В автобиографии Фергюсон объяснил, как стать великим тренером. Вот его принципы

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В автобиографии Фергюсон объяснил, как стать великим тренером. Вот его принципы

Крики в раздевалке не всегда помогают.

Сэр Алекс Фергюсон провел в «Манчестер Юнайтед» 26 лет, видел начало и завершение карьер сотен футболистов, взлеты и падения тренеров-соперников, изменения и инновации — и каждый раз подстраивался, перестраивал команду и давал результат.

Как ему это удавалось? Мы изучили автобиографию сэра Алекса, вышедшую после его ухода на пенсию, и собрали главные правила тренерского искусства от шотландца.

Поражение — сигнал к необходимости перемен

Фанаты помнят трофеи и забывают 1:6 от «Сити» или проигранные финалы, но у Фергюсона другой подход: обидные поражения — это прежде всего урок. Если ты проиграл, то совершил ошибку. Задача любого хорошего менеджера — как можно быстрее исправиться и изменить игру.

«Когда мы проиграли в финале Кубка Англии-1995 «Эвертону», я сказал: «Все, хватит, пора меняться». И мы поменялись. Мы ввели в состав молодых игроков, так называемый «Класс-92» (Бекхэм, Скоулз, Гиггз, Батт, братья Невиллы — Sports.ru). Мы не могли больше мариновать их», — вспоминает сэр Алекс в книге.

За четверть века в «Юнайтед» таких перемен было невероятное количество. В 1995-м Фергюсон продал основных Инса, Хьюза и Канчельскиса и привел молодежь. В начале нулевых «Арсенал» дважды стал чемпионом — это стало толчком для еще одной перестройки имени Кэррика, Руни и Роналду.

В 2012 году «Юнайтед» проиграл чемпионство по разнице мячей — и летом купил у «Арсенала» Робина Ван Перси.

Обновлять состав необходимо даже после идеального сезона

В 2008 году «Юнайтед» выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, но летом все равно выложил 34 миллиона фунтов за Димитара Бербатова из «Тоттенхэма». Сульшер пришел в 1996-м — в прошедшем сезоне «МЮ» взял чемпионат и Кубок Англии; Энди Коул тоже переходил в чемпионскую команду.

Параллельно подтягивались игроки из молодежки; Фергюсон отпускал ветеранов и тех, кто не справляется — этот процесс был безжалостным, но крайне важным.

«Покупка новых игроков позволяет избежать застоя. Даже в наши лучшие времена мы не могли себе позволить стоять на месте. Думать об обновлении команды было моей ежедневной обязанностью», — рассказывает экс-тренер.

Обновление могло быть и внутренним. Когда Гиггз перевалил за 35, он потерял в скорости и не мог выдать забег как в полуфинале Кубка Англии-99 против «Арсенала». Но валлиец не растерял других качеств: отличное чтение игры, ловкость и искусные передачи позволили Райану стать интересной опцией в центре поля.

Ровно так же менялся и Фердинанд: из-за проблем со спиной Рио не успевал за рывками быстрых нападающих, поэтому вынужден был перестроить игру — Фергюсон просил его быть на несколько метров ближе к воротам. В сезоне-2012/13 34-летний защитник попал в команду года по версии ПФА.

Если можно не покупать игроков, а взять кого-то из молодежи — бери воспитанников

«Класс-92», Браун, О’Ши, Уэлбек, Клеверли, братья Да Силва и еще десяток других игроков — Фергюсон всегда давал шанс молодежи. У такого подхода сразу несколько плюсов:

Клуб экономит деньги.

Тренерскому штабу и скаутам не нужно дополнительно изучать игрока, его характер и скелеты в шкафу — о нем уже все известно.

Молодой футболист, прошедший академию «Юнайтед», полностью понимает систему клуба. «Мы умели находить игроков, способных со временем дорасти до первой команды. В любом первосортном игроке из «Манчестер Юнайтед» есть что-то такое, что заставляет тебя перевести его в основу», — говорит Фергюсон.

Центральные защитники — основа команды. На них можно тратить любые деньги

Когда Сульшер выложил почти 80 млн за Магуайра, чтобы забетонировать центр защиты, Фергюсон точно оценил: все 26 лет в Манчестере он делал так же.

Шотландец строил команду, опираясь на центральных защитников — ему нужны были устойчивость и стабильность. Брюс и Паллистер, Стам, Видич и Фердинанд — в «Юнайтед» сэра Алекса были надежные защитники, от которых требовалось лошадиное здоровье (ротация в центре защиты — плохая затея) и умение начинать атаку — за это отвечали Паллистер и Фердинанд.

И ценники на защитников были сравнимы с центрфорвардами: за Брюса в 87-м отдали столько же, сколько и за Брайана Макклэра — шотландца, наколотившего в прошлом сезоне 35 голов за «Селтик» (1 млн); Паллистер спустя два года стоил как Хьюз — почти 2,5 млн. Но даже серьезные суммы не смущали Фергюсона — он рассматривал их как долгосрочную инвестицию.

