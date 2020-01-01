Истории

Какие идеи сделали Лобановского великим: говорил, что футбол невозможен без науки, превозносил игру без мяча и не терпел звезд

У него были помощники-супергерои.

В 1970-е тотальный футбол Ринуса Михелса заглушил доминирование катеначчо, превознес скорость и безостановочную смену позиций. Идеи голландца казались идеально гладкими, но был человек, который их развил.

Его звали Валерий Лобановский. Советский тренер в 1970-е и 1980-е сделал «Динамо» Киев топовым европейским клубом (доминировал в чемпионате и выиграл два Кубка Кубков), а сборную СССР привел к бронзе Олимпиады-76 и финалу Евро-88, где проиграл Голландии 0:1, но поразил Михелса, который спокойно признал превосходство Лобановского.

УЕФА, а еще медиа France Football и ESPN включили Лобановского в топ-10 лучших тренеров в истории.

При Лобановском в «Динамо» появился научный центр

Лобановский очень уважал математику. Окончил школу с серебряной медалью, совмещал карьеру игрока с прерывистой учебой в Киевском политехническом институте (теплоэнергетический факультет), а когда в 1965-м перешел из «Динамо» в «Черноморец», перевелся в одесский политех, где защитил диплом на тему «Газоснабжение вспомогательных цехов сталепрокатного завода им. Дзержинского».

«Все знали, что он прекрасный футболист, — вспоминал декан Леонид Андреев. — Но для многих было откровением, что он к тому же толковый студент. Во всяком случае, у преподавателей проблем с ним не возникало».

В 1973-м, после пяти лет в «Днепре», Лобановский возглавил «Динамо» и работал в паре с Олегом Базилевичем — человеком, который отменно выстраивал отношения с игроками и доносил до них задачи. Тренеры были убеждены, что в футболе необходим научный подход, поэтому наняли Анатолия Зеленцова — ученого с кафедры теории физвоспитания Киевского института физкультуры.

В «Динамо» Зеленцов разработал систему расчета тренировок с помощью математического моделирования и возглавил научную лабораторию, которую все называли «центром Зеленцова». «Лобановский и я стали неразлучны, — рассказывал Зеленцов. — Как-то на одном из приемов он сказал мне: «Знаешь, если бы не ты, я не состоялся бы как тренер. Я обязан тебе схемой игры, знаниями, пониманием и внедрением футбольных идей».

Сейчас наука — важнейшая часть футбола, но в то время опираться на нее было рискованно, потому что многие не понимали, зачем вообще моделировать упражнения и ситуации на поле. Зеленцов действительно многое делал для «Динамо»: разрабатывал ин­тенсивность и продолжительность упра­жнений, количество повторений, режим чередования серий с отдыхом.

Лобановский считал, что на тренировках не нужно гонять игроков до полусмерти, потому что каждый по-разному воспринимает нагрузки. Зеленцов взял этот вопрос на себя, а еще составлял индивидуальные технические занятия. Помимо них, тренеры проектировали тактику и задачи для каждого футболиста, опираясь на ближайшего соперника, но была и цельная стратегия на сезон: она разрабатывалась, учитывая, что команда не способна сохранять максимальный уровень в течение долго периода.

Лобановский постоянно повторял, что не добился бы успеха без помощников. «Гонения, которым подвергаются новаторы, — тема для научного мира не новая. — Рассматривая современную тренировку в трех аспектах — стратегическом, тактико-техническом и психофункциональном — и прекрасно осознавая, что задача управления игрой связана с новой научной дисциплиной — спортивной кибернетикой, — Анатолий Михайлович [Зеленцов] на себе ощутил, как болезненно трудно проложить дорогу этим новым идеям, реализовать их. Многие ученые, тренеры, футболисты к ним еще не готовы, и я убежден, что кандидат педагогических наук Зеленцов, занимаясь моделированием тренировок в футболе, вопросами управления игрой, опередил время».

