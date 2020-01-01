Истории

Футболисты, в которых мы верим как в тренеров. Выбор редакции Sports.ru

Самые умные.

В последнее время все больше топовых игроков почти сразу после завершения карьеры становятся тренерами — причем в молодежных составах или низших лигах они задерживаются всего на год-два, а потом им доверяют топ-клубы. Так было с Зинедином Зиданом, Хосепом Гвардиолой, Фрэнком Лэмпардом. Мы попросили редакцию Sports.ru рассказать о своих любимых игроках, в которых они видят перспективных тренеров.

Симоне Индзаги

Где играл: «Пьяченца», «Лацио» и другие итальянские клубы

Кого тренирует сейчас: «Лацио»

Кто о нем написал: Павел Тихонов, футбольный редактор Sports.ru

Симоне Индзаги с детства привык, что его считают чем-то вроде атрибута старшего брата: «Филиппо Индзаги? Да, классный форвард. У него есть отличное голевое чутье, прямые волосы и младший брат». Они оба выросли в деревне Сан-Николо (недалеко от Пьяченцы). Когда их маме звонили из соседних деревень и просили одолжить Филиппо на один матч, она отвечала: «Только если вы возьмете еще и Симоне». Симоне все понимал, но не грустил.

Он был внешне похож на брата, игровой стиль тоже не особо отличался, но подход был другим: у Филиппо все получалось и так, а Симоне заморачивался и тратил время на изучение соперников (и в детстве тоже!). Но даже трудолюбие не делало его таким ярким, как Филиппо. Хотя на уровне Серии А Симоне был не последним форвардом: в мощном «Лацио» конца 90-х он не терялся среди топовых Марсело Саласа и Алена Бокшича.

В начале десятых оба брата стали тренерами, и поначалу все было как обычно: у Филиппо все шло легко, уже через три года ему доверили «Милан», а Симоне ковырялся с молодежью «Лацио». Но потом старший провалился, потерял работу в Серии А, а младший экстренно заменил уволенного Пиоли. И это было непросто: Симоне собирал поникшую команду, ставил прессинг и отрабатывал резкие контратаки под оскорбительные саундтреки из-за забора — бешеные фанаты были недовольны провалом команды при прежнем тренере и приходили с угрозами на каждую тренировку.

Индзаги спас тот сезон, допрыгнул до восьмого места, а потом уступил место Марсело Бьелсе. Аргентинец проработал в Риме два дня, разругался с руководством и уехал. Симоне снова получил команду и в уже более спокойной обстановке доделал дело. За три сезона он сделал из «Лацио» одну из ярчайших команд лиги, ввел моду на 3-5-2 и четыре раза обыграл «Юве».

Теперь расклад изменился: Филиппо после «Милана» сменил уже три клуба и осел в серии В, а Симоне точно скоро будет тренировать топ-клуб. И здесь варианта два: либо его куда-то позовут, либо он сделает топ-клуб сам из нынешнего «Лацио».

Хави

Где играл: «Барселона», «Аль-Садд»

Кого тренирует сейчас: «Аль-Садд»

Кто о нем написал: Вадим Лукомский, тактический автор Sports.ru

Я не верю в корреляцию между уровнем и стилем футболиста с его тренерской карьерой (в отдельные примеры — да; в глобальное правило — нет). Но, если бы связь существовала и стиль игрока всегда находил отражение в его тренерской карьере, то интереснее всего мне было бы взглянуть на тренера Хави.

Хави — умнейший футболист из всех, что я видел. Никто не сканировал поле так часто (его даже прозвали «девочкой из фильма «Экзорцист») и никто не использовал полученную информацию настолько безупречно. Это делало Хави независимым от плана соперника, вдохновения, удачи и перепадов физической формы, короче, игроком невероятной стабильности. На пике (с 2010-го до 2013-го) у него просто не было неудачных матчей — вообще.

При этом сам Хави признает, что мышления в этом больше, чем природного таланта: «Я не гений футбола. Я просто студент школы Кройффа. Кройфф резюмировал футбол одним предложением: «В футбол нужно играть головой». Мне всегда приходилось использовать мозг на поле».

Отсюда слишком заманчивая теория: если Хави так прокачал собственное футбольное мышление и так многого добился, что он сделает с другими? Да-да, это не совсем так работает, но все равно безумно интересно.

Сейчас Хави делает первые шаги в «Аль-Садде», где обучил Габи роли Бускетса, а от нападающего Багдада Бунеджа требует открываний в стиле «ложной девятки». Даже со средним составом футбол Хави стильный и сложный. Эта часть его игрового стиля предсказуемо перенеслась в тренерскую жизнь. Перенесется ли космическая стабильность и регулярные успехи на топ-уровне? Это и есть главный вопрос его карьеры.

Стивен Джерард

Где играл: «Ливерпуль», «Лос-Анджелес Гэлакси»

Кого тренирует сейчас: «Рейнджерс»

Кто о нем написал: Глеб Чернявский, футбольный автор Sports.ru

У меня только один любимый футболист — Стивен Джеррард. И не думаю, что когда-то появятся еще. Я в детстве сильно болел за «Ливерпуль» и рос вместе с тем, как Джеррард становился легендой. Я помню его голы и под 28-м номером, и под 17-м, иногда пересматриваю некоторые и чуть скучаю.