«Мы выкладывали солидные деньги, но если разложить эту сумму на срок пребывания, то выйдет, что игрок достался нам почти даром», — объяснил тренер в книге.

Стив Брюс провел в «Юнайтед» 414 матчей за 9 сезонов, Гари Паллистер — 437 игр за 9 сезонов, Рио Фердинанд — 455 игр за 12 сезонов. Даже рекордные 30 млн фунтов в пересчете на 12 лет кажутся мизерной суммой.

Игроков нужно воспитывать. Если они не поддаются воспитанию, от них стоит избавиться

Фергюсон был жестким (особенно в начале карьеры), но всегда давал второй шанс. В «Сент-Мирене», «Абердине» он на несколько недель отстранял игроков за алкоголизм и пропуски тренировок. Если игрок понимал ошибку и приходил с покаянием, тренер возвращал его. Если считал себя правым — вылетал из клуба.

В «Юнайтед» Фергюсон терпеть не мог футболистов, которые считали себя выше тренера и клуба. Главный пример — Дэвид Бекхэм. Конфликт начался в 2003-м после матча с «Арсеналом» в Кубке Англии (0:2): в одном из эпизодов игрок не доработал, что привело ко второму голу. Фергюсон указал на это сразу после игры, но Дэвид не признал ошибку. На следующий день тренер показал ему видео матча, но футболист был непрошибаем: сидел молча и никак не реагировал на критику.

«Дэвид считал себя выше тренера, в этом у меня не было сомнений. Не может игрок командовать в раздевалке (хотя многие и пытались), потому что центр власти в «Манчестер Юнайтед» — в кабинете главного тренера. Дэвид своим поведением подписал себе приговор», — объяснял Фергюсон решение продать футболиста в «Реал».

Через два года история повторилась с Роем Кином: ирландец посчитал себя главным и разнес партнеров в интервью клубному каналу — досталось Флетчеру, Фердинанду и Ван дер Сару. Фергюсон дал шанс извиниться, но на собрании команды Кин повторил те же мысли — после чего с ирландцем расторгли контракт.

Психология — идеальное оружие

Умение вытаскивать матчи на последних минутах стало фирменным знаком «Юнайтед» Фергюсона — не просто так это назвали Ферги-тайм. Начиная с 75-й минуты, футболисты мчались в атаку, не боясь получить в ответ — соперники знали, что так будет, но не могли ничего поделать. Подключался и тренер: сэр Алекс орал на судей, тренера соперника, яростно стучал по циферблату пальцем — вспышки гнева от шотландца пугали.

Фергюсон объяснил, что умело манипулировал сознанием противника: чем чаще «Юнайтед» забивал победный в последние 15 минут игры, тем больше соперники паниковали. Свежий, вышедший на замену форвард очень часто помогал дожать.

«Они чувствовали себя в осаде, в окружении. Знали, что мы никогда не сдаемся. Мы вгрызались в каждый сантиметр поля, врывались в штрафную, тем самым задавая вопрос: «Сможете выдержать это?». Очень часто они сдавались», — вспоминает Фергюсон.

Ферги-тайм работал не только в рамках одной игры, но и для целого сезона. Каждый год Фергюсон выстраивал подготовку так, чтобы команда вышла на пик формы после Нового года — а в начале каждого чемпионата повторял: дождитесь второй половины сезона.

Слова шотландца на пресс-конференциях и флэш-интервью пускали корни в головах футболистов «Юнайтед» и других команд. «Астон Вилла» лидировала весь сезон-1992/93; в январе 1996 года «Ньюкасл» Кевина Кигана опережал «МЮ» на 12 очков — в обоих случаях команда Фергюсона стала чемпионом.

Честность и поддержка — главное правило общения с футболистами

«Если тебя беспокоит кто-то из твоей команды, пойди и прямо скажи, что у тебя к нему претензии», — в книге Фергюсон озвучил принцип, которым пользовался всю карьеру.

Если игрок не в форме, его нельзя ставить в основу, но обязательно нужно объяснить причину. Для футболиста падение в качестве игры не так очевидно, он просто хочет играть. Фергюсон объяснял Бербатову, почему не поставил его на финал ЛЧ-2011, оставлял Руни на скамейке и требовал подтянуть кондиции, рассказывал Даррону Гибсону, что он недостаточно хорош для «Юнайтед».

Тренер добавляет, что часто уравновешивал критику поощрением: говорил футболисту, что такая игра недопустима для игрока его уровня. Но и перебарщивать не стоило — игроки чувствовали, когда похвала звучала фальшиво.

Честное общение находило отклик у команды. «Я не пытался проявить власть — просто показывал, что контролирую все. Игрокам нравятся сильные тренеры. Не забывайте, что большинство из них родом из рабочих семей, где такое ценится», — объяснял Фергюсон.

