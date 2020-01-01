То, какими словами мы говорим о футболе, сильно зависит от комментаторов — людей, которые находят слова для разных ситуаций на поле в прямом эфире. Российские комментаторы ведут трансляции совсем не так, как английские, испанские, итальянские и латиноамериканские. А как именно? Сложилась ли школа русского комментария? Какие у нее особенности? Кто придумал все эти «игра была равна» и «борьба на втором этаже»?

Герои Василий Уткин Сергей Кривохарченко

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