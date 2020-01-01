Лучшие футбольные агенты мира. Один придумал подписывать совсем молодых (и взял Бэйла), другой скрывается от мафии

Истории

Лучшие футбольные агенты мира. Один придумал подписывать совсем молодых (и взял Бэйла), другой скрывается от мафии

Не только Мендеш и Райола.

Дело Босмана 1995 года изменило футбол. Оно подарило футболистам свободу переходить в новые клубы и сделало агентов мощной силой. Прошло 25 лет. Теперь имена агентов знают все, они имеют власть и влияние, а капитализации их империй сравнимы с небольшими клубами.

Пора подвести промежуточные итоги и выбрать величайших агентов в истории футбола.

Жорже Мендеш — король

Клиенты: Роналду, Ди Мария, Фалькао, Моуринью, Жоау Феликс

Мендеш — это Португалия.

Жорже ворвался на португальский рынок в 2002-м, когда отжал Луиша Фигу у его агента Жозе Вейга. С тех пор Мендеш оформил какое-то неприличное доминирование на родине: почти все талантливые игроки (не важно — португальцы или иностранцы из «Порту» и «Бенфики») — клиенты Gestifute.

Мендеш — это спрут.

Он проникает в клубы, заручается поддержкой руководства и наполняет их своими клиентами. В 2013-м Мендеш спас от банкротства «Валенсию», в середине десятых утолял чемпионские амбиции «Монако», а сейчас раскручивает «Вулверхэмптон» — во всех случаях тренер и минимум треть состава были клиентами Gestifute. В эпоху Моуринью в «Мадриде» играло пять клиентов Мендеша, и Флорентино Перес шутил, что португальский агент — истинный президент «Реала».

Мендеш — это империя.

В 2020-м Мендеш — не классический агент, а CEO собственной империи и глобальный бренд. Жорже занимается только элитными клиентами и глобальными сделками, для остальных существуют младшие сотрудники. Вместе они отлично справляются — еще в 2014-м Мендеш первым среди футбольных агентов сделал на трансферах миллиард евро.

Джонатан Барнетт — сделал революцию в профессии

Клиенты: Бэйл, Лофтус-Чик, Шченсны, Маунт, Сауль

Британец обязан попасть в пантеон хотя бы за трансфер Гарета Бэйла: в 2013-м он продал валлийского эльфа в «Реал» за 100 миллионов евро и получил комиссию в 16 миллионов.

Но у Барнетта полно других заслуг.

Барнетт ворвался в футбол в конце 90-х с инновационном методом: он покупал талантливых 14-леток из юношеских сборных Англии. Вроде лежит на поверхности, но до Барнетта никто не догадался, что игроков можно хантить совсем юными.

Этот прием стал главной фишкой Stellar (компания Барнетта) и помог быстро раскрутиться: в 2020-м у Stellar филиалы в шести странах на двух континентах, на него работают 50 агентов, а в портфеле больше 400 игроков общей стоимостью 1,28 млрд евро (рекорд среди футбольных агентов).

Большая часть клиентов Барнетта — те самые игроки юношеских сборных. Но многие уже подросли и стали звездами АПЛ: Лофтус-Чик, Маунт, Джеймс, Чилуэлл, Грилиш.

Когда Барнетт начинал, ему приходилось парковать свою древнюю «Хонду» за углом, чтобы не отпугнуть клиентов. В 2019-м Forbes признал его самым влиятельным футбольным агентом мира.

Мино Райола — заново придумал амплуа агента

Клиенты: Ибрагимович, Погба, Де Лигт, Де Йонг, Мхитарян

Райола — главная звезда и самый неординарный персонаж агентского мира.

Игроки обожают Райолу. Он учит их жизни, хвалит на весь мир («Погба — бесценен как картина Дали») и выбивает лучшие условия. Мино говорит на восьми языках и становится другом для каждого клиента.

Клубы и тренеры ненавидят Райолу. Он воюет с Фергюсоном из-за зарплаты Погба, издевается и шантажирует менеджмент. В 1998-м Мино вел переговоры с «Графсхапом» о переходе Родри Тюрпейта: клуб предложил хорошие деньги, но Райола начал хохотать и прервал переговоры. Рискованный трюк сработал: через 20 минут менеджеры «Графсхапа» перезвонили и предложили Тюрпейту в несколько раз больше.

Но величие Райолы не в комиссионных и громких именах. Этот парень перепридумал профессию футбольного агента. Почти все из этого списка очень любят оставаться в тени, а Райола показал, что агент может быть шоуменом и открытой мразью. Агент, который намного интереснее игрока.

Такой типаж промоутеров часто встречался в американском боксе, а для футбола его открыл Райола.

Фолькер Штрут — главный немецкий агент

Клиенты: Ройс, Кроос, Хеведес, Упамекано, Вайгль

Штрут — князь немецкого футбола. Почти все лучшие немецкие игроки уплывают к нему.

Штрут культивирует уютный, как баварские переднички, личный подход: в его телефоне 2,5 тысячи контактов, каждому игроку он звонит лично и даже знакомится с его семьей.

