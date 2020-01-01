Лучшие футбольные агенты мира. Один придумал подписывать совсем молодых (и взял Бэйла), другой скрывается от мафии
Не только Мендеш и Райола.
Дело Босмана 1995 года изменило футбол. Оно подарило футболистам свободу переходить в новые клубы и сделало агентов мощной силой. Прошло 25 лет. Теперь имена агентов знают все, они имеют власть и влияние, а капитализации их империй сравнимы с небольшими клубами.
Пора подвести промежуточные итоги и выбрать величайших агентов в истории футбола.
Жорже Мендеш — король
Клиенты: Роналду, Ди Мария, Фалькао, Моуринью, Жоау Феликс
Мендеш — это Португалия.
Жорже ворвался на португальский рынок в 2002-м, когда отжал Луиша Фигу у его агента Жозе Вейга. С тех пор Мендеш оформил какое-то неприличное доминирование на родине: почти все талантливые игроки (не важно — португальцы или иностранцы из «Порту» и «Бенфики») — клиенты Gestifute.
Мендеш — это спрут.
Он проникает в клубы, заручается поддержкой руководства и наполняет их своими клиентами. В 2013-м Мендеш спас от банкротства «Валенсию», в середине десятых утолял чемпионские амбиции «Монако», а сейчас раскручивает «Вулверхэмптон» — во всех случаях тренер и минимум треть состава были клиентами Gestifute. В эпоху Моуринью в «Мадриде» играло пять клиентов Мендеша, и Флорентино Перес шутил, что португальский агент — истинный президент «Реала».
Мендеш — это империя.
В 2020-м Мендеш — не классический агент, а CEO собственной империи и глобальный бренд. Жорже занимается только элитными клиентами и глобальными сделками, для остальных существуют младшие сотрудники. Вместе они отлично справляются — еще в 2014-м Мендеш первым среди футбольных агентов сделал на трансферах миллиард евро.
Джонатан Барнетт — сделал революцию в профессии
Клиенты: Бэйл, Лофтус-Чик, Шченсны, Маунт, Сауль
Британец обязан попасть в пантеон хотя бы за трансфер Гарета Бэйла: в 2013-м он продал валлийского эльфа в «Реал» за 100 миллионов евро и получил комиссию в 16 миллионов.
Но у Барнетта полно других заслуг.
Барнетт ворвался в футбол в конце 90-х с инновационном методом: он покупал талантливых 14-леток из юношеских сборных Англии. Вроде лежит на поверхности, но до Барнетта никто не догадался, что игроков можно хантить совсем юными.
Этот прием стал главной фишкой Stellar (компания Барнетта) и помог быстро раскрутиться: в 2020-м у Stellar филиалы в шести странах на двух континентах, на него работают 50 агентов, а в портфеле больше 400 игроков общей стоимостью 1,28 млрд евро (рекорд среди футбольных агентов).
Большая часть клиентов Барнетта — те самые игроки юношеских сборных. Но многие уже подросли и стали звездами АПЛ: Лофтус-Чик, Маунт, Джеймс, Чилуэлл, Грилиш.
Когда Барнетт начинал, ему приходилось парковать свою древнюю «Хонду» за углом, чтобы не отпугнуть клиентов. В 2019-м Forbes признал его самым влиятельным футбольным агентом мира.
Мино Райола — заново придумал амплуа агента
Клиенты: Ибрагимович, Погба, Де Лигт, Де Йонг, Мхитарян
Райола — главная звезда и самый неординарный персонаж агентского мира.
Игроки обожают Райолу. Он учит их жизни, хвалит на весь мир («Погба — бесценен как картина Дали») и выбивает лучшие условия. Мино говорит на восьми языках и становится другом для каждого клиента.
Клубы и тренеры ненавидят Райолу. Он воюет с Фергюсоном из-за зарплаты Погба, издевается и шантажирует менеджмент. В 1998-м Мино вел переговоры с «Графсхапом» о переходе Родри Тюрпейта: клуб предложил хорошие деньги, но Райола начал хохотать и прервал переговоры. Рискованный трюк сработал: через 20 минут менеджеры «Графсхапа» перезвонили и предложили Тюрпейту в несколько раз больше.
Но величие Райолы не в комиссионных и громких именах. Этот парень перепридумал профессию футбольного агента. Почти все из этого списка очень любят оставаться в тени, а Райола показал, что агент может быть шоуменом и открытой мразью. Агент, который намного интереснее игрока.
Такой типаж промоутеров часто встречался в американском боксе, а для футбола его открыл Райола.
Фолькер Штрут — главный немецкий агент
Клиенты: Ройс, Кроос, Хеведес, Упамекано, Вайгль
Штрут — князь немецкого футбола. Почти все лучшие немецкие игроки уплывают к нему.
Штрут культивирует уютный, как баварские переднички, личный подход: в его телефоне 2,5 тысячи контактов, каждому игроку он звонит лично и даже знакомится с его семьей.
Именно он продавал Крооса в «Реал» (Штрут считает сделку лучшей в немецком футболе) и Гетце в «Баварию». Жаль, что Ройс стал патриотом «Дортмунда» и не подарил агенту новую ачивку.
