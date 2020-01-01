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Parmalat — первый иностранный спонсор в РПЛ. Пришли ради российского рынка, снимали склад на Рублевке, платили «Динамо» сотни тысяч долларов

Окупилось не сразу.

Последний трофей «Динамо» — Кубок России-1995. Его команда выиграла в футболках с надписью Parmalat.

Parmalat — первый иностранный титульный спонсор в истории российского футбола. В 1995-м это вообще было прорывом: пока все наши клубы содержали в основном владельцы рынков, в «Динамо» привлекли зарубежные деньги. Занимался сделкой бывший вице-президент клуба Анатолий Воробьев при поддержке Николая Толстых.

«У меня есть друг, к которому до сих пор летаю на дни рождения в Италию, — рассказывал Sports.ru Воробьев. — Он был руководителем «Интера», построил стадионы «Удинезе» и «Реджине», первым привез бразильца Зико в Европу, очень сильный менеджер. Он нас учил профессиональному футболу, а познакомился с ним благодаря Николаю Толстых.

Мы с ним много ездили, вели переговоры с потенциальными спонсорами за границей, в том числе с крупнейшей компанией по производству мороженого. Владелец тогда показал нам последнюю модель «Феррари» — впечатлило, конечно. В конце концов выбрали Parmalat, провели переговоры. Им тоже было интересно — хотели выйти на новый российский рынок. Мы им еще помогали контакты установить, обеспечивали безопасность. Они нам платили несколько сотен тысяч долларов, процентов 10-15% бюджета».

Parmalat тогда выходил не только на российский рынок, а вообще захватывал мир. Оборот компании был около 12 миллиардов долларов, поэтому они позволяли себе расширяться. Спонсировали «Боку Хуниорс», «Палмейрас» и «Пеньяроль» ради южноамериканского рынка, а в восточной Европе помимо «Динамо» сотрудничали еще с «Видеотоном». Причем венгерский клуб даже менял название: с 1993-го по 1995-й назывался ФК «Пармалат».

«Насколько помню, переговоры были достаточно профессиональные, никто не торговался, — говорит Sports.ru Воробьев. — Офис компании в России был на Ленинградском шоссе, но достаточно скромный. Прямо как главный офис в Парме — там тоже все скромно было, несмотря на миллиардные обороты».

Parmalat интересовала не столько маркетинговая составляющая, сколько возможности русского футбола. Он крутился вокруг рынков и их владельцев (например, ЦСКА держали чеченцы), а итальянцам для выхода на торговые площадки нужны были такие знакомства. «Динамо» гарантировало выходы и обеспечивало безопасность.

«Мы им особенно были нужны, чтобы установить контакты в регионах, — объясняет Воробьев. — Москвой все это не исчерпывалось, а мы использовали свои связи и вывозили их в регионы на встречи к нужным людям. Все-таки футбол — это магнит, который притягивает многих людей из бизнеса, из региональных властей. Использовали неформальные контакты, чтобы помогать им устанавливать коммерческие связи».

Итальянцы вообще не жалели денег. Однажды была идея построить на «Динамо» суперсовременный стадион с башнями по углам (как сейчас на стадионе ЦСКА, только там одна башня) и сдавать их как офисы. Прототип арены был в Дании, а для российской делегации с московским правительством Parmalat организовал чартер в Копенгаген. К сожалению, Лужков забанил идею со стадионом, но этот пример показывает лояльность компании и стремление закрепиться в России.

«Правда, они нас не всегда слушали, а еще немножко выпендривались, — вспоминает Воробьев. — Вроде бы скромный офис на Ленинградке, а склад с продукцией они сделали на Рублево-Успенском шоссе, в районе Жуковки. Вот такое противоречие».

Стоит отметить и уверенность в собственных силах: ворваться в нищие российские 90-е с премиальной молочной продукцией — очень смело. Правда, есть версия, что они просто не до конца понимали жизнь той страны.

«Они не учли, что середина и конец 90-х в России — не лучшее время для страны, — уточняет Воробьев. — Экономика слабая, покупательная способность населения низкая. А цена их продукции — очень высокая. Особенно если говорить про печенья или сыр. Насколько понимаю, в те годы в полной мере им не удалось выйти на те объемы, на которые они рассчитывали. Они тогда, конечно, остались довольны нашим сотрудничеством, но успешны в России они стали сильно позже».

Parmalat спонсировал «Динамо» два сезона — в 1995-м и 1996-м. Продлевать контракт компания не стала: во-первых, им было достаточно начального результата и появившихся связей, во-вторых, итальянские боссы столкнулись с проблемами.

«В конце 90-х у руководства компании появились трудности с итальянским законодательством, — говорит Воробьев. — Руководитель в итоге оказался в тюрьме, а Parmalat стало не до футбола. «Парма», конечно, еще при них выиграла Кубок УЕФА, но такой активной спонсорской помощи больше не было».



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Дальше у «Динамо» появился просто сумасшедший спонсор. На футболках в 1997-м было написано «Экономика и жизнь» — в то время существовал такой журнал. Анатолий Воробьев так отвечал на вопрос, кто привел этого спонсора и зачем ему это было нужно.





«Фигурой протагониста был Николай Александрович [Толстых]. Вообще если пользоваться метафорами: чтобы музыка прозвучала, нужен дирижер, композитор и оркестр. Я себя позиционирую как композитор: пишу некую партитуру. Николай Саныч — дирижер, оркестром управляет он. Надо помнить, что 90-е — это совершенно другие ценности, другие отношения, не основанные только на меркантильных вещах. Какие-то люди хотели помочь клубу — даже понимая, что свой рынок они не расширят, широко свой товар не прорекламируют. Чтобы помочь официально, нужна была какая-то отдача — например, присутствие логотипа компании на футболке. Так что «Экономика и жизнь» — это не реклама, это в большей степени меценатство».