Именно он продавал Крооса в «Реал» (Штрут считает сделку лучшей в немецком футболе) и Гетце в «Баварию». Жаль, что Ройс стал патриотом «Дортмунда» и не подарил агенту новую ачивку.

За пределами Германии Штрута знают по конфликту с Гвардиолой — когда в 2015-м Пеп задвинул Гетце в запас, на него обрушился гнев агента: «Гвардиола уничтожает Марио. Я не понимаю, почему в «Баварии» его не защищают». Гетце не оценил и уволил Штрута, намекнув, что именно по инициативе агента покинул «Дортмунд».

Мини-скандал не особенно повредил репутации Фолькера: пару лет назад он подписал лучшего защитника бундеслиги и свой следующий топ-трансфер — француза Дайо Упамекано из «Лейпцига».

Штрут открыл компанию SportsTotal в 2007-м, а уже в 2018-м стал четвертым в мире футбольным агентом по доходам (за год он заработал 40 миллионов евро).

Пини Захави — специалист по трансферным рекордам

Клиенты: Неймар, Де Брюйне, Ндомбеле, Моура

Пини Захави — главный старожил среди агентов, он в футболе больше 40 лет.

Захави начинал в 70-х как спортивный журналист, почти случайно помог паре израильских игроков переехать в Англию и осознал, что агентом заработаешь больше, чем журналистикой.

Стиль израильтянина — очень большие сделки.

Еще в 90-х он стал доверенным лицом Фергюсона и проворачивал для «МЮ» ключевые сделки. Главная удача — переход Фердинанда из «Лидса» в «МЮ» за 46 миллионов евро (на долгие годы он стал самым дорогим защитником). В 2005-м Пини получил рекордные комиссионные (3,64 млн фунтов) в истории английского футбола благодаря переходу Якубу Айегбени из «Портсмута» в «Мидлсбро».

Пини так хорошо зарекомендовал себя, что его привлекали для неформатных сделок — помощи Абрамовичу с покупкой «Челси» и поиска преемника Фергюсону.

В начале десятых Захави ушел в тень — трансферы случались через аффилированные компании, и отследить участие израильтянина тяжело. А в 2017-м Пини выплыл из сумрака и срежиссировал главный трансфер десятых — при его участии «ПСЖ» выложил 222 миллиона евро за Неймара.

Когда трансферный рекорд побьют в очередной раз (из-за пандемии это вряд ли случится скоро) — это наверняка будет клиент Пини Захави.

Киа Джурабчиан — клубы (особенно «Шахтер») ненавидят его

Клиенты: Давид Луис, Коутиньо, Маркиньос, Фелипе Андерсон

В агентском бизнесе очень развито землячество — если ты родился в Португалии или Англии, то наверняка сфокусируешься на этом рынке. Киа Джурабчиан сломал систему: он родился в Иране, но стал королем бразильского футбола.

Джурабчиан пришел из инвестиционного бизнеса и принес с собой дерзкие методы. С него в футболе началось «владение третьей стороной» (Киа основал фонд, через который покупал права на своих же клиентов). Из-за этого клубы недополучают деньги за трансферы клиентов Киа: в 2007-м «МЮ» купил Тевеса за 14 миллионов евро, но «Вест Хэм» получил только два — остальное ушло в фонд Джурабчиана.

Особые счеты с иранцем у «Шахтера»: Джурабчиан нашел всех топовых бразильцев, но в 2014-м он убедил клиентов, что в Украине очень опасно, запретил им прилетать в «Шахтер» и форсировал трансферы в Европу. «Он просто мафиози», — бушевал Луческу.

В последние годы Джурабчиан фокусируется на клубах. Сначала он подружился с руководством «Интера» (оформил трансферы Жоау Мариу и Габриэля Барбозы), а сейчас готовит бразильскую революцию в «Арсенале».

Константин Думитраску — он вообще существует?

Клиенты: Кавани, Матич, Канте, Варан, Жиру, Кондогбиа

Румынский агент попал в пантеон не за мощные трансферы или уникальный подход. Думитраску — это уникальное олицетворение обывательских стереотипов о футбольных агентах.

О Думитраску известно очень мало. В 80-х он уехал из Румынии, немного занимался боксом, а в 1994-м получил лицензию ФИФА. Дальше — туман и вопросы.

Почему офис компании Думитраску MSM (Mondial Sport Management) зарегистрирован в небольшом немецком городке Келькхайме, в помещении тайского ресторана?

Почему о румынском агенте ничего не знают в Румынии?

Почему за 25 лет карьеры он дал только одно интервью?

В 2017-м Forbes попробовал сделать профайл на Думитраску, но даже у них не получилось: «Я впервые столкнулся с таким. Мы почти не нашли информацию о мистере Думитраску. Тогда мы постарались связаться с ним лично, но людям со стороны невозможно сделать это».

Когда Forbes сделал запрос о Константине в transfermarkt.de, их письма вернулись назад с пометкой «спам». Настолько стремно, что Forbes даже подумывал исключить странного румына из списка.

Сам Думитраску объясняет свою скрытность не менее странно — он опасается итальянских мафиози.

Океееей.