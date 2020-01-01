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Как Романцев добывал чемпионства: скопировал тренировки Бескова, не уехал в «Депортиво» из-за Горбачева, сделал футбол «Спартака» европейским

История самого титулованного тренера России.

Романцев обожал тренировки Бескова и применял их. Причем не было даже конспектов — мэтр все держал в голове

Сейчас такое сложно представить, но Олега Романцева не назначали главным тренером «Спартака», а выбрали. Когда Николай Старостин отодвинул Константина Бескова (у них был продолжительный конфликт, окончательно разругались после смерти Андрея Старостина), игрокам предложили голосовать — в списке кандидатов были Игорь Нетто, Евгений Ловчев, Юрий Морозов, думали даже про Юрия Семина. Команда единогласно проголосовала за Романцева, хотя считается, что это был выбор Старостина, который просто умел формировать нужное настроение футболистов.

В любом случае попадание получилось идеальное — Романцев был фанатиком футбола и тренировок Бескова, поэтому работал по его методичке. Правда, методички материально не существовало.





«Для меня есть два Бескова, — рассказывал Романцев в книге «Правда обо мне и «Спартаке». — Первый — Бесков-тренер. Второй — Бесков-человек. К Бескову-тренеру я отношусь с большим уважением. На его тренировки мы ходили с удовольствием. Они были очень интересными, а для меня — вдвойне. В Красноярске мы занимались порой ненужной беготней, а тут мне словно открылся новый мир. Разумеется, я многое от него взял. Но было бы удивительно, если бы этого не произошло. Не справедливо другое — когда говорят, что я работал по конспектам Бескова. Все дело в том, что он их никогда не вел. Константин Иванович все держал в голове, и по ходу тренировки мог запросто сменить упражнение, если видел, что оно не идет. ТТД, да, — записывались, конспектов — не было».

Романцев действительно многое взял от Бескова — в том числе и легендарную «максималку», от которой в 1990-е и начале 2000-х стонали все игроки. Это когда команда выстраивается на бровке, делает упражнение (например, захлест голени) до другой бровки, а назад возвращается на мощном рывке. Все это без пауз и от 10 до 25 минут. Романцев рассказывал, что во время игровой карьеры спокойно с этим справлялся, но его игроки просто выли и боялись максималки. Причем тренер ее использовал как наказание — например, за плохую игру в квадратах.

«Это длилось 25 минут подряд, так тяжело, что просто кошмар! — вспоминал Валерий Кечинов. — Некоторым, бывало, до тошноты плохо становилось. Каждый знал, что лучше как следует выложиться на квадрате, чем потом на максималке умирать».

Квадраты — это тоже от Бескова. И речь сейчас не про игру на клочке земли, когда двое в кругу отнимают мяч. В «Спартаке» были монументальные квадраты, которые, возможно, помогали поддерживать тот кружевной футбол.

«Квадраты были 4 на 4 или 5 на 5, нужно было в два касания удерживать мяч, — рассказывал Кечинов. Полузащитники вообще не имели права его терять. Если кто-то делал лишнее касание — 15 отжиманий для мотивации. За счет этого упражнения «Спартак» долгое время становился чемпионом. Через квадрат определяли, кто способен играть в команде, а кто нет. Романцев довел это упражнение до такого уровня, что после него люди буквально выползали».

В отличие от Бескова, Романцев не любит долго говорить. Причем на такую тактику его вдохновил Ленин.

«Установки я старался не делать длинными, не перекачивать ребят. Как-то я прочитал слова Ленина: «Я сегодня не готовился, поэтому буду говорить длинно». Они мне понравились, и я их запомнил. А поскольку я всегда готовился, то старался говорить лаконично. Моя максимальная установка на игру составляла 45 минут. Кто-то из ученых в свое время вывел, что человеческий мозг способен адекватно воспринимать информацию именно такое время. Дальше наступает усталость. Я верил в это утверждение».

Поначалу Романцев был очень лояльным, но с годами все больше превращался в Бескова, а его все боялись — причем не только игроки, но даже сотрудницы базы.

«В присутствии Романцева мы боялись смеяться, болтать по телефону. Вообще лишний раз старались не попадаться ему на глаза. Наверное, и внутренняя зажатость присутствовала. Нынешняя молодежь, конечно, совсем другая», — говорил Ширко.

«Его боялись все — даже уборщицы на базе, не говоря уже о нас, футболистах. Когда он выходил из своего номера (очень редко, потому что у него все время анализ шел), все замирали», — подтверждал Павлюченко.

«У Романцева в команде должна быть монархия, только в этом случае он чувствует себя в клубе комфортно, что, вероятно, и доказали последующие истории его работы в «Сатурне» и «Динамо». Не скрою, мы его боялись», — рассказывал Калиниченко.

