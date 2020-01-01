Мы собрали команды из игроков 10 агентов. Вот где еще могут встретиться Левандовски и Неймар

Истории

Мы собрали команды из игроков 10 агентов. Вот где еще могут встретиться Левандовски и Неймар

Сыграть бы в таких составах агентский турнир.

Агенты из тени проворачивают невероятные трансферы, манипулируют клубами и медиа и получают космические откаты за переход своих игроков. Кто-то ограничивается парочкой топовых клиентов, а суперагенты вроде Мино Райолы и Жорже Мендеша легко соберут 2-3 полноценных состава.

Мы упростили им задачу и сделали все за них — некоторые команды получились действительно мощными.

Пини Захави

Обычно опытный израильтянин держится в тени и выступает в роли посредника. Захави выступает в переговорах от имени «ПСЖ», «Челси» (привел Де Брюйне и Лукаку) и «Тоттенхэма» и помог с трансферами Рио Фердинанда, Моуры.

Но мощные игроки есть и у него. Команда под управлением Жорже Жезуша — чемпиона Бразилии и обладателя Кубка Либертадорес — и с такой атакой просто обязана играть 4-2-4. Четверка нападения должна забивать пачками — просто потому что может, и чтобы компенсировать привозы от центральных полузащитников.

Джонатан Барнетт, Stellar

У агента Бэйла очень странная любовь к левым защитникам из английской лиги — в сборную не влезли Шоу, Тирни, Дэвис и еще парочка имен попроще.

Зато команда получилась максимально сбалансированной: сильный вратарь, быстрые края и разносторонний центр обороны, работоспособная тройка в центре поля и яркое нападение.

Unique Sports Management

Unique Sports Management — британское агентство, и это очень заметно. В команде суперзвезда Кейн и несколько классных молодых талантов, но даже они вряд ли помогут такой сборной сражаться за трофеи.

А вот с точки зрения перспективности эта команда может посоревноваться со многими в этой подборке. Наверняка через несколько лет парочка клиентов агентства будет стоить в разы дороже.

Base Soccer Agency

Всех вратарей забрал себе Джонатан Барнетт, поэтому в команде Base Soccer Agency — представителя Федора Чалова и Леонида Слуцкого — оказался молодой Келлехер из молодежки «Ливерпуля». Возможно, вы даже помните его: в этом году он несколько раз играл в кубках, когда Клопп устраивал забастовку.

С центральными защитниками тоже проблемы: Уокер не привык играть в двойке ЦЗ, а Шейн Даффи далек от звания топа. Зато центр поля выдающийся — будет кому отдавать голевые на Чалова.

Фали Рамадани, Lian Sports

Кажется, что в сборной представлены почти все классные футболисты с Балканского полуострова? Просто Фали Рамадани албанец и специализируется на массовых закупках игроков из бывшей Югославии.

Талантов там хватает, и команда Lian Sports выглядит солидно. Для успеха этой сборной необходимо только одно: чтобы игроки между собой не переругались.

Sports Entertainment Group

Еще одна команда, которую легко определить по национальному признаку. Через компанию Киса Воса и Алекса Кроса проходят почти все игроки Эредивизи.

Чтобы эта сборная стала национальной командой Нидерландов, нужно сделать всего несколько изменений.

Фолькер Штрут, SportsTotal

Защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер всего на два года заскочил в немецкий «Хоффенхайм», но и этого хватило, чтобы попасть под опеку Фолькера Штрута — главного немецкого суперагента. В распоряжении SportsTotal звезды сборной Германии и молодые таланты из Бундеслиги — такая команда спокойно навяжет борьбу «Баварии».

Роджер Виттманн, ROGON International

Штрут работает с большинством игроков Бундеслиги, но не со всеми — ROGON International обслуживает вторую часть, а через игроков «ПСЖ» агентство вышло на французский рынок.

Роджера Виттманна часто сравнивают с конкурентом, но на дерби их команд было бы интересно посмотреть в реальной жизни. Суперзвезды равномерно распределились между двумя агентами.

Мино Райола

Если в сборных некоторых агентств приходилось выбирать неочевидных игроков, то с Райолой все гораздо сложнее: приходится выбрасывать классных футболистов, потому что они не влезли в команду.

Но, несмотря на обилие опций, команда больше похожа на сборную суперзвезд Серии А, в которую добавили Верратти (играл в «Пескаре»), Погба («Ювентус») и Холанда (пока не играл в Италии). Такой клуб вынес бы всех в Италии, а затем сразился в суперфинале планеты со следующей командой.

Жорже Мендеш, Gestifute

В сборную Мендеша можно было просто поставить состав «Вулверхэмптона», разбавив перспективными португальцами, но список клиентов не ограничивается одной нацией — Жорже работает с испанцем Де Хеа, бразильцами Паулистой и Фабиньо, алжирцем Гулямом и аргентинцем Ди Марией.

Почти наверняка мощный интернационал навязал бы борьбу «Ливерпулю» в этом сезоне АПЛ и даже не выдохся по дороге: для каждого футболиста в сборной найдется достойная замена.

Руслан Копылов редактор Трибуны на Sports.ru