Новый «Ливерпуль» состоит из одиннадцати Джеррардов (ну, в смысле роботов), а тогда Стиви был один. Тот «Ливерпуль» мог как угодно проигрывать, но если Джеррард был на поле, я всегда во что-то верил. Верил, что он сейчас он даст какой-нибудь крутой пас вразрез, положит в девятку с тридцати метров и достанет в подкате любого убегающего один на один Уолкотта. Джеррард — просто волшебник, с которым можно было верить в чудеса — и, например, в Стамбуле они случались.

Сомневаюсь, что из него получится сильный тренер (недавно СтивиДжи проиграл даже «Спартаку» Рианчо), но хочу в это верить. Сам Джеррард недавно сказал, что тренировать «Ливерпуль» — его мечта. При всей симпатии к Клоппу, скажу, что тоже мечтаю увидеть, как Стиви вместе с игроками празднует большую победу.

Фабио Каннаваро

Где играл: «Парма», «Интер», «Ювентус», «Реал»

Кого тренирует сейчас: «Гуанчжоу Эвергранд»

Кто о нем написал: Вадим Кораблев, футбольный автор Sports.ru

Примерно с 8 до 14 лет я играл за сборную родной Республики Коми. Любимым итальянским футболистом был Дель Пьеро, образцом — Фабио Каннаваро. Здесь все очень просто: я бегал центральным защитником и равнялся на лучшего в мире. Лучшим в мире был Каннаваро.

С его ростом (1,76 м) обычно вообще не пускают в центр защиты, но Фабио компенсировал невысокий рост безжалостной самоотдачей, чистейшими отборами внизу, грамотным выбором позиции (это помогало чистить верх) и суперменской уверенностью, что у него все под контролем. Марсело, с которым Фабио играл в «Реале», вспоминает: «Он сказал мне: «Иди в атаку. Расслабься, не парься о защите. Я — Каннаваро».

Мудрый и хитрый. Он просчитывал игру на три шага вперед и поэтому не делал ничего лишнего. Фабио очень любил спокойствие и очень не любил уставать.

Перечисленное выше делало Каннаваро перспективным тренером, еще когда он был на поле. С 2013-го Фабио тренирует по-настоящему, вот только начал слишком издалека: был в Эмиратах, Саудовской Аравии, сейчас задержался в Китае — брал Кубок, недолго возглавлял сборную, но это все не важно.

Каннаваро нужен нам здесь, в Европе. Скоро у него будет так много денег, что они перестанут его возбуждать, и Каннаваро вернется. А мы убедимся (очень надеюсь), что такие умные футболисты могут стать большими коучами.

Фабио, давай скорее к нам.

Фрэнк Лэмпард

Где играл: «Вест Хэм», «Суонси», «Челси», «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити»

Кого тренирует сейчас: «Челси»

Кто о нем написал: Кир Воробьев, руководитель соцсетей Sports.ru

Я не помню, когда начал болеть за «Челси», но помню, что Лэмпард пережил почти всех, из-за кого я полюбил клуб. Эссьен, Дафф, Джо Коул, Карвалью, Галлас, Чех, Рамирес — крутейшие перцы приходили и уходили, а Лэмпс год за годом поднимал указательные пальцы к небу.

После каждого матча, который я смотрел с участием Фрэнки, я боялся, что когда-нибудь он постареет. Сначала — станет хуже, потом — перестанет попадать в состав, а в конце завершит карьеру, и ничто не будет связывать его с моим любимым клубом. А потом он действительно постарел и перестал попадать в состав.

Есть всего несколько способов существовать в синергии с клубом: занять должность в руководстве клуба, периодически врываться в соцсети, позировать на ветеранских матчах, растекаться в випках. Или стать главным тренером. Конечно же, круче всего тренировать клуб, которым посвятил большую часть карьеры, но это очень стремно. А вдруг не получится? А вдруг фаны возненавидят тебя за унылую игру? А вдруг рассоришься с Грановской или Абрамовичем и попадешь в блеклист?

Я был в восторге, когда Фрэнк Лэмпард, самый умный футболист, которого я когда-либо видел в форме «Челси», стал главным тренером. Он был невероятно умным игроком, он был символом клуба, его главным активом. Он даже играл как тренер, гроссмейстер с дурацкой челкой. К этому назначению все шло, это назревало. Это рано или поздно должно было произойти.

А теперь за Фрэнка мне лишь тревожно: он тренирует клуб, где коучи не работают дольше двух-трех лет. Я не могу и не хочу представлять Лэмпса в других клубах, но он рано или поздно окажется в каком-нибудь «Вест Хэме», «Кристал Пэласе» или «Вулверхэмптоне». Надеюсь, к тому моменту я разучусь испытывать душевную боль.

А вдруг он прервет эту мерзкую тенденцию? Вдруг он станет нашим Фергюсоном или хотя бы Венгером? Вдруг Лэмпард в «Челси» — это навсегда или хотя бы на пару тысяч лет? Я не хочу, не хочу однажды прочесть новость «Челси» уволил Лэмпарда» — это будет слишком жестоко.

Пожалуйста, пусть у него все получится. Я не хочу, чтобы он снова уехал со «Стэмфорда».