За пределами Германии Штрута знают по конфликту с Гвардиолой — когда в 2015-м Пеп задвинул Гетце в запас, на него обрушился гнев агента: «Гвардиола уничтожает Марио. Я не понимаю, почему в «Баварии» его не защищают». Гетце не оценил и уволил Штрута, намекнув, что именно по инициативе агента покинул «Дортмунд».
Мини-скандал не особенно повредил репутации Фолькера: пару лет назад он подписал лучшего защитника бундеслиги и свой следующий топ-трансфер — француза Дайо Упамекано из «Лейпцига».
Штрут открыл компанию SportsTotal в 2007-м, а уже в 2018-м стал четвертым в мире футбольным агентом по доходам (за год он заработал 40 миллионов евро).
Пини Захави — специалист по трансферным рекордам
Клиенты: Неймар, Де Брюйне, Ндомбеле, Моура
Пини Захави — главный старожил среди агентов, он в футболе больше 40 лет.
Захави начинал в 70-х как спортивный журналист, почти случайно помог паре израильских игроков переехать в Англию и осознал, что агентом заработаешь больше, чем журналистикой.
Стиль израильтянина — очень большие сделки.
Еще в 90-х он стал доверенным лицом Фергюсона и проворачивал для «МЮ» ключевые сделки. Главная удача — переход Фердинанда из «Лидса» в «МЮ» за 46 миллионов евро (на долгие годы он стал самым дорогим защитником). В 2005-м Пини получил рекордные комиссионные (3,64 млн фунтов) в истории английского футбола благодаря переходу Якубу Айегбени из «Портсмута» в «Мидлсбро».
Пини так хорошо зарекомендовал себя, что его привлекали для неформатных сделок — помощи Абрамовичу с покупкой «Челси» и поиска преемника Фергюсону.
В начале десятых Захави ушел в тень — трансферы случались через аффилированные компании, и отследить участие израильтянина тяжело. А в 2017-м Пини выплыл из сумрака и срежиссировал главный трансфер десятых — при его участии «ПСЖ» выложил 222 миллиона евро за Неймара.
Когда трансферный рекорд побьют в очередной раз (из-за пандемии это вряд ли случится скоро) — это наверняка будет клиент Пини Захави.
Киа Джурабчиан — клубы (особенно «Шахтер») ненавидят его
Клиенты: Давид Луис, Коутиньо, Маркиньос, Фелипе Андерсон
В агентском бизнесе очень развито землячество — если ты родился в Португалии или Англии, то наверняка сфокусируешься на этом рынке. Киа Джурабчиан сломал систему: он родился в Иране, но стал королем бразильского футбола.
Джурабчиан пришел из инвестиционного бизнеса и принес с собой дерзкие методы. С него в футболе началось «владение третьей стороной» (Киа основал фонд, через который покупал права на своих же клиентов). Из-за этого клубы недополучают деньги за трансферы клиентов Киа: в 2007-м «МЮ» купил Тевеса за 14 миллионов евро, но «Вест Хэм» получил только два — остальное ушло в фонд Джурабчиана.
Особые счеты с иранцем у «Шахтера»: Джурабчиан нашел всех топовых бразильцев, но в 2014-м он убедил клиентов, что в Украине очень опасно, запретил им прилетать в «Шахтер» и форсировал трансферы в Европу. «Он просто мафиози», — бушевал Луческу.
В последние годы Джурабчиан фокусируется на клубах. Сначала он подружился с руководством «Интера» (оформил трансферы Жоау Мариу и Габриэля Барбозы), а сейчас готовит бразильскую революцию в «Арсенале».
Константин Думитраску — он вообще существует?
Клиенты: Кавани, Матич, Канте, Варан, Жиру, Кондогбиа
Румынский агент попал в пантеон не за мощные трансферы или уникальный подход. Думитраску — это уникальное олицетворение обывательских стереотипов о футбольных агентах.
О Думитраску известно очень мало. В 80-х он уехал из Румынии, немного занимался боксом, а в 1994-м получил лицензию ФИФА. Дальше — туман и вопросы.
Почему офис компании Думитраску MSM (Mondial Sport Management) зарегистрирован в небольшом немецком городке Келькхайме, в помещении тайского ресторана?
Почему о румынском агенте ничего не знают в Румынии?
Почему за 25 лет карьеры он дал только одно интервью?
В 2017-м Forbes попробовал сделать профайл на Думитраску, но даже у них не получилось: «Я впервые столкнулся с таким. Мы почти не нашли информацию о мистере Думитраску. Тогда мы постарались связаться с ним лично, но людям со стороны невозможно сделать это».
Когда Forbes сделал запрос о Константине в transfermarkt.de, их письма вернулись назад с пометкой «спам». Настолько стремно, что Forbes даже подумывал исключить странного румына из списка.
Сам Думитраску объясняет свою скрытность не менее странно — он опасается итальянских мафиози.
Океееей.Фото: eastnews.ru/Fabio FERRARI/La Presse/AFP, globallookpress.com/Ben Cawthra/ZUMAPRESS.com, Planet Photos/ZUMAPRESS.com, Andy Rowland, imago sportfotodienst, gsp.ro
Денис Смирнов