Того «Спартака» могло и не быть — в 1991 году Романцева звали в «Депортиво». Тренер даже подписал контракт, но надавили люди Горбачева

В сезоне-1990/91 «Спартак» легендарно отыграл в Кубке Чемпионов, а в ¼ финала выбил «Реал». К Романцеву стали присматриваться в Европе, а по совету вратаря Алексея Прудникова тренером всерьез заинтересовался испанский «Депортиво». Тогда клуб из Ла-Коруньи только вышел в Примеру после долгого перерыва, а президент Аугусто Сесара Лендойро рассказывал, что силами Романцева они хотели привить команде спартаковский стиль.

«Я прилетел в Испанию, мне дали видеокассеты с записями матчей, и я принялся их изучать, — рассказывал Романцев. — Контракт уже был готов, я поварился в тамошней атмосфере несколько дней, но все-таки не решился на переезд. «Депортиво» долго ждал от меня ответа и, в конце концов, дождался извинений и окончательного отказа. Мне в принципе нелегко даются переезды, смена мест, а тут другая страна вдали от родины, все незнакомое, чужой язык. Ну, вот такой я человек!».

На самом деле история немного сложнее.

Югославский агент искал тренера для «Депортиво», а вратарь Прудников тогда как раз играл там за «Сараево». Когда кандидатура Романцева устроила «Депортиво», Прудников стал вести сделку как агент. Например, делал Романцеву визу через связи в консульстве Белграда. У Романцева не было подходящей фотографии, но выход нашли. В каком-то журнале отыскали фото тренера с командой, вырезали оттуда лицо и увеличили. Когда делегация приехала на место, выяснилось, что консул попал в больницу. Поехали туда — в итоге прямо лежа на койке консул вклеил визу с той самой крафтовой фотографией и поставил печать.

Когда Романцев приехал в Испанию, его не интересовало ни где он будет есть, ни где он будет жить. Про отель он даже не спросил, а на вопрос, что бы хотел поесть в ресторане, ответил так: «В ресторан мне не надо. Мне надо посмотреть, как играет команда». Романцеву привезли телевизор, видеомагнитофон и три кассеты — с победой, ничьей и поражением. Тренер смотрел их до поздней ночи, а утром пошел на переговоры. По словам Прудникова, Романцеву предлагали зарплату в 150 раз больше, чем в «Спартаке». Кстати, перед отъездом Николай Петрович Старостин показал Романцеву материал «Советского спорта» с зарплатами ведущих тренеров Примеры, в том числе Кройффа. И сказал: «Смотри, не прогадай с деньгами, не прогадай!».

Скорее всего, Романцев остался в Москве не только потому, что сам так захотел. Прудников говорил, что из СССР не прислали нужную бумажку — о том, что тренера не судили. Бывший вратарь рассказывал так: «Приближенный к Горбачеву сказал Романцеву: «Ты думаешь о себе, а не о стране. Страна тебя не отпускает». Олег Иванович собирался брать с собой Дасаева в качестве тренера. Пятницкого и Кулькова как игроков, разумеется. Но Романцев все воспринял спокойно».

В Ла-Корунье были уверены: раз контракт подписан, то переход уже состоялся.

«Мы обо всем договорились, подписали соглашение, после чего Романцев уехал, — рассказывал президент «Депортиво». — Вскоре он должен был вернуться в Испанию и приступить к работе, но спустя несколько дней мне позвонил некто, представившийся «человеком от Романцева», и сказал, что тренер не сможет приехать. Мол, он очень извиняется, но решил продолжить работу в «Спартаке». Я спросил: «Вы шутите?» А в ответ услышал: «Нет, это абсолютно серьезно».

Наверное, мы могли организовать Романцеву неприятности, поскольку на руках у нас был подписанный им документ. Но не стали этого делать. Если человек не желает работать, заставлять его не имеет смысла. Так, собственно говоря, эта история и завершилась. А тот контракт, между прочим, до сих пор хранится в офисе нашего клуба».

Романцев выиграл 8 чемпионатов России и трижды доходил до полуфиналов еврокубков. Игроки «Спартака» просили больше денег, но взять их было негде

Даже страшно представить, насколько другим был бы российский футбол, если бы не мифические люди Горбачева и нежелание Романцева покидать Россию. Ведь тренер вернулся из Испании и сделал самый могущественный «Спартак» в истории.

«Олег Иванович в начале 90-х объяснял мне: чтобы быть конкурентоспособными в Европе, нужно стать мощнее и объединять технику и комбинационную игру «Спартака» с силовой составляющей киевского «Динамо», — говорил Игорь Рабинер. — В принципе, он это осуществил с 92-го по 94-й. И еще сказал, что состав-1989 играл, возможно, зрелищнее, но он был легковеснее».

Вряд ли стоит перечислять все титулы — вы их и так прекрасно знаете. Помимо 9 побед в чемпионатах России, «Спартак» дошел до полуфинала Кубка Кубков и Кубка УЕФА.

