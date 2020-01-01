Что если бы «Оскар» появился в футболе? Мы придумали кинопремию для сборной России
Голосуйте!
Болельщики часто награждают «Оскарами» игроков-симулянтов. Но мы считаем, что эта премия достойна большего в футболе. Что если можно было бы дать тренеру «Оскар» за лучшую режиссуру, а автору красивейшего ассиста — за лучшего актера второго плана?
Мы адаптировали шесть основных номинаций премии под футбол: лучший фильм, режиссура, актер первого и второго плана, дизайн костюмов и спецэффекты.
Оставляйте голоса во всех номинациях, делитесь результатом с друзьями и ждите 5 июня — церемонию вручения футбольного «Оскара» по истории сборной России!
Номинации:
Лучший актер
Самый важный гол в истории сборной России
Лучший актер второго плана
Самый важный голевой пас в истории сборной России
Лучший дизайн костюмов
Главный комплект формы игроков сборной России
Лучшие визуальные эффекты
То, что окружает сборную за пределами поля — важные локации, флешмобы и события
Лучшая режиссура
Главный «режиссер» сборной России
Лучший фильм
Самый памятный матч сборной России
Голосование закроется 4 июня в 19:00. А уже 5-го мы раздадим «Оскары»!