Система ТТД злила игроков, но научный подход перенимали западные топ-тренеры

Сейчас, когда продвинутая статистика захватила футбол, над ТТД посмеиваются, но в то время методика была прорывной. Каждый элемент команда Лобановского разбивала на составляющие, а цели устанавливались в зависимости от стратегии, которую тренер выберет на игру.



На следующий день после матчей листок с цифрами (анализ проводил еще один ассистент, Михаил Ошемков) вывешивался на доске возле тренировочного поля. Поначалу это нервировало футболистов, которым хотелось доказать, что цифры не объективны, но со временем команда успокоилась. «Когда я был игроком, — говорил Лобановский, — было сложно оценивать игроков. Тренер мог сказать, что игрока не было в нужный момент в нужном месте, и игрок мог просто не согласиться. Не было видео, настоящих методов анализа, но сегодня игроки уже не могут возражать. Они знают, что наутро после игры будет приколот листок с цифрами, характеризующий их игру. Если полузащитник сделал шестьдесят технических и тактических действий на протяжении матча, тогда он не справился с обязанностями. Он должен был сделать сто и больше».

«Чего только ни писали, «Динамо» даже называли чемпионом мира по ТТД, но у нас, как и у тренеров, ничего, кроме улыбки, это не вызывало, — рассказывал аналитик Александр Козлов. — Хватало людей, которые называли все это ерундой. Сейчас так тоже могут думать, но только про себя, а раньше об этом говорили вслух. Тем не менее я не встречал ни одного футболиста, который бы несерьезно относился к этой информации. Гендиректор клуба Резо Чохонелидзе приезжал как-то в Киев с группой специалистов из «Милана». В итоге там была создана Милан-lab».

Это не преувеличение, многие известные тренеры благодарили Лобановского за новые знания. «Я слушал его лекции и делал записи, как и многие коллеги в ранних 1980-х. Он был и остается примеров для тренеров», — делился Марчелло Липпи. А вот слова Луиса Арагонеса: «Команды Лобановского были футбольными машинами, которые нейтрализовали соперников физически и с помощью тактической дисциплины. Он был новатором. Я никогда не стыдился детально изучать его отчеты и перенимать его методы. Очень сложно перенимать его методы. И очень сложно переоценить его вклад в развитие мирового футбола».

Нагляднее всего пользу от научных экспериментов команды Лобановского объяснял полузащитник и звезда «Динамо» 1970-х Владимир Веремеев:

«Мы были средними игроками. Да-да, не удивляйтесь, хорошими, умелыми, но в масштабе мирового футбола средними игроками. Среди нас не было Кройффа, Платини, Марадоны, ван Бастена. Случайно, как это часто бывает, за счет воли и удачи мы могли бы время от времени обыгрывать кого-нибудь из грандов, но выиграть большой трофей в обычных условиях нам было не по силам: не хватало мастерства. А тренировочная методика Лобановского позволяла раскрыть все ресурсы организма, вывести нас на максимум, и именно благодаря этому мы уже не случайно, а целенаправленно и уверенно побеждали лучшие клубы и сборные».

Лобановский не стеснялся играть от соперника

Он считал, что сильный клуб должен быть тактически гибким, уметь подстраиваться под соперника и обстоятельства на поле. Из этого и вытекает его знаменитое правило: побеждаем дома, в гостях достаточно ничьей. «Вот это заранее запрограммированное умение менять характер тактических действий, гибкость стратегического мышления в ходе матча и есть, на мой взгляд, то новое в футболе, что окончательно утвердило давно известные принципиальные преимущества тотального футбола», — писал Лобановский в книге «Бесконечный матч».

То есть его «Динамо» в одной игре легко могло душить соперника вертикальными передачами и прессингом, а в другом закрыться и терпеливо ждать контратак. Но одно правило при позиционных атаках оставалось неизменным: владея мячом, динамовцы открывались максимально широко, а обороняясь, располагались очень узко.