Удивительно, в каких условиях все это добывалось — ведь тогда ни в стране, ни в клубе совсем не было денег. «Спартак» жил на кэш с продажи игроков и призовые Лиги чемпионов.

«На продажах игроков не проживешь, там надо было всех продавать, — рассказывал недавно Александр Хаджи, бывший администратор «Спартака». — Платили-то за них не особо. Что такое — пять миллионов за Аленичева? Половину отдай государству, остальное переведи в рубли, получался смех. К тому же транши сначала поступали на счет РФС, и уже оттуда нам. Доходило до скандалов: премию платить нечем, а РФС наши деньги у себя прокручивает.

Юрана с Кульковым в 96-м в том числе от нищеты потеряли. А началось с Черчесова. Они (футболисты — Sports.ru) подняли вопрос, чтобы разделить деньги за шесть побед в Лиге чемпионов между игроками. Романцев ответил: «Эти деньги ваши, вы их добыли, но клубу надо на что-то жить. Как платить за гостиницы, перелеты?» — «Ваши проблемы». — «Наши общие. Часть — на премии, остальное клубу, во всем мире так. Крупные бонусы оговариваются заранее, но только за победу в турнире, не меньше». — «Тогда мы уйдем». И ушли.

При этом «Спартак» был первым, кто открыл для России зимние сборы в Турции. Там вообще не было никакой инфраструктуры, а игроки готовились к сезону почти в военных условиях.

«Мы 90-х одними из первых стали в Турцию летать, — рассказывал тот же Хаджи. — Когда в первый раз приехали, полей толком не было, даже системы «все включено» не было. Я прилетел туда заранее, посмотреть гостиницу. Полянка с разметкой была, а сеток вокруг нее нет. Я не придал особого значения, а там росли кактусы. Первая тренировка — пять мячей проколоты. А мячей-то ограниченное количество! Накрыли какими-то мешками, матами, сетки поставили — больше мячи не лопались.

На следующий раз с гостиницей договорились, что мы будем единственной футбольной командой, что поле только наше. Вдруг в наш отель приезжает «Волгарь» из Астрахани. Мы увидели, спрашиваем, что это такое. А нам говорят, что они приехали по обычным туристическим путевкам, сэкономили. Подходят ко мне администратор и главный тренер, просят пустить их на наше поле. Пришлось им сказать: «Вы же туристы? Вот езжайте и снимайте поля, где хотите. Мы специально платили больше, чтобы было поле». В итоге им пришлось арендовать автобус, поля — попали на деньги».



Все это не мешало обыгрывать «Ливерпуль» в Англии в 92-м, выносить «Аякс» в четвертьфинале Кубка УЕФА в 1998-м, раскатывать «Реал в «Лужниках» в 1999-м, громить «Арсенал» в 2001-м. Не говоря уже про чемпионат России, где «Спартак» десять лет заходил с мячом в чужие ворота.



Считается, что за «Спартак» скупал лучших игроков, а отсюда и столько чемпионств. Романцев с этим не согласен

Как-то Романцев сказал, что болельщики ЦСКА смогут разговаривать со спартаковскими на равных только тогда, когда выиграют девять чемпионств.

«Я подписываюсь под этими словами и не отказываюсь от них, — вскоре подтвердил тренер. — ЦСКА до спартаковского результата пока недотянул. И я не желаю ему это сделать. Кубок УЕФА, выигранный ЦСКА? Да, достижение. И мы были близки к европейскому трофею, три раза играли в полуфиналах. Но понимаете, в чем дело. ЦСКА тогда покупал игроков. И «Спартак» сейчас покупает. А мы в свое время только и делали, что продавали».

Да, у «Спартака» в 90-х с деньгами было чуть лучше, чем у остальных, но говорить о том, что собирали звезд, неверно. Наоборот — «Спартак» покидали топы, а приходили в основном молодые ноунеймы.



Например, в сезоне-1990/91 из команды уехал за границу Черенков, Родионов, Бубнов, Бокий, Пасулько, Кузнецов, а пришли Карпин из «Факела» и Бушманов из «Шинника» — плюс люди из «Черноморца» вроде Перепаденко, Секинаева и Имрекова.

Дальше за рубеж уезжали Шалимов, Шмаров и Кульков, а взамен брали Пятницкого из «Пахтакора».

Попов, Радченко, Юран, Бесчастных, Черчесов, Ледяхов — вместо них приходили пионеротряд Ярцева с 34-летним Горлуковичем из «Алании».

Этот список можно продолжать и дальше, но вроде бы понятно, что причина гегемонии того «Спартака» не настолько простая. И все эти бесконечные чемпионства добыты благодаря куче разных факторов — особенно фанатизму Романцева.

Фото: REUTERS: Dima Korotayev; РИА Новости: Владимир Родионов, Виталий Карпов, Игорь Уткин