Кроме честности, тренер предлагал игрокам искреннюю поддержку. В 2003-м САФ яростно доказывал невиновность Фердинанда, который не сдал допинг-тест и получил 8 месяцев дисквалификации. Так же страстно тренер поддерживал Кантона — Канчельскис уверен, что без защиты Фергюсона Кантона получил бы не восьмимесячную, а гораздо более длительную дисквалификацию.

Фен в раздевалке не всегда помогает. Иногда спокойное объяснение гораздо эффективнее

Английские медиа создали образ тренера, который постоянно кричит на игроков и швыряет в них бутсы. На деле Фергюсон никогда не уничтожал тех, кто не выдержит критику — поэтому чаще всего доставалось Гиггзу, Фердинанду, Руни и другим стойким парням.

Кроме того, шотландец чувствовал, когда крики не помогут — после особенно болезненных поражений он подбадривал парней. В 2001-м «Юнайтед» горел «Тоттенхэму» 0:3 после первого тайма. В перерыве игроки ожидали увидеть знаменитый «фен» — так в медиа назвали методику Фергюсона: тренер так яростно кричал на игроков, что им казалось, будто в лицо дует тот самый фен.

Но вместо разноса Фергюсон присел и спокойно заявил: «Давайте быстро забьем гол во втором тайме и посмотрим, куда это нас приведет». «МЮ» забил пять и выиграл 5:3.

Иногда слов вообще не было. В 2010 году Нани получил красную карточку на 29-й минуте матча против «Астон Виллы». «Юнайтед» потерял очки (1:1), а португалец вместо разноса получил игнор.

«Я не сказал ему ни слова [в раздевалке] — просто оставил страдать. Позднее в интервью я упомянул, что Нани не грубый игрок, но подкат был выполнен двумя ногами, и после него он должен был покинуть поле. Вот так, прямо и честно», — рассказывал Фергюсон.

Никогда не переходите на личные оскорбления

Шотландец сравнивал футбол с семейными отношениями. Иногда конфликты вспыхивали на ровном месте, и лучшим решением было не нагнетать. После поражений Фергюсон высказывал все игрокам и будто забывал об игре — к журналистам и тренеру соперников он шел уже в приподнятом настроении.

«Я всегда старался поддерживать хорошую атмосферу, если после игры со мной приходили пообщаться: не демонстрировать уныния, не вести себя холодно, не обвинять судью», — объяснял сэр Алекс.

Как бы ни проходила игра, после финального свистка тренеры менялись: Венгер мог часами рассуждать о винах, Моуринью с удовольствием вел беседы с опытным соперником — кажется, подобную тактику разделяли все тренеры, кроме Рафы Бенитеса.

Испанец с самого начала обиделся на слова Фергюсона: шотландец сказал, что у «Ливерпуля» нет шансов на титул в сезоне-2004/05, — и перешел на личные оскорбления. В интервью Бенитес выкладывал «факты» запугивания судей, давления на федерацию ради переноса календаря в пользу «Юнайтед».

Тренер «МЮ» ответил только предположением, что Рафа чем-то огорчен. Даже когда на тебя откровенно наезжают, переходить на личности нельзя.

Найдите себе хобби, чтобы отвлечься от работы, иначе сойдете с ума

Задолго до появления тренингов по борьбе с выгоранием Фергюсон определил для себя важное правило: жизненно необходимо отвлекаться от работы, найти интересы и занятия, абсолютно не связанные с футболом.

В 2001 году сэр Алекс сообщил об уходе из клуба — одной из причин было моральное истощение. Шотландец все-таки остался, но нашел способ выпускать пар: покупал лошадей, собирал вина, вгрызался с настырностью лучшего детектива в историю убийства Кеннеди, поглощая книгу за книгой.

«Скачки вместе с чтением и коллекционированием вина научили меня переключать внимание с рабочих вопросов. Когда я возвращался к работе, мой разум был свеж и остр. Последние 10 лет это помогало мне эффективнее управлять клубом», — уверен Фергюсон.

Правила одной строкой:

Никогда не покупайте игроков после ЧМ и Евро. «Порой горячее стремление проявить себя в матчах за национальную сборную и тщательная подготовка к турнирам могут привести к всплеску в игре футболистов, после чего следует спад».

С аргентинцами всегда проблемы. «Они слишком сильно любят свою страну, и ты чувствуешь, как где-то рядом с ними обязательно реет аргентинский флаг. Кроме того, аргентинцы у меня в команде практически не говорили по-английски».

Ну и главное. «Ты думаешь, что знаешь все об игре, но ты заблуждаешься».

Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de, imago sportfotodienst, gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey, Ben Radford/ALLSPORT, Gary M. Prior, Julian Herbert, Richard Heathcote, eastnews.ru/imago sportfotodienst/EAST NEWS, JON SUPER