Ротор», правда, без особого успеха.

Маркус Рэшфорд поиграл за «МЮ» до 34 лет, после чего уехал на заработки в ОАЭ. Выиграл за карьеру 4 ЛЧ.

РПЛ–2120

Действующий чемпион — «Торпедо»

Наибольшее количество титулов — «Краснодар»: 50

Максимум побед подряд — «Краснодар»: 25

Максимум матчей без поражений — «Краснодар»: 42

Наибольшее количество голов в одном матче — Виктор Панченко («КАМАЗ», 1993): 5

Как ни странно, сменяемость власти в России оказалась куда выше, чем в топ-5 чемпионатах. Сначала доминировал «Зенит»: до 2043 года питерцы уступали золото лишь 5 раз. Потом в дело включился «Краснодар», став главной силой РПЛ до конца века. Удивительно, но дальше главной командой стало «Торпедо»: 8 чемпионств за последние 16 лет сейва. Хотя состав у черно-белых довольно средний в сравнении с тем же «Краснодаром» или ЦСКА. За год до «Торпедо» победу в Премьер-лиге добыли «Химки».

«Зенит» же сейчас вообще в первом дивизионе — вместе с «Ахматом», «Уфой» и «Уралом». В составе РПЛ нет особых сюрпризов: в «вышке» 9 представителей нынешнего состава и 7 — из ФНЛ.

Теперь разберемся отдельно по командам РПЛ

«Краснодар» — абсолютный рекордсмен по титулам чемпиона. Никогда не вылетал из высшей лиги. В 2068 году «быки» выиграют Лигу Европы.

ЦСКА — за 100 лет лишь 5 раз возьмут РПЛ и ничего не выиграют в Европе. К концу сейва — средний клуб.

«Рубин» в 2117-м единственный раз за 100 лет выиграет РПЛ. В конце 2180-х на пару сезонов опустится в ФНЛ.

«Динамо», как и «Рубин», чемпионат выиграет лишь однажды: в 2113-м. Зато и РПЛ никогда не покидали.

«Ростов» — всего две победы в Кубке России (2021, 2104).

«Локомотиву» без Семина чемпионства не видать. По крайней мере ближайшие 100 лет. Более того — и серебро команда брала лишь раз (2041). С Кубками России получше (8 раз), но разве этого достаточно? Сейчас — стабильные обитатели 10-12 мест.

«Спартак» — да, вылетал в ФНЛ. Причем протусил во второй лиге довольно долго: около 15 лет. 3 раза удавалось выйти в вышку со 2 места (2094, 2097, 2099), после чего стали средней командой. РПЛ выигрывали 5 раз (между 2039 и 2058), взяли 6 Кубков.

«Зенит» — самая интересная и самая нестабильная команда. Про серию чемпионств в начале сейва уже было сказано. Всего их было 28 — последний в 2097 году. В 2091 команда выиграла Лигу Европы, а в 2101 дошла до финала. Что такого произошло, что уже через 2 года «Зенит» шмякнулся в ФНЛ, непонятно, но за последние 10 лет только 2 из них питерцы провели в Премьер-Лиге. Состав можно смело назвать отвратительным: самый дорогой игрок — с автостоимостью 1,4 млн евро.

Кстати, интересно, что в команде лишь 4 персоны считаются легендами: Юрий Морозов, Андрей Аршавин, Миккел Айбек (реген) и… Федор Чалов.

Лига чемпионов и Лига Европы

Наибольшее количество титулов — «Реал» (29) и «Валенсия» (11)

Самый неожиданный победитель ЛЧ — «Базель» (сезон-2108/09). Дважды трофей брал «Порту» и трижды — «Валенсия». Во все остальные годы побеждали гранды.

Получилось так:

Англия: «МЮ» — 18 побед, «Ливерпуль» — 13 побед, «Ман Сити» — 9 побед, «Тоттенхэм» — 7 побед, «Челси» — 4 победы, «Арсенал» — 1 победа.

Италия: «Интер» — 5 побед

Испания: «Реал» — 16 побед, «Барселона» — 6 побед

Франция: «ПСЖ» — 6 побед

Германия: «Бавария» — 9 побед.

В Лиге Европы победителей куда больше. Отметим лишь по победе у «Краснодара» и «Зенита», а также у киевского «Динамо».

Чемпионаты мира

Сразу бросается в глаза победа Шотландии в 2038, а также Уругвая (2066) и Швейцарии (2102). Кстати, уругвайцев тренировал нынешний хавбек «Юве» Родриго Бентанкур. В остальном — приличное доминирование сборной Испании. Ее успели потренировать Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Макс Аллегри, Леонардо Жардим, Сесар Аспиликуэта. Пару лет ее возглавлял россиянин Роман Безденежных.

Чемпионат Европы

Странно, что при полном доминировании сборной Испании на чемпионатах мира, в Европе у них не так много получалось. Здесь, скорее, доминировали Англия, Германия и Франция.

Сборная России

Молодежь в России росла довольно неплохо. Это подтверждают 26 (!) побед на юношеских U-19 чемпионатах Европы (соревнования проводятся каждый год). Также Россия выиграла 7 чемпионатов Европы U-21 и 7 раз выигрывала Олимпийские игры. В 2120 году в молодежной сборной находится защитник «Порту» Александр Осипов с потенциалом 189 и автостоимостью 46 млн евро.

Если посмотреть на символическую сборную России за 100 лет, то лидеры выступали за «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити». Почти все прошли через академию «Краснодара» — отсюда и такое мощное доминирование «быков» в РПЛ.

К огромному сожалению, взрослая сборная не выиграла ничего: среди достижений — 2 место на ЧМ-2106 и 3 место в Лиге наций-2113. В сборной 2 проблемы: сильная диспропорция в уровне игроков (с игроком «Реала» рядом легко может сыграть футболист из «Балтики»), а также слабенькие тренеры. Например, некто Эдуард Маслов, проработавший 21 год, имел способности 130 — это очень средний показатель. Сейчас сборную уже 10 лет возглавляет Али Журавлев (128). На их фоне даже Владимир Вайсс, который пришел после Черчесова, выглядел солиднее.