«Когда мы говорим об эволюции тактики, — писали Лобановский и Зеленцов в книге «Методологические основы разработки моделей тренировочных занятий», — первое, что мы держим в голове, это стремление к новым путям игры, которые не позволят соперникам адаптироваться к нашему стилю. Если оппонент приспособился и нашел контригру, нам нужно найти новую стратегию. Это диалектика игры. Вы должны идти вперед таким образом и с таким арсеналом атакующих возможностей, чтобы это заставило вашего соперника ошибиться. Другими словами, необходимо заставить соперника принять те условия игры, которые необходимы вам. Одним из важнейших средств достижения этого является изменение размера игрового пространства».

Недавно о реакции на футбол Лобановского рассказал тренер «Лейпцига» Ральф Рангник, который в 1985 году — в 25 лет — тренировал любительскую «Викторию» из Бакнанга, но все еще продолжал бегать за команду в товарняках. Когда руководство договорилось об игре с «Динамо» (клуб недалеко проводил сборы), Ральф вышел в основе:

«На минуте 10-й я остановился, чтобы посчитать соперников — все было по правилам, но я был уверен, что их минимум на два человека больше. Все 90 минут я находился под колоссальным прессингом. Как и мои партнеры. Я честно всегда считал, что футбол — это не просто игра, в которой тебе нужно бегать за соперником по всему полю, а если потребуется, то еще и в туалет за ним. Когда я был опорным полузащитником, то всегда получал хорошие оценки в прессе, если закрывал плеймейкера соперников. Даже если сам делал при этом пять касаний за матч. Это всегда казалось мне не очень правильным. Но только сыграв против команды Лобановского я впервые понял — футбол может быть совсем другим. Гораздо мощнее».

Лобановский хотел, чтобы игроки на поле умели все и прекрасно работали без мяча

Одно из важнейших понятий, которое ввел Лобановский в «Динамо», — групповые действия. Если команда атакует, это делают не только игроки центра и нападения, а еще и защитники. Если защищается, то тоже всей командой.

Особенно трепетно Лобановский относился к игре без мяча, говорил, что именно этот компонент определяет мастерство футболиста: «Самое важное в футболе — то, как ведет себя игрок на поле, когда у него нет мяча, но не наоборот. Поэтому, когда мы говорим, что у нас есть отличный игрок, то имеем в виду следующее: 1 процент таланта и 99 процентов тяжелой работы».

Да, Лобановский сложно относился к игрокам, которые любили брать на себя, из интервью и книг понятно, что такой тип футболистов его даже немного раздражал:

1. «Взять мяч и обвести полкоманды — это еще не индивидуальное мастерство. Индивидуальное мастерство — это умение за доли секунды принять правильное решение в сложной ситуации. Считаю, что можно вообще не пускаться в дриблинг и быть при этом самым полезным игроком».

2. «Развитие футбола тормозят так называемые звезды. Они просто эксплуатируют свой талант, не желая работать на тренировках и становиться лучше».

Идея групповых действий создала еще одно важное требование — универсальность. Лобановский строго подбирал игроков под стиль, а не стиль под игроков. Он считал футбол очень рациональной игрой, потому что главное — результат. А с разносторонними игроками ему было намного легче перестраиваться, чтобы добиваться его даже в сложных ситуациях.

В «Методологических основах» Лобановский и Зеленцов рассказывают о подготовке к четвертьфиналу Кубка чемпионов-1977 против «Баварии»: «Игра была построена на атакующих действиях, с обязательной нейтрализацией игроков соперника, с намерением лишить их игрового пространства и защититься от широких фланговых атак, в которых так сильна «Бавария». Целью была ничья, однако мы проиграли 0:1. В киевском матче мы избрали игровую модель, построенную на прессинге и борьбе за мяч на половине поля соперника, пытаясь создать численное превосходство на различных участках поля. В итоге мы победили 2:0».

После этой игры тренер «Баварии» Деттмар Крамер сказал, что каждый игрок «Динамо» умеет на поле абсолютно все.

Это потому что абсолютно все за полем умели Лобановский и его помощники.